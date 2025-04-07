الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال جت الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز ومقرها أبوظبي، عن تعيين راكيش راج، الخبير في الشؤون المالية والتدقيق، في منصب نائب رئيس للشؤون المالية.

يسرنا انضمام راج إلى فريق عمل رويال جت للمرة الأولى، حيث يتمتع راج بخلفية مهنية متميزة وخبرات واسعة في قطاع الطيران على المستوى المحلي والعالمي، والتي شملت العمل ضمن عدة نماذج في قطاع الطيران، بما في ذلك شركات الطيران منخفضة التكلفة (LCC) وشركات الطيران التقليدية. وتشمل خبرته تطوير خطط الأعمال، تمويل الطائرات، وتعزيز المبادرات الاستراتيجية، وهذا ما يجعله إضافة قيّمة لفريق رويال جت. كما يتميز بفهم عميق لمجالات الموارد البشرية ومزايا الموظفين، بالإضافة لذلك، يتمتع بخبرة كبيرة في تبسيط عمليات الموارد البشرية، وإدارة الرواتب، وباستخدام أنظمة متقدمة مثل Oracle وSharePoint لتعزيز وظائف الموارد البشرية.

بصفته نائب الرئيس الجديد للشؤون المالية، سيلعب راج دورًا محوريًا في تعزيز النمو المستدام ودفع الابتكار، مما يسهم في ترسيخ مكانة رويال جت كشركة رائدة عالميًا في مجال الطيران الخاص.

بدأ راج مسيرته المهنية كمدقق في شركة أرنست ويونغ، ثم انتقل إلى طيران الإمارات حيث شغل عدة مناصب قيادية على مدار 13 عاماًً، وصولاًً إلى منصب مدير مالي أول. بعد ذلك، عمل لمدة 8 سنوات في فلاي دبي، ثم تولى منصب رئيس الشؤون المالية في الخطوط الجوية الكويتية، وهو الدور الذي شغله حتى عام 2023. مؤخرًا، شغل المنصب ذاته في السعودية قبل أن يعود إلى الإمارات لينضم إلى رويال جت.

يحمل راج مؤهلات مهنية مرموقة، فهو محاسب قانوني معتمد (الهند)، ومدقق داخلي معتمد (الولايات المتحدة الأمريكية)، ما يعكس خبرته القوية في التدقيق والمالية. كما يتيح هذا المنصب عودة راج وعائلته إلى الإمارات، وهي الدولة التي لطالما كانت بمثابة وطن لهم لمدة 23 عام. وإلى جانب مسيرته المهنية الحافلة، يحرص على تحقيق توازن صحي بين الحياة المهنية والشخصية، حيث يستمتع بقراءة الروايات وممارسة الرياضات مثل الكريكت، وكرة القدم، والتنس.

نبذة عن شركة رويال جت

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان. يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من قاعدة عملياتها الثابتة وقاعة رويال جت في مطار زايد الدولي مبنى كبار الشخصيات، وتحمل الشركة وموظفيها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الطيران المدني في جمهورية سان مارينو.

من خلال كياناتها في أبو ظبي وبرمودا، تمتلك و / أو تشغل رويال جت 9 طائرة بوينج بيزنس جت و5 طائرات بومباردييه جلوبال 5000/6000/7500، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. ونعنبر قاعدة عملياتها الثابتة أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة. تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة.

https://www.royaljetgroup.com/

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زينة شبيب

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