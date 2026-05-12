دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "أناروك"ANAROCK)( ، شركة الاستشارات العقارية المستقلة الرائدة ، اليوم عن تغييرات قيادية رئيسية تهدف إلى تعزيز نمو أعمالها في منطقة الشرق الأوسط . وفي ظل التوجه نحو مرحلة التعافي، تضاعف الشركة استثماراتها في هذه السوق من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات الاستشارية المؤسسية في دبي ، مع خطط توسعية طموحة تشمل أسواق الشرق الأوسط الأوسع وصولاً إلى أوروبا .

سيتولى أنوج كيجريوال ، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستشارات لقطاع التجزئة ، منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، إلى جانب مهامه الحالية ، بهدف إطلاق منظومة خدمات الشركة المؤسسية المتكاملة في المنطقة . كما استعان بعدد من كبار كوادر الشركة من فرق أسواق رأس المال وخدمات الأراضي والاستشارات في الهند ، ممن يمتلكون خبرات في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا . وسيواصل كيجريوال إدارة عمليات التجزئة ، مع تقسيم وقته بين الهند ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة .

وقال كيجريوال : " يشهد سوق الشرق الأوسط تطوراً متسارعاً وتحولات كبيرة ، وسنركز على بناء منصة مؤسسية متكاملة تشمل خدمات أسواق رأس المال ، وخدمات الأراضي، والاستشارات، والتقييم العقاري. سنبدأ بإطلاق مجموعة شاملة من خدماتنا الاستشارية المؤسسية في دبي مع التوسع بقوة نحو أسواق الشرق الأوسط ومن ثم أوروبا . وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية، هناك طلب واضح على الرؤى السوقية العميقة والخبرات المتخصصة التي توفرها "أناروك" للتعامل مع هذه الفئات من الأصول عالية القيمة " .

يقول كيجريوال: "نحن على أتم الاستعداد لتسخير اهتمام المستثمرين الحالي وتوجيهه نحو مسار نمو جديد، مستفيدين من قوة النشاط الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة انطلاق لخطتنا العالمية " .

ولقد تم تعيين "أيوش بوري" رئيسًا تنفيذيًا للقطاع السكني في الشرق الأوسط، ورئيسًا تنفيذيًا لشركاء قنوات أناروك وفي هذا المنصب الجديد والشامل، سيقود أعمال القطاع السكني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع تفويض لتوسيع نطاق العمليات وتعميق العلاقات في السوق، وتعزيز القدرات التنفيذية في المنطقة .

وسيواصل أيوش أيضًا الإشراف على الأعمال الدولية لشركة "أناسيتي"ANACITY ، وهي شركة إدارة المجمعات السكنية والشقق والعقارات التجارية التابعة لمجموعة “أناروك” ، والتي تعتمد على برمجيات كخدمة SaaS ، حيث لعب دورًا محوريًا في بناء المنصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفته الرئيس التنفيذي لشركاء قنوات “أناروك” في الهند ، سيركز بشكل مستمر على نمو الإيرادات والتحول الرقمي.

ويقول أيوش بوري : " نرى أن هذه فرصة مثالية لتنفيذ الأعمال إستعانة بخبراتنا ومنصة التسويق السكني المدعومة بتقنيات العقارات لتحليل سلوك المشترين ودعم عملائنا من المطورين في الشرق الأوسط " . سنعتمد على رؤيتنا المتعمقة القائمة على البيانات لتعزيز الإمكانات الهائلة للمنطقة، متجاوزين التحديات الجيوسياسية الراهنة . لا تزال أسس سوق الإسكان في المنطقة قوية للغاية، وسنستغل هذه الإمكانات الهائلة - وطموحات شركائنا من المطورين العقاريين - لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء المنطقة .

ولتعزيز فُرق العمل الحالية، سيسعى كلا من "أنوج كيجريوال" و"آيوش بوري" جاهدين لتوظيف كفاءات محلية رفيعة المستوى، حيث تم بالفعل تحديد مواعيد لعدد من المقابلات لشغل مناصب مهمة في أسواق رأس المال، والاستشارات، وفرق التطوير السكني.

تأتي هذه الترقيات في وقت يشهد فيه سوق العقارات في الشرق الأوسط تغيرات، حيث انتقل من النمو السريع إلى ديناميكيات حذرة قائمة على الترقب والانتظار في ظل الظروف الراهنة.

يقول أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أناروك" : " تعكس هذه التغييرات القيادية تركيز "أناروك" على بناء منصة أقوى وأكثر تكاملاً في واحدة من أكثر مناطق العقارات حيوية في العالم . ونحن نولي اهتماماً بالغاً لتعميق علاقاتنا مع عملائنا وتعزيز قدراتنا التنفيذية والتوسعية لاغتنام المرحلة التالية من الفرص العابرة للحدود في هذه المنطقة الحيوية " .

ويضيف : " تأتي هذه الترقيات أيضاً في وقت بالغ الأهمية في مسيرة نمو "أناروك"، فالشرق الأوسط، ولا سيما دبي، لا يزال يوفر فرصاً استثمارية طويلة الأجل واعدة في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والمؤسسية ". ويختم قائلاً : " نؤكد هنا التزامنا ببناء منظومة خدمات متكاملة وجاهزة للمستقبل، والإستفادة من خبرتها الواسعة في السوق، وعمقها التنفيذي الرائد في القطاع، وتركيزها الدائم على خدمة العملاء " .

يشهد سوق العقارات في دبي مرحلة جديدة وواعدة، مدعومة بأسس اقتصادية متينة ، وثقة متينة لدى المستثمرين، ومشاريع بناء وبنية تحتية مزدهرة . ويعكس تعزيز مكانة "أناروك" الريادية في المنطقة إيماننا بإمكانات سوق دبي على المدى الطويل ، والتزامنا بأن نكون شريكاً فاعلاً في نموه المستمر .

ويواصل أنوج بوري " مع تطور السوق، نظل نركز على تقديم الخبرة والرؤى وقدرات التنفيذ التي يحتاجها عملاؤنا لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المقبلة" .

نبذة عن أناروك

أناروك هي شركة رائدة ومستقلة في مجال خدمات العقارات ، ولها حضور قوي في جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط . تتمتع الشركة بتنوع استثماراتها في مختلف مراحل دورة حياة العقارات ، وتوظف منصتها التقنية الخاصة لتسريع عمليات التسويق والمبيعات نيابةً عن عملائها .

على مدار السنوات الثماني الماضية ، توسعت أناروك من شركة تركز على القطاع السكني لتشمل قطاعات مكملة ، بما في ذلك قطاعات التجزئة والتجارة والضيافة والخدمات اللوجستية ومراكز البيانات والقطاع الصناعي والأراضي . كما تتخصص الشركة في الاستشارات الاستراتيجية ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، والبحوث والتقييمات، وتقدم مساحات عمل مرنة عبر تطبيقات الهاتف المحمول وخدمات إدارة المجمعات السكنية . طورت أناروك تقنية خاصة بها تُعتمد في جميع أعمالها .

يضم فريق أناروك أكثر من 2300 متخصص عقاري من ذوي الخبرة ، يعملون في جميع الأسواق الرئيسية في الهند والشرق الأوسط .

للمزيد من المعلومات ، تفضلوا بزيارة : https://anarock.com/

-انتهى-

#بياناتشركات