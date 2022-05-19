الرياض، المملكة العربية السعودية : قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الفرنسي ناصر لاركيت مديرًا فنيًا للاتحاد السعودي خلفًا للروماني إيوان لوبيسكو، موجهًا الشكر للروماني على الفترة التي قضاها مديرًا فنيًا للاتحاد ومتمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

ويحظى لاركيت – 63 عامًا – ذو الأصول المغربية، بخبرة كبيرة في الإشراف على المنتخبات الوطنية ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويرها، حيث سبق له تولي منصب المدير الفني للاتحاد المغربي لكرة القدم وذلك خلال الفترة من 2014-2019.

ويشارك المنتخب السعودي للمرة السادسة في تاريخه في بطولة كأس العالم 2022 في قطر والمقامة في شهر نوفمبر المقبل، والتي تأتي بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تقدّم المنتخب في تصنيف الفيفا لهذا الشهر إلى المركز 49 على مستوى العالم بعد أن كان في المركز 70 في عام 2019.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال الأستاذ ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "هناك تحول كبير في مشهد كرة القدم السعودية حالياً مع طموحنا المستمر بأن ننافس بقوة في الساحة العالمية. تعيين ناصر لاركيت هو استمرار للبناء على نجاحنا في الفترة الماضية ويعتبر خطوة مهمة في العملية التطويرية. خبرته الواسعة في مجال تطوير الشباب ستساهم في تحسين البنية التحتية ومساعدة شباب المملكة في الوصول إلى إمكاناتهم القصوى.

وأضاف المسحل: "نتائج هذا التحوّل ظاهرة للجميع، حيث قمنا بافتتاح 8 مراكز إقليمية جديدة والتي ستدعم عملية استكشاف وتطوير المواهب حول المملكة. منتخباتنا الوطنية تحظى بفترة رائعة من النجاحات في جميع الفئات، شارك منتخبنا تحت 23 عامًا في أولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة منذ 24 عامًا، ونجح المنتخب الأول في التأهل لكأس العالم بتحقيق أفضل نتائج تأهيلية في تاريخه. وأسسنا المنتخب النسائي الذي أظهر مؤشرات واعدة. نحن نسير في خطوات ثابتة ونعلم بأن ناصر سيكون إضافة مميزة تساهم بشكل كبير في العملية التطويرية".

وعمل ناصر لاركيت خلال مسيرته التدريبية في عدد من أكاديميات الأندية الفرنسية خلال الفترة من 1989-2007 أبرزها كان، وروان، وإس إم كاين، ولوهافر وآر سي ستراسبورغ، كما عمل مديرًا لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم 2007-2014 وآخرها عمله مديرًا لأكاديمية أولمبيك مارسيليا 2019-2022، كما أنه عضو في اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ يوليو 2014.

ومن المقرر أن يتولى لاركيت عددًا من المهام من تطوير الخطط الاستراتيجية للمنتخبات الوطنية السنية، وتطوير وتأهيل المدربين الوطنيين، والإشراف مراكز التدريب الإقليمية للمساهمة في اكتشاف المواهب الكروية، وتفعيل الشراكات الدولية بما يخدم تطوير كرة القدم في المملكة.

#بياناتحكومية

- انتهى -