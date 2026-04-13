عمان – أعلن منتدى شركات المحاسبة العالمية(Forum of Firms) التابع للإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) عن تجديد عضوية شركة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية، ضمن كتاب وجهه رئيس المنتدى السيد باري نايك، إلى الشركة.

ويعكس هذا التجديد التزام الشركة المستمر بأعلى المعايير الدولية في مجال تدقيق الحسابات، وذلك بعد أكثر من عشرين عاما من العضوية المتواصلة منذ انضمامها إلى المنتدى عام 2004 لتكون الشركة العربية الدولية الوحيدة في المنتدى، كما يعكس نجاحها في الحفاظ على متطلبات العضوية الصارمة التي يفرضها المنتدى، والتي تركز على تعزيز جودة ممارسات التدقيق والالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية والتدقيق، بما يخدم عملاء الخدمات المهنية على المستوى العالمي.

وأكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله أن تجديد العضوية يجسد التزام المجموعة الراسخ بالجودة المهنية وأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن هذا النهج يُطبق في جميع مكاتب مجموعة أبوغزاله العالمية الرقمية المنتشرة حول العالم، بما ينسجم مع رؤيتها في تقديم خدمات مهنية موثوقة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبموجب استمرار عضويتها في المنتدى، تواصل شركة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية التزامها بتطبيق المعايير الدولية لمراقبة الجودة الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي (IAASB)، إلى جانب الالتزام بالمعايير الوطنية ذات الصلة، وإجراء مراجعات داخلية لمراقبة الجودة بشكل منسق دوليا، ضمن الأطر التي تسمح بها القوانين المحلية في الدول التي تعمل بها.

كما تحافظ الشركة على سياسات ومنهجيات مهنية تتوافق مع قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين ومدونات الأخلاقيات الوطنية، بما يضمن النزاهة والاستقلالية والشفافية في جميع خدماتها.

ويضم منتدى شركات المحاسبة العالمية، الذي تأسس من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، 37 شركة محاسبة دولية من مختلف دول العالم، جميعها ملتزمة بشروط عضوية صارمة تهدف إلى الارتقاء بجودة المهنة عالميا.

ويمثل الشركة المدير التنفيذي لمكتب المجموعة في رام الله، فلسطين الأستاذ جمال ملحم.

يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية الشركة العربية الوحيدة من المنطقة العضو في هذا المنتدى الدولي، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تدقيق الحسابات، تأسست عام 1972، وتتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا إقليميا لها، وتزاول أعمالها المهنية من خلال ما يقارب100 مكتب حول العالم.

