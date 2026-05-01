دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن تعيين نيكولا هاغيت مديرة تنفيذية لمدرسة جيمس ويلينجتون إنترناشونال (WIS)، وقد تولّت مهامها اعتباراً من أبريل 2026. وتنضم هاغيت إلى مجموعة جيمس حاملةً معها أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة القيادية العليا في عدد من أبرز المدارس المستقلة والدولية في المملكة المتحدة. ويواصل أندرو جينكنز، المدير والرئيس التنفيذي الحالي، أداء مهامه حتى يناير 2027، قبل أن يغادر مجموعة جيمس لمتابعة فرص مهنية أخرى، على أن يعمل كلٌّ من أندرو ونيكولا معاً حتى ذلك الحين لضمان انتقال سلس وهادف في القيادة.

وشغلت هاغيت منصب مديرة كلية تشيلتنهام، وهي مدرسة رائدة مختلطة للتعليم النهاري والداخلي في المملكة المتحدة، حيث أشرفت على أكثر من 1,100 طالب وطالبة عبر المرحلتين الإبتدائية والثانوية، إضافة إلى عملها مع قيادة مدرسة تشيلتنهام الدولية في عُمان. وخلال فترة قيادتها، حققت المدرسة نتائج أكاديمية قوية، وقادت مبادرات لتطوير المناهج والتحول الرقمي، وعززت مشاركة الكوادر التعليمية، كما أسهمت في دعم التوسع الدولي، مع الحفاظ على نتائج تفتيش متميزة ومستويات عالية من ثقة المجتمع المدرسي. وتحت قيادتها، حققت المدرسة أفضل نتائج في امتحانات المستوى المتقدم (A Level) خلال عقد كامل، في انعكاس مباشر للتركيز المستمر على رفع المعايير وتحسين تقدم الطلبة عبر مختلف المراحل التعليمية.

وتتمتع هاغيت بخبرة واسعة في قيادة البيئات التعليمية متعددة المدارس، وتطوير فرق قيادية عالية الأداء، وتطبيق ممارسات تعليم وتعلم قائمة على الأدلة. وفي إطار دورها الجديد، ستعمل عن كثب مع فريق القيادة في مدرسة ويلينغتون إنترناشونال، إلى جانب شبكة جيمس الأوسع. وستتولى مسؤولية ضمان الحفاظ على أعلى المعايير التعليمية، والبناء على سجل المدرسة الممتد لـ 17 عاماً من تصنيف متميز من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية. كما تُعد المدرسة من أبرز مقدمي برنامج الدبلوم الدولي (IB) في دولة الإمارات، حيث حقق طلابها درجات كاملة 45 خلال السنوات الست الماضية. وستواصل هاغيت تعزيز النتائج التنظيمية القوية، والحفاظ على مستويات مرتفعة من رضا أولياء الأمور، وترسيخ ثقافة وترسيخ ثقافة مدرسية داعمة ومحفزة لكل طالب لتحقيق أفضل إمكاناته.

وخلال مسيرتها المهنية السابقة في المملكة المتحدة، شغلت هاغيت عدداً من المناصب القيادية العليا، من بينها مديرة مدرسة بلونديلز، ونائبة مديرة مدرسة داون هاوس، إضافة إلى توليها مناصب قيادية في مجالات الرعاية الطلابية والشؤون الأكاديمية والتعليم الداخلي في مدرسة هايليبري. وتمتد خبرتها لتشمل تطوير المدارس على مستوى المؤسسة بالكامل، والحوكمة، والاستدامة المالية، وحماية الطلاب، وتطوير الكوادر التعليمية، ورفاه الطلبة، مع تركيز ثابت على التوقعات العالية والشمولية وتنمية الشخصية.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "تعكس المسيرة المهنية لنيكولا التزاماً عميقاً بالتميز الأكاديمي ورفاه الطلاب، وبالقيادة الهادفة القائمة على الابتكار والشمول وتنمية الشخصية. إن خبرتها في قيادة مجتمعات مدرسية معقدة في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي، إلى جانب وضوح رؤيتها الاستراتيجية ونهجها الذي يضع الإنسان في جوهر العمل، تجعلها خياراً قوياً لدعم مدرسة جيمس ويلينجتون إنترناشونال في مسيرتها المستمرة نحو التطور، بما في ذلك إدخال برنامج A Level هذا العام لتوسيع المسارات التعليمية أمام الطلاب. ويسعدنا جداً أن نرحب بنيكولا ضمن عائلة جيمس".

وأضاف دينو في معرض إشادته بإسهامات أندرو جينكنز: "منذ انضمامه في عام 2017 وتدرجه حتى منصب المدير والرئيس التنفيذي، قدّم أندرو قيادة واضحة ومتسقة، أسهمت في تحقيق نتائج تفتيش متميزة، وأداء أكاديمي قوي، وترسيخ ثقافة قائمة على التوقعات العالية والمساءلة. ويغادر مدرسة جيمس ويلينجتون إنترناشونال تاركاً وراءه أسساً قوية، ورؤية استراتيجية واضحة، وفريقاً عالي الأداء مؤهلاً لمواصلة البناء على إنجازاته. ولا يسعنا إلا أن نُعرب عن بالغ تقديرنا لإسهاماته القيّمة التي ستظل ذات أثر مستدام على المدرسة ومجتمعها".

من جانبها، قالت نيكولا هاغيت: "لقد ألهمتني الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مجال التعليم، كما ألهمتني ثقافة التميز الراسخة بالفعل في مدرسة ويلينجتون إنترناشونال، التي تتمتع بهوية قوية وكوادر تعليمية متميزة وطلاب طموحين. وأتطلع بشغف إلى العمل جنباً إلى جنب مع فريق القيادة والمجتمع المدرسي للبناء على نقاط قوتها. كما أحرص بشكل خاص على ضمان استفادة الطلاب من بيئات تعلم مبتكرة ومتقدمة تقنياً، إلى جانب توسيع فرص تنمية شخصية الطلاب وثقتهم في التعبير عن آرائهم. ويعدُّ تعزيز تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية ضمن هذا المجتمع المدرسي المتنوع والدولي من النقاط المهمة التي سأحرص على التركيز عليها. كما أن قيم مدرسة ويلينجتون إنترناشونال القائمة على النزاهة والتعاطف والثبات تمثل بالنسبة لي ركائز أساسية، خاصة في دعم الشباب ليزدهروا في عالم متزايد التعقيد والرقمنة. وإنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى فريق مجموعة جيمس للتعليم ومدرسة ويلينغتون إنترناشونال".

وتُعد هاغيت من المساهمين النشطين في قطاع التعليم على نطاق أوسع، حيث تشغل حالياً منصب رئيس لجنة التطوير المهني في مؤتمر مديري المدارس، وهو اتحاد تعليمي بارز في المملكة المتحدة يضم العديد من أفضل المدارس المستقلة إضافة إلى مدارس دولية حول العالم. كما شغلت عدة مناصب قيادية، وقادت برامج قيادية وطنية لمديري المدارس (HMC)، وتشارك بانتظام كمتحدثة في المؤتمرات التعليمية حول القيادة المدرسية وتطوير المدارس والتطوير المهني.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

