دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والمستدامة في الإمارات العربية المتحدة عن تعيين جوليان خليل مديراً إدارياً جديداً لها، لتوجيه وإدارة العمليات التجارية لشركة فارنك سيرفيسز.

وسيتولى خليل الآن مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية المؤسسية والإدارة التشغيلية وتطوير الأعمال الاستراتيجية والأداء المالي العام، تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وسيتولى خليل مهمة تقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه لفريق قيادة الشركة لتحقيق الأهداف المؤسسية، بما في ذلك الأهداف المالية قصيرة وطويلة الأجل، كما سيركز خليل على تبني فارنك للتكنولوجيا المبتكرة والاستدامة والحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق.

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة فارنك: "بعد 13 عامًا من التفاني والالتزام، فإن ترقية جوليان يستحقها بكل جدارة وتسلط الضوء على استراتيجيتنا للاعتراف بالمواهب وتطويرها ومكافأتها بالإضافة إلى سياستنا للترويج من الداخل، وأنا على ثقة تامة بأن خليل قادر على قيادة استراتيجية شركة فارنك لتحقيق نجاح أكبر كشركة رائدة في حلول إدارة المرافق الذكية والمستدامة".

انضم المواطن الألماني خليل إلى شركة فارنك في عام 2011 كنائب مدير قسم التنظيف بالشركة، ونظراً لموهبته الاستثنائية وصفاته القيادية، تمت ترقية خليل إلى منصب مدير القسم في عام 2013، وفي ديسمبر 2015، تمت ترقيته إلى منصب مدير الخدمات الناعمة، وفي عام 2021 تم تكليف خليل بمسؤولية إضافية كمدير أول للأمن والخدمات الناعمة، ثم في العام الماضي تمت ترقيته إلى منصب نائب الرئيس للعمليات.

وتعليقًا على ترقيته صرح خليل قائلاً: "لقد كنت جزءًا من عائلة فارنك لأكثر من 13 عامًا، ومع دعم فريق القيادة الموهوب وذوي الخبرة في فارنك، أنا واثق من أنني سأكون قادرًا على تقديم مساهمة كبيرة نحو تجاوز أهدافنا المؤسسية لعام 2025 وما بعده".

وأضاف خليل قائلاً: "إنها فترة مثيرة بالنسبة لشركة فارنك، وأنا ملتزم بدفع عجلة مبادراتنا الذكية والمستدامة نحو الأمام، وضمان استمرارنا في الريادة في تقديم حلول إدارة المرافق المتقدمة والمستدامة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا والصناعة".

تخرج خليل من جامعة هوهنهايم في شتوتغارت، ألمانيا في عام 2010 وحصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية الدولية والاقتصاد.

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

-انتهى-

#بياناتشركات