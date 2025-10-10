دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت هيئة "زورا نيوبورت بيتش(Visit Newport Beach) ، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن الترويج لمدينة نيوبورت بيتش كوجهة رائدة للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، عن تعيين شركة آفياربس (AVIAREPS) ممثلاً حصرياً لها في مجالي التسويق والعلاقات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية لنيوبورت بيتش محطة بارزة في خطة النمو الدولي للوجهة السياحية الفاخرة في جنوب كاليفورنيا، كما تعكس التزامها الراسخ بسوق الشرق الأوسط باعتباره أحد أبرز الأسواق المصدّرة للسياحة الفاخرة وتبادل الأعمال. ويأتي هذا الإعلان في ظل افتتاح الهيئة لأول مكتب إقليمي لها في الشرق الأوسط، وهو ثاني مكتب دولي بعد المملكة المتحدة. وسيتولى فريقان متخصصان في كلٍّ من الإمارات والسعودية قيادة الجهود لتعزيز حضور علامة نيوبورت بيتش في المنطقة والترويج لعروضها السياحية الراقية.

وبصفتها إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تسويق الوجهات السياحية، تمتلك آفياربس شبكة تضم 67 مكتباً في 71 دولة، وستتولى قيادة حملات الترويج لنيوبورت بيتش في أسواق دول الخليج عبر مبادرات تسويقية متكاملة وحملات تفاعلية في الأسواق.

وفي تصريح له، قال غاري سي. شيروين، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "زورا نيوبورت بيتش":"لطالما كانت نيوبورت بيتش وجهة مفضلة للمسافرين من الشرق الأوسط الباحثين عن الفخامة والتميز، حيث تجمع الوجهة بين الرقي الساحر وأسلوب الحياة الساحلي المترف. منذ عام 2020 استثمرنا أكثر من مليار دولار في تطوير المشهد الفندقي الفاخر؛ حيث افتتحنا فندق بندري نيوبورت بيتش، وأعدنا تصميم منتجع في إي إيه نيوبورت بيتش ليصبح منتجعاً متكاملاً للحياة العصرية، كما وعززنا جاذبية منتجع بيليكان هيل الخالد. تم تصميم كل تفصيل بعناية ليلبّي تطلعات المسافر الفاخر العصري حول العالم."

وأضاف شيروين:

"نفتخر بتكاملنا مع الحملة العالمية لهيئة الترويج السياحي لولاية كاليفورنيا ورسالتها – "جنة اللعب" وأرض التجارب الفريدة عبر تقديم وجهة سياحية فاخرة تجمع بين سحر سواحل كاليفورنيا والمرافق الراقية ذات المستوى العالمي. في نيوبورت بيتش، يلتقي الرقي الهادئ بروح المغامرة، لتشكل الوجهة خياراً مثالياً للمسافرين من الشرق الأوسط الباحثين عن تجارب سياحية مميزة".

وتابع شيروين مؤكداً:

"ينبع التزامنا تجاه أسواق الشرق الأوسط من فهم عميق لمفهوم الفخامة في عصرنا الراهن، الذي يتجسّد في الأصالة والخصوصية والخدمة المصمَّمة بعناية عند كل نقطة اتصال. ومن خلال شراكتنا مع آفياربس، نعمل على تعزيز روابطنا مع هذه الفئة المتميّزة من المسافرين وشركاء القطاع، لنكون أقرب إليهم وأكثر قدرة على تلبية احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم، ولا سيّما المسافر الخليجي الباحث عن تجارب فريدة واستثنائية."

ومن جانبه، قال غلين جونستون، نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط والشؤون العامة العالمية في مجموعة آفياربس:

"يشرفنا تمثيل هيئة الترويج السياحي لمدينة نيوبورت بيتش في هذه المرحلة المهمة من توسعها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ما تتمتع به من أسلوب حياة فاخر، ومشهد غني بالتسوّق والمأكولات الراقية، تُعد نيوبورت بيتش الوجهة المثالية لاستقطاب المسافرين من منطقتنا؛ الباحثين عن الحصرية والأصالة والإقامات الطويلة مع العائلة".

وأضاف جونستون:

"تتطلّع فرقنا المحلية إلى التعاون مع شركاء قطاع السفر وشركات الطيران ووسائل الإعلام والمؤثرين في الشرق الأوسط، لترسيخ مكانة نيوبورت بيتش كوجهة رائدة لأسلوب الحياة الفاخر والهادئ التي تستهوي المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي."

شهدت نيوبورت بيتش نمواً متواصلاً في أعداد الزوار القادمين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يفضّل العديد منهم الإقامات الطويلة التي غالباً ما تتجاوز 20 ليلة. وتمتاز المدينة بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف جنوب كاليفورنيا، مع إمكانية القيام برحلات يومية ميسّرة إلى بيفرلي هيلز ولوس أنجلوس وسان دييغو وسانتا باربرا، فضلاً عن قربها من أبرز الوجهات الترفيهية مثل ديزني لاند ويونيفرسال ستوديوز، ومراكز التسوّق العالمية مثل فاشن آيلاند وساوث كوست بلازا وغيرها الكثير.

وتُعد نيوبورت بيتش من أوائل المدن في ولاية كاليفورنيا التي أطلقت حضوراً تمثيلياً دائماً في منطقة الخليج، من خلال أنشطة مبيعات وتسويق وعلاقات عامة متواصلة، لتتقدّم بمقاربة تسويقية تراعي الخصوصية الثقافية وتجمع بين التجارب المصمّمة بعناية والتواصل الأصيل مع الأسواق المحلية.

للمزيد من المعلومات: تفضلوا بزيارة الموقع التالي www.visitnewportbeach.com

حول هيئة الترويج السياحي "زورا نيوبورت بيتش"

شركة "فيزِت نيوبورت بيتش" (Visit Newport Beach Inc.) هي الهيئة الرسمية لتسويق الوجهات السياحية في مدينة نيوبورت بيتش، وتُعنى بالترويج للوجهة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الزوار بغرض الترفيه وحضور المؤتمرات. وبصفتها منظمة غير ربحية مسجّلة وفق البند 501(c)(6)، تتعاون الشركة مع قطاعات السياحة والضيافة بهدف زيادة إنفاق الزوّار، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع المحلي. ومن خلال جهودها الاستراتيجية في مجالات المبيعات والتسويق والإعلان والعلاقات العامة، تعمل الشركة على ترسيخ مكانة نيوبورت بيتش كوجهة رائدة للسفر واستضافة المؤتمرات. تُعد "زوروا نيوبورت بيتش" المرجع الأول للسفر والسياحة في المدينة، إذ يضم فريقها نخبة من خبراء الوجهات السياحية المستعدين لمساعدة الزائرين في التخطيط لإقامة مثالية، من خلال تقديم نصائح متخصصة حول أفضل المطاعم والمعالم التي لا بد من زيارتها. وتُموَّل الشركة من ضريبة الإشغال المؤقت (Transient Occupancy Tax - TOT)، بالإضافة إلى شراكة تقييم الاجتماعات (Meetings Assessment Partnership - MAP)، وهي شراكة خاصة مع قطاع الفنادق في المدينة.

حول آفياربس

آفياربس هي شركة رائدة عالميًا في مجال التمثيل الدولي والتسويق والاتصالات لعلامات الطيران والسياحة، والضيافة، والأغذية، والمشروبات. تأسست الشركة في ألمانيا عام 1994 انطلاقًا من طموحها لمساعدة عملائها على دخول الأسواق العالمية، وقد توسّع نطاق شبكتها العالمية اليوم ليشمل ست قارات. يضمّ محفظة خدمات خبرات واسعة في مجالات التمثيل والمبيعات، والتسويق والاتصالات، وتطوير الأعمال، والحلول التقنية، والخدمات المالية. وإلى جانب خدماتها المعروفة في مجال الوكالة العامة للمبيعات (GSA) وتمثيل الوجهات السياحية، تقدّم الشركة الدعم لأكثر من 250 عميلًا في مجالات التسويق الرقمي، والإعلان، والعلاقات العامة، والاتصال أثناء الأزمات، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم الفعاليات، والمبيعات، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المتكاملة. لمعرفة المزيد حول كيف تؤثر آفياربس في قرارات المسافرين المتعلقة بكيفية وأماكن إنفاق وقتهم وأموالهم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aviareps.com، كما يمكنكم متابعة أحدث أخبار الشركة عبر صفحة غرفة الأخبار أو من خلال حساباتها الرسمية على فيسبوك ولينكدإن وإنستغرام.

