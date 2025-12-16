عيّنت شركة العلا للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، جون باغانو عضوًا منتدبًا لها لقيادة المرحلة التالية من نمو الشركة وتعزيز رسالتها في تطوير أصول استثنائية تحافظ على التراث الطبيعي والثقافي للعلا وتحتفي به.

ويتمتع باغانو بخبرة تمتد لعقود في تطوير الوجهات السياحية الكبرى والسياحة المتجددة، بما في ذلك دوره القيادي المستمر كرئيس تنفيذي لمجموعة "البحر الأحمر الدولية"، الشركة الرائدة التي تقف وراء بعض أكثر مشاريع التطوير طموحًا في العالم، وتشمل وجهات سياحية متجددة فاخرة مثل البحر الأحمر وأمالا. كما يشغل منصب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة في مركز الملك عبدالله المالي (كافد (ما يعزز دوره القيادي في مشاريع رائدة داخل المملكة.

وتُعدّ شركة العلا للتطوير، وشركة البحر الأحمر الدولية، ومركز الملك عبدالله المالي، جهاتٍ مستقلة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

يتولى باغانو مهام منصبه خلفًا لفابيان توسكانو، الذي قاد شركة العلا للتطوير بنجاح خلال مرحلة نموها المبكرة، والذي تحت قيادته، وقّعت الشركة العديد من الاتفاقيات المهمة مع شركاء عالميين، وعززت محفظة مشاريع الضيافة والسكن التي تهدف إلى ترسيخ مكانة العلا كوجهة عالمية المستوى.

وتتقدم شركة العلا للتطوير بالشكر لتوسكانو على قيادته الحكيمة خلال المرحلة التأسيسية. ويأتي تعيين باغانو عقب موافقة مجلس الإدارة وانتقال منظم للقيادة.

سيتولى جون باغانو قيادة شركة العلا للتطوير بصفته عضوًا منتدبًا مستندًا إلى خبرته العميقة في تطوير الوجهات العالمية لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز دور الشركة في دفع مسيرة تحويل العلا إلى وجهة رائدة للزيارة والعيش والاستثمار على مستوى العالم.

