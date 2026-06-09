دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة حياة للفنادق عن تعيين جيفري موغان نائباً للرئيس للتسويق والولاء لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط (EAME)، في منصب جديد يهدف إلى دعم خطط النمو وتعزيز أداء العلامة في المنطقة.

يمتلك جيفري موغان خبرة دولية تمتد لأكثر من 25 عاماً في قطاع الضيافة الفاخرة واستراتيجيات العلامات التجارية العالمية، حيث شغل مناصب قيادية في مجموعة "أكور"، وقاد تجربة الضيوف وأداء الأعمال عبر أكثر من 5,000 فندق حول العالم. كما شغل مناصب في شركة "مويت هينيسي" التابعة لمجموعة "إل في إم إتش"، إضافة إلى عمله في شركة "كوكاكولا". وسيتولى موغان مسؤولية تطوير استراتيجية التسويق والولاء في المنطقة، بما يحقق قيمة مستدامة للضيوف ومالكي الفنادق ضمن محفظة حياة في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

يأتي انضمام جيفري موغان في وقت تشهد فيه "حياة" مرحلة نمو قوية، حيث حققت في عام 2025 نمواً رائداً في القطاع للعام التاسع على التوالي، مدعوماً بمحفظة تطوير عالمية قياسية تضم 148,000 غرفة قيد التطوير (بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2024). كما حقق برنامج "وورلد أوف حياة" نمواً بنسبة 19% في العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 66 مليون عضو حول العالم، حيث يستحوذ أعضاء البرنامج على ما يقرب من نصف إجمالي الغرف المشغولة في فنادق المجموعة عالمياً. ولا يقتصر نجاح البرنامج على التوسع في أعداد الأعضاء فحسب، بل يمتد إلى جودة التفاعل، إذ يجذب شريحة من الضيوف الأعلى إنفاقاً والأكثر تفاعلاً مع العلامة. وقد حصل البرنامج على عدة جوائز وتقديرات، من بينها تصنيفه كأفضل برنامج ولاء فندقي من "نيردواليت"، وأفضل مستوى عضوية نخبة من "ذا بوينتس غاي"، في انعكاس لتطوره من برنامج تقليدي لنقاط المكافآت إلى منظومة تعتمد على التجارب والشراكات والتخصيص.

وفي إطار توجهه الجديد، سيعمل جيفري موغان على تطوير برنامج "وورلد أوف حياة" ليصبح منصة ولاء أقرب إلى أسلوب الحياة، من خلال التركيز على التجارب الحصرية. ويشمل ذلك التعاون العالمي مع فرق مثل "أودي ريفولوت" للفورمولا 1، ومبادرات في عالم التنس، إلى جانب تطوير بطاقات ائتمان وتجارب استثنائية داخل الفنادق تعكس شغف الضيوف وتساعدهم على استكشاف محفظة "حياة" العالمية المتنامية.

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نبذة عن “وورلد أوف حياة”

“وورلد أوف حياة” هو برنامج الولاء الحائز على جوائز من مجموعة حياة، ويجمع بين الوجهات المشاركة ضمن محفظة حياة الفاخرة، والتي تشمل: بارك حياة®، أليلا®، ميرافال®، إمبريشن باي سيكريتس، وذا أنباوند كولكشن باي حياة®. كما يضم محفظة أسلوب الحياة التي تشمل: أنداز®، طومسون هوتيلز®، ذا ستاندرد®، دريم® هوتيلز، ذا ستاندرد إكس، بريثلس ريزورتس آند سبا®، جيه دي في باي حياة®، بانكهاوس® هوتيلز، ومي آند أول هوتيلز.

ويشمل أيضاً المجموعة الشاملة التي تتضمن: زويتري® ويلنس آند سبا ريزورتس، حياة زيفا®، حياة زيلارا®، سيكريتس® ريزورتس آند سبا، دريمز® ريزورتس آند سبا، حياة فيفيد هوتيلز آند ريزورتس، سونسكيب® ريزورتس آند سبا، وألوآ هوتيلز آند ريزورتس®. إلى جانب محفظة الكلاسيك التي تضم: جراند حياة®، حياة ريجنسي®، ديستينيشن باي حياة®، حياة سنتريك®، حياة فاكيشن كلوب®، وحياة®؛ ومحفظة الأساسيات التي تشمل: كابشن باي حياة®، حياة بليس®، حياة هاوس®، حياة ستوديوز، وأوركوف.

يمكن للأعضاء الذين يقومون بالحجز مباشرة عبر قنوات حياة الاستفادة من خدمات شخصية ومزايا حصرية تشمل ترقية الأجنحة المؤكدة وقت الحجز، وتجربة “ضيف الشرف”، ومزايا رقمية مثل المفتاح الرقمي، إلى جانب أسعار خاصة بالأعضاء وتجارب عافية متنوعة. ومع أكثر من 64 مليون عضو، يتيح البرنامج طرقاً متعددة لاكتساب واستبدال النقاط مقابل الإقامات الفندقية وخدمات الطعام والسبا وتجارب العافية عبر منصة FIND، بالإضافة إلى مزايا التعاون الاستراتيجي مع برنامج AAdvantage التابع لـ American Airlines.

يمكن للمسافرين التسجيل مجاناً عبر hyatt.com، وتنزيل تطبيق “وورلد أوف حياة” على أجهزة أندرويد وiOS، والتواصل مع البرنامج عبر فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وإكس.

نبذة عن شركة حياة للفنادق

تعد شركة حياة للفنادق، ومقرها شيكاغو، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، وتنطلق من هدفها الأساسي المتمثل في تمكين الناس ودعمهم ليكونوا في أفضل حالاتهم. واعتباراً من 31 مارس 2026، تضم محفظة الشركة أكثر من 1,500 فندق ومنشأة شاملة في 83 دولة عبر ست قارات.

وتشمل محفظة العلامات التجارية التابعة للشركة: محفظة الفخامة التي تضم بارك حياة®، أليلا®، ميرافال®، إمبريشن باي سيكريتس، وذا أنباوند كولكشن باي حياة®؛ ومحفظة أسلوب الحياة التي تضم أنداز®، طومسون هوتيلز®، ذا ستاندرد®، دريم® هوتيلز، ذا ستاندرد إكس®، بريثلس ريزورتس آند سبا®، جيه دي في باي حياة®، بانكهاوس® هوتيلز، ومي آند أول هوتيلز؛ ومحفظة المجموعة الشاملة التي تضم زويتري® ويلنس آند سبا ريزورتس، حياة زيفا®، حياة زيلارا®، سيكريتس® ريزورتس آند سبا، دريمز® ريزورتس آند سبا، حياة فيفيد® هوتيلز آند ريزورتس، باهيا برينسيبي هوتيلز آند ريزورتس، ألوآ هوتيلز آند ريزورتس®، وسونسكيب® ريزورتس آند سبا؛ ومحفظة الكلاسيك التي تشمل جراند حياة®، حياة ريجنسي®، ديستينيشن باي حياة®، حياة سنتريك®، حياة فاكيشن كلوب®، وحياة®؛ ومحفظة الأساسيات التي تشمل كابشن باي حياة®، أونسكرِبتد باي حياة، حياة بليس®، حياة هاوس®، حياة ستوديوز®، حياة سيليكت، وأوركوف.

كما تدير شركات تابعة للمجموعة برنامج الولاء “وورلد أوف حياة®”، وALG Vacations®، وMr & Mrs Smith، وUnlimited Vacation Club®، وخدمات إدارة الوجهات Amstar® DMC، وخدمات التكنولوجيا Trisept Solutions®. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.hyatt.com.