دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ستيلانتيس الشرق الأوسط اليوم دخولها الرسمي إلى السوق السورية، في خطوة تأتي ضمن استراتيجيتها التوسعية العالمية في الأسواق الناشئة، وبما يعكس نموها المتواصل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تعيين شركة غسان عبّود للسيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة غسان عبّود القابضة، موزعاً رسمياً لسيارات جيب ورام اعتباراً من 1 يناير 2026، وسيتم إطلاق علامة بيجو في السوق السورية خلال الربع الثاني من عام 2026.

تمثل هذه الخطوة محطة استراتيجية في مسار التوسع العالمي لستيلانتيس، وتؤكد التزامها بتعزيز حضور علاماتـها في الأسواق الناشئة عبر شراكات محلية موثوقة. ومن خلال هذه المحفظة، ستكون ستيلانتيس أول من يعيد إدخال علامات أمريكية وأوروبية إلى السوق السورية، فيما تتولى غسان عبّود للسيارات تشغيل شبكة توزيع موحّدة لعلامات جيب ورام وبيجو في السوق، بما يواكب أهمية السوق السورية ضمن استراتيجية النمو في الأسواق ذات الإمكانات العالية.

قال سلافن كلارين سميلجانيتش، المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس الشرق الأوسط: "تقوم شراكتنا مع غسان عبّود للسيارات على الثقة المتبادلة وعلى خبرة واسعة في قطاع السيارات، حيث أثبتت المجموعة عبر عقود قدرتها على تقديم تجربة عملاء متكاملة منذ اليوم الأول. ونفخر اليوم بدخول علاماتنا إلى السوق السورية كجزء من توسعنا العالمي في الأسواق الناشئة استجابةً للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق. ويأتي هذا التعيين ضمن خطة ستيلانتيس الطموحة لتعزيز حضورها في المنطقة، حيث سنعمل معاً على بناء منظومة قوية لعلامات جيب ورام وبيجو تضع العملاء في المقام الأول، وتشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في سوريا. وسنركّز مع شركائنا على تقديم المعايير التي يتوقعها عملاؤنا ووضع الأسس اللازمة لنمو مستدام وتوسّع مستقبلي لمحفظة العلامات وفقاً لاحتياجات السوق وتوقعات العملاء.".

وتعمل غسان عبّود للسيارات، بموجب هذه الشراكة ومع استمرار توسّع ستيلانتيس في المنطقة والأسواق الناشئة، على استكمال اختيار مواقعها الأولى في دمشق، مستندةً إلى خبرتها الطويلة في قطاع السيارات وعملياتها المتنوعة في أكثر من 100 سوق، وذلك بهدف تقديم تجربة عملاء عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة في سوريا، انسجاماً مع استراتيجيتها الأوسع لتنمية علامات ستيلانتيس في الأسواق الواعدة.

قال سعود عباسي، الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في غسان عبّود القابضة: "نفتخر بشراكتنا مع ستيلانتيس لإدخال جيب ورام وبيجو إلى السوق السورية. سنركز على بناء شبكة موثوقة تقدّم رحلة متكاملة تشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار. ومع انطلاق عملياتنا من دمشق ثم التوسّع إلى مدن أخرى، نواصل الاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية لضمان خدمة موثوقة على المدى الطويل وترسيخ حضور علامات ستيلانتيس في السوق السورية".

وتقدّم جيب، المعروفة عالمياً بتاريخها العريق وقدراتها على الطرق الوعرة وتنوّع استخداماتها، إلى جانب رام التي تتميّز بقوّتها وأدائها الموثوق في فئة شاحنات البيك أب، مجموعةً واسعةً من الطرازات المصمّمة لتلبية احتياجات السائقين في سوريا. وسيُسهم إطلاق علامة بيجو في تعزيز هذه التشكيلة، عبر التركيز على الكفاءة والتصميم العصري وسهولة القيادة في التنقل اليومي.

الجدير بالذكر، من المقرر افتتاح صالة العرض وبدء تقديم خدمات ما بعد البيع خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تنفيذ خطة توسّع تدريجية للشبكة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأعوام المقبلة، تشمل افتتاح صالات عرض ومراكز خدمة في حمص وحماة واللاذقية وحلب وإدلب، وذلك وفقاً لجاهزية السوق والمتطلبات التشغيلية.

نبذة عن غسان عبود للسيارات – سوريا

تأسست غسان عبود للسيارات – سوريا لتكون خطوة جديدة في مسيرة المجموعة داخل قطاع السيارات السوري. وتركّز الشركة على توفير حلول نقل موثوقة وحديثة وبأسعار مناسبة تخدم مختلف شرائح المجتمع السوري، مع الالتزام بدعم إعادة تطوير البنية التحتية الوطنية. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والرؤية المحلية، تسعى غسان عبود للسيارات إلى الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

نبذة عن ستيلانتيس

ستيلانتيس (Stellantis N.V.، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز STLA/ بورصة يورونيكست ميلان بالرمز STLAM/ يورونيكست باريس بالرمز STLAP) هي إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات وتوفير سبل التنقّل. وتجسّد علاماتها التجارية العريقة والأيقونية شغف المؤسِّسين من أصحاب الرؤى المتفردة والعملاء العصريين عبر منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتي تشمل ’أبارث ‘ (Abarth)، ’ألفا روميو ‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر ‘ (Chrysler)، ’سيتروين ‘ (Citroën)، ’دودج ‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز ‘ (DS Automobiles)، ’فيات ‘ (Fiat)، ’جيب ‘ (Jeep®)، ’لانسيا ‘ (Lancia)، ’مازيراتي ‘ (Maserati)، ’أوبل ‘ (Opel)، ’بوجو ‘ (Peugeot)، ’رام ‘ (Ram)، ’فوكسهول ‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move) و’ليزيس‘ (Leasys) . وانطلاقاً من ميزة التنوع، تقود المجموعة صناعة السيارات وتطمح لأن تصبح أهم شركة مستدامة في تقنية التنقّل، بينما تحقق القيمة المضافة لكافة الأطراف المعنية ولجميع المجتمعات التي تنشط فيها. لمزيد من المعلومات: www.stellantis.com.

