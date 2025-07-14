أعلنت سنوفليك، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW)، اليوم عن تعيين كريس نيدرمان بمنصب نائب أول لرئيس الشراكات الاستراتيجية والشركاء، وذلك بدءاً من 21 يوليو 2025. في إطار منصبه الجديد، سيتولى كريس نيدرمان قيادة المنظومة العالمية من شركاء وقنوات سنوفليك، ودفع عجلة النمو والتعاون من خلال سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي، لتمكين كل مؤسسة من تحقيق كامل إمكاناتها من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، صرّح مايك غانون، رئيس الإيرادات في سنوفليك: "في صميم سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي، تعمل منظومة شركاء سنوفليك على تسريع الابتكار وتقديم قيمة بالغة الأهمية لعملائنا البالغ عددهم أكثر من 11,000 عميل حول العالم. يتمتع كريس بخبرة فريدة في قيادة النمو المدعوم بالشراكات لكبار الشركات في القطاع، مما يجعله الشخص المثالي لدفع عجلة نمو شركائنا. أنا متحمس للغاية لتوسيع أعمال سنوفليك بقوة عبر هذه المنظومة، وكلي ثقة أن قيادة كريس ستدفع برنامج شراكاتنا وقنواتنا إلى المرحلة التالية من النمو المطرد."

تُعتبر شبكة شركاء سنوفليك منظومة متكاملة سريعة التوسع تضم أكثر من 12,000 شريك عالمي، بما في ذلك مزودو خدمات سحابية رائدون، وشركات متخصصة بالابتكارات التكنولوجية، ومؤسسات تركز على تكامل ودمج الأنظمة. تُعدّ هذه الشبكة في غاية الأهمية والفعالية لتمكين المؤسسات من تعظيم قيمة سحابة بيانات سنوفليك للذكاء الاصطناعي، حيث تُقدّم مجموعة متنوعة من الحلول المتكاملة المتخصصة وخدمات الخبراء. تلعب شبكة شركاء سنوفليك دوراً حاسماً في تسريع نجاح العملاء، وتحديث هياكل البيانات، ودفع عجلة تبني الذكاء الاصطناعي، وتسهيل التعاون الآمن للبيانات، وتحقيق الربح. تُعدّ المؤسسات التي تُشكّل هذه الشبكة حجر الزاوية في نمو سنوفليك، حيث تُعزّز الابتكار المشترك، وتُحفّز تبني سحابة بيانات سنوفليك للذكاء الاصطناعي.

ومن جهته، أعرب كريس نيدرمان، عن حماسه لتولي منصبه الجديد قائلاً: "طوال مسيرتي المهنية، رأيتُ كيف يُؤثّر ازدهار الشركاء والنمو القائم على الشراكات بشكل مباشر على نجاح العملاء. يقف شركاء سنوفليك في طليعة الابتكار، حيث يُوسّعون نطاق قوة سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي، ويُمكّنون عملاءنا المشتركين من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم، وتعزيز نتائج أعمالهم. أتطلع بحماس إلى بدء العمل ولقاء شركائنا وعملائنا في الميدان، وتوطيد هذه العلاقات المهمة معهم لتسريع نجاحاتنا المشتركة."

يجلب كريس نيدرمان إلى سنوفليك خبرة تزيد عن 30 عام في مجال التكنولوجيا، حيث عمل على بناء وتوسيع نطاق شراكات المؤسسات التي تُسهم في دفع عجلة التحول المؤسسي. قبل انضمامه إلى سنوفليك، أمضى كريس 11 عام في أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، ذراع الحوسبة السحابية لشركة أمازون، حيث كان آخر منصب شغله هناك هو منصب المدير الإداري لفريق القطاعات والحلول، المنصب الذي شهد قيادة كريس للفرق المسؤولة عن استراتيجية شركاء أمازون ويب سيرفيسز العالمية ومبادرات التحول الصناعي. في أمازون ويب سيرفيسز، أسس كريس نيدرمان منظومة تكامل الأنظمة العالمية منذ بدايتها حتى بلغت معدل تشغيلها السنوي 10 مليارات دولار أمريكي. كما شغل كريس نيدرمان مناصب بارزة في مجال مبيعات الشركاء في شركة "في أم وير" (Vmware)، حيث أسس أول فريق مبيعات للشركاء على المستوى الوطني للشركة، وهو حاصل على ماجستير إدارة أعمال بتخصص في المالية والتسويق من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو.

تعليقات على الخبر:

"الشراكة مع سنوفليك أمر بالغ الأهمية لنجاح عملائنا، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي. بعد سنوات طويلة من العمل معاً، لمستُ بنفسي التأثير الذي حققه كريس في مختلف أنحاء منظومة التكنولوجيا. ستُساهم خبرة كريس العميقة في تقوية الشراكات الاستراتيجية وتركيزه على الحلول الفاعلة في القطاع بتعزيز قدرات شركاء سنوفليك، وستُمكّن عملاء الشركة من تسريع عمليات سلسلة التوريد الخاصة بهم، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي." – دارين سومور، رئيس شركة بلو يوندر"بفضل خبرة كريس الضليعة وقيادته المميزة وتاريخنا الطويل من التعاون، نحن على ثقة بأن شبكة شركاء سنوفليك ستُعزز تكامل التكنولوجيا والخدمات والبيانات. نتطلع إلى تقديم حلول مبتكرة تركز على القطاع وتُمكّن عملاءنا المشتركين من تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم القائمة على البيانات." – جيسون آيشنهولز، شركة ديلويت للاستشارات المحدودة، الشريك الرئيسي في منظومة شركاء سنوفليك

عن سنوفليك

سنوفليك تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم أكثر من 11,000 شركة حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي، إيماناً من الشركة بأن عصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات قد حان بالفعل. للاطلاع على المزيد، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني: snowflake.com. سنوفليك مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW.

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