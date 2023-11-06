دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إس إتش كابيتال" عن تعيين سعادة الشيخة موزه عبيد سهيل بطي آل مكتوم في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

بهذه المناسبة، قال موهيت دافار، المؤسس المشارك لمجموعة ستانهوب: "إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن نرحّب بسعادة الشيخة موزه آل مكتوم رئيساً لمجلس إدارة شركة "إس إتش كابيتال"، ونحن نشكرها على قبول هذا التعيين. تمثّل المهارات القيادية الاستثنائية والنظرة المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها سعادة الشيخة موزه دلالةً واضحةً على المكانة المرموقة التي اكتسبتها والشهرة الكبيرة التي تحظى بها في دبي وعلى مستوى العالم".

واستطرد دافار قائلاً: "إنّ تعيينها في هذا المنصب الجديد يمنحنا الثقة في استكمال مسيرة النمو والتطور لتقديم الحلول الرائدة التي تلبي متطلبات عملائنا. ستكون الشيخة موزه آل مكتوم مصدر إلهام للجميع، وإنني أتطلع بفارغ الصبر إلى هذه المرحلة الجديدة والمثمرة في رحلة مجموعة ستانهوب".

من جانبها، قالت سعادة الشيخة موزه آل مكتوم بمناسبة تعيينها: "يسعدني الانضمام إلى شركة قوية ومتسارعة النمو مثل "إس إتش كابيتال"، التي تُعد علامة تجارية موثوقة. تتمتع "إس إتش كابيتال" بفريق عمل موهوب وشراكات قوية، وإنني أتطلع إلى المساهمة في تعزيز مكانة الشركة وتطوير خدماتها".

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نبذة عن مجموعة ستانهوب:

تأسست مجموعة ستانهوب فاينانشيال (https://stanhope.group/) على يد موهيت دافار وكيفن فون نويشاتز، وبدأت عملياتها في عام 2021 وأنشأت ثلاث قطاعات أعمال قوية لدعم خدماتها المالية المتنوعة والمبتكرة على مستوى العالم.

حصلت شركة "إس إتش كابيتال" (https://sh-capital.io/)، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، على الترخيص التنظيمي ذي الفئة "3 إيه" الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، ويتولى فينيت راج، المدير التنفيذي الأول، مهمة إدارة الشركة. تتيح "إس إتش كابيتال" للأفراد ذوي الثروات والمؤسسات والمكاتب العائلية إمكانية الوصول إلى أفضل المنتجات الاستثمارية العالمية في جميع الأسواق المالية. كما تقدّم الشركة أيضاً الخدمات الاستشارية والخدمات المصرفية الاستثمارية التي تشمل تمويل المشاريع عالمياً.

تقدم "إس إتش فاينانشيال يو إيه بي" (https://sh.financial/)، الحاصلة على رخصة مؤسسة الأموال الإلكترونية في ليتوانيا (EMI 87)، خدماتها المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الخاضعة للرقابة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية. وتشمل خدماتها التحويلات المالية العالمية الفعّالة، وتداول الفوركس الفوري، وتوفير الحسابات متعددة العملات، والحسابات المصرفية المخصّصة وحلول الدفع المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، تُعد "إس إتش فاينانشيال" أحد الأعضاء الرئيسيين في فيزا VISA، حيث تقدم الشركة برامج البطاقات المخصّصة لعملائها في جميع أنحاء أوروبا.

تحمل شركة "إس إتش ديجيتال" (https://shdigital.io)، التابعة لمجموعة ستانهوب، رخصة مزوّد خدمات الأصول الافتراضية في ليتوانيا ورخصة تداول المِلكية في دبي الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة. وتقدّم شركة "إس إتش ديجيتال" خدمات سيولة العملات المشفرة وخدمات التداول.