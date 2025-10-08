أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت جامعة زايد عن تعيين كل من الأستاذ الدكتور كيفن ريتشارد هول مديراً للجامعة، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، والدكتورة منى عبدالحكيم الصيني رئيسةً للشؤون الاستراتيجية. ويأتي هذا الإعلان ليشكّل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز التميز الأكاديمي، وتوسيع الأثر البحثي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فيما تقود الجامعة مرحلة جديدة من النمو والتطور، وتواصل الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية.

يُعدّ الدكتور كيفن هول من القيادات الأكاديمية البارزة عالمياً، ويتمتع بخبرة واسعة في مؤسسات التعليم العالي القائمة على البحث العلمي، حيث شغل منصب مدير ونائب رئيس جامعة فيكتوريا في كندا، إحدى أبرز الجامعات البحثية العامة في أمريكا الشمالية، كما شغل منصب نائب الرئيس ونائب المدير في جامعة نيوكاسل بأستراليا.

وبهذه المناسبة، أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، أهمية هذه التعيينات على مسيرة الجامعة، قائلة: "يمثّل هذا الإعلان محطة مهمة في مسيرة جامعة زايد. يتمتع الدكتور كيفن هول بسجل حافل في القيادة الأكاديمية والتميز البحثي، فيما تجسّد الدكتورة منى الصيني نموذجاً ملهماً للقيادات الوطنية التي تقود الابتكار الاستراتيجي في قطاع التعليم العالي. وسيسهم هذا التناغم في القيادة بين الخبرة الدولية والرؤية الوطنية في ترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة على مستوى الدولة والمنطقة."

ومن جانبه، أعرب الدكتور هول عن سعادته بالانضمام إلى جامعة زايد قائلاً: " يشرفني أن أتولى قيادة جامعة زايد، هذه المؤسسة العريقة ذات الإرث الأكاديمي المتميز والرؤية الطموحة للمستقبل. أتطلع للعمل مع مجلس الأمناء والإدارة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة وكامل أسرة الجامعة لتعزيز قدراتنا البحثية والتعليمية، ومواصلة دعم نجاح طلبتنا وطموحاتهم."

أما الدكتورة منى عبدالحكيم الصيني، التي انضمّت إلى الجامعة في عام 2021 كمديرة لإدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، فقد كان لها دور فعّال في رسم ملامح التوجه الاستراتيجي لجامعة زايد، من خلال دعم الابتكار المؤسسي، وترسيخ ثقافة التعاون، وتعزيز تكامل الخطط والبرامج مع أجندة الدولة المستقبلية. وفي منصبها الجديد، ستتولى مسؤولية قيادة التطوير الاستراتيجي للجامعة وتنفيذ خططها بالتعاون الوثيق مع مجلس الأمناء، بما يضمن مواصلة الجامعة لمسيرتها في تقديم تعليم متميّز، وتمكين الطلبة، ورعاية الكفاءات الوطنية، والإسهام الفعّال في خدمة المجتمع وتقدّم الوطن.

تُعد جامعة زايد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في المنطقة، حيث استقبلت مؤخراً أكبر دفعة طلابية في تاريخها بلغت 2,949 طالباً وطالبة للعام الأكاديمي 2025/2026، في خطوة تعكس النمو المتواصل في البرامج الأكاديمية وتوسع دور الجامعة في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكين جيل المستقبل.

جامعة زايد

تأسست جامعة زايد عام 1998 كمؤسسة علمية عصرية تحمل بكل فخر واعتزاز اسم مؤسس الدولة وباني نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتسترشد الجامعة بمبادئ الأب المؤسس لتُعزز مكانتها كمؤسسة مبتكرة ورائدة في مجالات التعليم العالي والبحوث. كما تحتضن الجامعة حالياً ما يزيد عن 10,500 طالب إماراتي ودولي في برامجها المختلفة.

تسعى الجامعة بقيادة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لتلبية متطلبات الدولة والإسهام في مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فيها من خلال حرميها الجامعيين المتطورين في أبوظبي ودبي، وهي تعد مؤسسة رائدة في ابتكار أفضل المناهج التعليمية. وتفخر الجامعة بدورها الريادي في التشجيع على التميز الأكاديمي، وصقل المهارات القيادية والارتقاء بالمستوى المعرفي في المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تحرص على تشجيع الطلبة وتعزيز مهاراتهم لتسهم في تسريع مسيرة التغيير الطموحة في دولة الإمارات، وتحقيق خططها الواعدة على مدى الخمسين عاماً المقبلة.

