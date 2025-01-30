لتعزيز النمو والابتكار في قطاع الاستثمار العقاري في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة «غلوبال بارتنرز ليمتد»، شركة إدارة الأصول الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، عن تعيين بدر سعيد حارب في منصب الشريك الإداري للشركة، إلى جانب دوره الحالي كرئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني.

ويعتبر حارب أحد أعلام القطاع العقاري في المنطقة، إذ يتمتع بخبرة واسعة تتجاوز عشرين عاماً في مجال التطوير العقاري وإدارة المشاريع الإنشائية وتسليمها بنجاح في كل من دبي والشارقة وسلطنة عمان. وقد لعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي، حيث شغل مناصب قيادية بارزة لدى شركات رائدة في القطاع، من بينها "إعمار للتطوير" و"ماجد الفطيم العقارية" و"نخيل".

وعلّق حارب على قرار تعيينه قائلاً: "يشرفني أن أتولى هذا المنصب في غلوبال بارتنرز، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول ذات السجل المتميز في توفير فرص عقارية واعدة للمستثمرين المؤسسيين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأتطلع إلى العمل مع قادة الشركة من أجل استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية العالمية إلى الفرص الواعدة في سوق العقارات السكنية في دبي، والتي تشهد نمواً متسارعاً وتحظى باهتمام المستثمرين المؤسسيين من جميع أنحاء العالم."

من جهته، أكد مارتن ليندر، الرئيس التنفيذي في غلوبال بارتنرز، أن خبرة حارب الطويلة في قطاع العقارات بدبي، وقدرته على جذب الاستثمارات العالمية من كبرى المؤسسات تمثل قيمةً إضافية للشركة، مشيراً إلى أن توليه منصبه الإضافي سيساعد على توسيع محفظة الشركة الاستثمارية وتوفير فرص مميزة لشركائها.

بصفته الشريك الإداري لشركة غلوبال بارتنرز، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، يعمل بدر على تطوير مشاريع عقارية مبتكرة، تسهم في تحقيق رؤية دبي الطموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يركز على فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المؤسسيين، ليتمكنوا من الاستثمار في القطاعات العقارية الواعدة وغير المستغلة في الإمارة، فضلاً عن قيادته لجهود جمع الأموال لصندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الأول، والذي شمل تطوير مشروعي "إيدن هاوس ذا كانال" و"إيدن هاوس ذا بارك" على ضفاف قناة دبي المائية، يواصل الصندوق الثاني الآن توسيع نطاق استثمارات الشركة بمشروع متعدد الاستخدامات في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية في منطقة الجداف. وتسعى غلوبال بارتنرز من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية، وذلك بفضل استراتيجيتها الاستثمارية الناجحة وشراكاتها القوية، فضلاً عن تميز فريقها القيادي، والتزامه بمعايير الشفافية والتميز.

نبذة عن غلوبال بارتنرز

تُعد شركة غلوبال بارتنرز شركة إدارة أصول مختصة بإدارة الاستثمارات البديلة عبر مكاتبها في كل من دبي وزيورخ، وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. وتدير الشركة حالياً أصولاً عقارية مؤهلة للبيع تصل قيمتها إلى 1.4 مليار دولار، وتتم إدارتها لصالح مستثمرين مؤسسيين من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

نجحت باكورة صناديق الشركة في جمع أكثر من 550 مليون دولار، ما أتاح لها تنفيذ مشاريع بارزة مثل "إيدن هاوس ذا كانال" و"إيدن هاوس ذا بارك" على ضفاف قناة دبي المائية. كما أنها تعمل على تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في المرحلة الثانية لمدينة دبي الطبية، بالقرب من المناطق التجارية الحيوية في دبي.

وتتميز الشركة بنظام حوكمة متميز، وبنية مبتكرة، فضلاً عن قاعدة مستثمرين عالمية، ويديرها فريق محترف من ذوي الخبرة في إدارة الاستثمارات البديلة، والاستفادة من الفرص الاستثنائية التي توفرها دبي، كوجهة موثوقة للاستثمار على المدى الطويل.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع الشركة عبر الرابط: https://www.globalpartners-ltd.com، أو متابعة حسابها على منصة LinkedIn.

-انتهى-

#بياناتشركات