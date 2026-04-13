أبوظبي: في إطار حرص إمارة أبوظبي على تعزيز جاهزية منظومة الخدمات الاجتماعية وضمان استمرارية تقديم الدعم للأفراد والأسر، اطّلع معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، على سير العمل في مركز الخدمة التابع لهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، لضمان متابعة تكامل الخدمات الموجهة للأسر والوقوف على آليات تقديمها بما يعزز استقرار الأسرة وجودة حياتها.

شهد الزيارة كل من سعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وعدد من القيادات.

وخلال الزيارة، اطّلع معاليه على مجموعة الخدمات التي يقدمها المركز للأسر في الإمارة، كما تعرّف على مراحل رحلة المتعامل وآليات تقديم الخدمات، بما يعكس نهج الهيئة في توفير خدمات متكاملة وسهلة الوصول، تراعي احتياجات الأسر المختلفة وتواكب تطلعاتها.

كما استمع إلى شرح حول منظومة إدارة الحالة التي تعتمدها الهيئة، والتي تقوم على دراسة أوضاع الأسر بشكل شامل وتقديم الدعم الاجتماعي والاستشاري المناسب لكل حالة، بما يضمن توفير خدمات متخصصة تستجيب لاحتياجات الأسر وتسهم في تمكينها وتعزيز استقرارها.

وأكد معاليه، أن الإنسان كان ولا يزال محور اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تضع جودة حياة الإنسان واستقرار الأسرة في صدارة الأولويات.

وقال: "أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الإنسان أولوية دائمة في مسيرة التنمية، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء مجتمع مستقر ومتماسك يبدأ من أسرة قوية ومتماسكة.. ومن هذا المنطلق تحرص إمارة أبوظبي على توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية التي تعزز جودة حياة الأفراد والأسر وتدعم استقرارهم وتمكينهم، ليساهموا بدورهم في ازدهار الوطن".

وأضاف معاليه أن القطاع الاجتماعي بقيادة دائرة تنمية المجتمع، يواصل تطوير نهجه في تقديم الخدمات بما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة، ويركز على الوقاية والاستباقية إلى جانب الإدارة المتكاملة للحالات، من خلال تقديم الدعم والإرشاد والاستشارات وغيرها من الخدمات الجوهرية، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي واستدامة جودة الحياة في الإمارة."

وتعد هيئة الرعاية الأسرية الجهة المركزية لاستقبال الحالات الاجتماعية، وتقديم مختلف خدمات الرعاية والدعم الأسري، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم والاستشارات الأسرية على مدار الساعة عبر الخط الساخن 800444 بما يتيح للأفراد للأسر الحصول على الإرشاد والمساندة المتخصصة عند الحاجة.

عن دائرة تنمية المجتمع

تأسست دائرة تنمية المجتمع في عام 2018 بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، حيث تكرّس جهودها لتعزيز التنمية المجتمعية من خلال بناء أفراد ممكنين وأسر متماسكة. وتضطلع الدائرة بدور محوري في تطوير السياسات والاستراتيجيات والمعايير التي تعزز من كفاءة الخدمات الاجتماعية، من خلال تبني النهج العلمي والدراسات والمسوحات والتحليل الشامل للبيانات الاجتماعية، وإشراك المؤسسات من مختلف القطاعات إضافة إلى أفراد المجتمع، بما يضمن تطوير برامج ومبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية لمختلف فئات المجتمع. وانطلاقاً من رؤيتها في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، تعمل الدائرة على تصميم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات ذات الأولوية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ التلاحم المجتمعي والشعور بالانتماء، ويسهم في تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.

