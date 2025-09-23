رأس الخيمة: أعلن منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة عن تعيين سعيد المودني مديراً للشؤون المالية، تعزيزاً للقيادة الاستراتيجية في ظلّ استمرار المنتجع بتوسيع نطاق عملياته وإعادة تعريف مفهوم الخدمات الشاملة كلّياً في إمارة رأس الخيمة.

مع خبرة غنية تمتدّ لأكثر من 14 عاماً في قيادة الشؤون المالية عبر العمل مع علامات ضيافة مرموقة، بما في ذلك جيه دبليو ماريوت والريتز-كارلتون وحياة وسانت ريجيس وشيراتون ورينيسانس، ينضمّ المودني إلى فريق المنتجع حاملاً معه خبرات إقليمية واسعة مُكتسبة في أسواق الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا. ويُشكّل تعيينه خطوة حاسمة في تعزيز ودعم المنظومة المالية لمنتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة خلال مرحلة محورية من النمو والابتكار والتحوّل القائم بالتركيز على الضيوف.

على مدار مسيرته المهنية، قاد المودني عمليات مُعقّدة لافتتاح فنادق جديدة وتحويلها وإعادة تصميم علاماتها التجارية، بالإضافة إلى إدارة محافظ عقارية مُتعدّدة، وتطبيق استراتيجيات فعّالة لترشيد التكاليف وتحقيق ربحية مُستدامة. ويمزج نهجه العملي بين الرؤية الاستراتيجية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، محققاً بذلك نتائج مالية إيجابية ملموسة باستمرار في بعض من أكثر أسواق المنطقة تنافسية.

وفي منصبه الجديد، سيتولى المودني قيادة العمليات المالية للمنتجع، وتطوير أطر إدارة المخاطر، والارتقاء بالحَوكمة المالية، وقيادة جهود خلق القيمة طويلة الأمد، وبما يتماشى مع مكانة العلامة التجارية الشاملة كلّياً. كما يعكس تعيينه التزام ريكسوس المعيريض رأس الخيمة المستمر بالتميّز التشغيلي والقيادة القائمة على الأداء الفعّال.

وتعليقاً على تعيينه، قال المودني: "يُشرفني الانضمام إلى ريكسوس المعيريض رأس الخيمة، العلامة التجارية المعروفة برقيها وابتكارها وتميّزها في مجال الضيافة. إنها فرصة استثنائية للمساهمة في مواصلة نمو ونجاح المنتجع، والعمل مع فريق من المحترفين المتميّزين. أتطلع إلى تسخير خبرتي لتعزيز الأداء المالي والتميّز التشغيلي وتحقيق قيمة طويلة الأجل لضيوفنا وموظفينا وشركائنا، والمساهمة في ترسيخ مكانة ريكسوس المعيريض رأس الخيمة كعلامة رائدة في مجال الضيافة العالمية".

من جانبه، قال شريف كاسب، المدير العام لمنتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة: "يسعدنا للغاية الترحيب بانضمام سعيد إلى فريقنا القيادي. إن مسيرته المهنية المميّزة وفهمه العميق لقطاع تمويل الضيافة يجعلان منه إضافة قيّمة للمنتجع. نحن متحمسون لوجوده معنا ونتطلّع إلى تحقيق إنجازاتٍ جديدةٍ معاً."

ويُبرز تعيين سعيد المودني التزام منتجع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة بجذب أفضل المواهب والكفاءات، وتشكيل مستقبل الضيافة الراقية في دولة الإمارات، من خلال الجمع بين التميّز التشغيلي والابتكار المالي لوضع معايير جديدة للتميّز.

نبذة عن ريكسوس المعيريض رأس الخيمة

يقع ريكسوس المعيريض رأس الخيمة على شواطئ المعيريض الخلابة ويضم المنتجع 466 غرفة مجهزة بأناقة ويتمتع المنتجع بأطول شاطئ خاص في رأس الخيمة تمتد مساحته على 1.5 كم من الرمال البيضاء النقية، كما يحتوي المنتجع على 10 أماكن متنوعة لتناول الطعام والتي تقدم مجموعة متنوعة من تجارب الطهي التي تسلط الضوء على النكهات العالمية والعربية الرائعة.

تمّ تصميم ريكسوس المعيريض رأس الخيمة ليناسب العائلات والأزواج والمسافرين التواقين لخوض المغامرات، ويركز على الخدمات المخصصة والتجارب المنسقة، ويضم 7 حمامات سباحة واسعة، ونادي ريكسي للأطفال، ونادي المراهقين، ويلبي مكان الإقامة مجموعة واسعة من الاهتمامات من خلال الأنشطة اليومية، كما يوفر السبا المخصص مجموعة واسعة من العلاجات، في حين يتميز النادي الرياضي بأنشطة اللياقة البدنية الجماعية والدروس اليومية وبرامج الصحة ويتميز المنتجع بتركيزه على الترفيه، حيث يقدم مجموعة متنوعة من العروض على مدار العام.

استوحيت الهندسة المعمارية لفندق ريكسوس المعيريض رأس الخيمة من الحضارات الأندلسية والعربية والتركية، مما يخلق إحساساً بالدهشة منذ لحظة الوصول.

لمحة حول فنادق ريكسوس

تأسست ريكسوس عام 2000، وتُعد أحد أسرع سلاسل الفنادق الفاخرة نمواً في العالم، وتتخصص في تقديم تجارب شاملة وفق أعلى مستويات الفخامة. وتحتضن جميع فنادق ومنتجعات ريكسوس مرافق صحية وسبا لتجديد الحيوية والنشاط مع الحمامات التركية الأصيلة المعروفة بعاداتها وطرقها الفريدة في هذا المجال، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي متميز وباقة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الفريدة للأطفال في نادي ريكسي للأطفال، وتحديات حماسية ممتعة في نادي إكسكلوسيف الرياضي. وتوفر جميع الفنادق مجموعة مختارة من المطاعم وأركان المشروبات بالإضافة إلى برامج ترفيهية ورياضية مميزة وطيف واسع من الغرف والأجنحة الراقية.

وتحتل جميع فنادق ريكسوس، سواءً كانت في تركيا، أو الإمارات العربية المتحدة، أو روسيا، أو كرواتيا، أو مصر، أو كازاخستان، أو قطر، أو المملكة العربية السعودية، مواقع فريدة بإطلالات خلابة، وتتميز بأفضل المنشآت وخيارات المطاعم ووجهات الترفيه. وحصلت فنادق ريكسوس على العديد من الجوائز وعلى إشادة عالمية من جهات خبيرة مرموقة، من بينها جائزة النجوم الخمسة الماسية الأمريكية ومجلة كوندي ناست وجوائز السفر العالمية وجوائز هوت جرانديور العالمية للتميز وجوائز تريب أدفايزر.

وتشغّل ريكسوس حالياً ستة فنادق في الإمارات العربية المتحدة: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس وفندق وأجنحة ريكسوس النخلة في نخلة جميرا في دبي، وريكسوس باب البحر وريكسوس المعيريض رأس الخيمة في رأس الخيمة، وريكسوس بريميوم جزيرة السعديات وريكسوس مارينا أبوظبي في أبوظبي.

فنادق ريكسوس جزء من مجموعة إينيسمور، شركة الضيافة المبتكرة والمتجذرة في الثقافة والمجتمع والتي تضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة والعريقة. وتأسست المجموعة عام 2021 كمشروع مشترك مع مجموعة أكور التي تملك الحصة الأكبر فيها.

#بياناتشركات

- انتهى -