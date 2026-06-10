رؤساء الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة آسيان والصين الكبرى والشرق الأوسط يقودون نموّ أعمال البنك العالمية في هذا القطاع

دبي، سنغافورة، هونغ كونغ: أعلن بنك سنغافورة عن تعيين السيد ليم ليونغ غوان، أحد أبرز المصرفيين المخضرمين في البنك، ضمن فريق القيادة العليا للأسواق الرئيسية للبنك، وذلك في إطار توسّعه في قطاع أصحاب الثروات الفائقة. واعتباراً من 1 يوليو 2026، سيتولى السيد ليم منصب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأسواق الدولية. وانطلاقاً من مقرّه في دبي، سيشغل ليم منصب الرئيس التنفيذي لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع أصحاب الثروات الفائقة عالمياً. ووفقاً لتقرير الثروة العالمية 2026 الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، ارتفع عدد أصحاب الثروات الفائقة بنسبة 9.4 في المائة في عام 2025، لتصبح هذه الشريحة الأسرع نمواً في قطاع الثروات للعام الثاني على التوالي. وانطلاقاً من هذه المؤشرات، يهدف بنك سنغافورة إلى تحقيق نمو بنسبة 30 في المائة في الأصول المدارة عالمياً لأصحاب الثروات الفائقة بحلول عام 2028.

وسيقود السيد ليم جهود البنك الرامية إلى تسريع النمو العالمي في الخدمات التي يقدمها البنك لهذه الشريحة وذلك بالتعاون مع السيد ريكي تشان، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا، والرئيس التنفيذي لفرع هونغ كونغ، والسيدة في صن يانغ التي ستنضم البنك في 29 يونيو 2026 لتتولى منصب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

خبرة مصرفية راسخة تقود مرحلة جديدة من التحوّل

ويحمل السيد ليم في جعبته خبرة تمتد 35 عاماً إلى في الخدمات المصرفية الخاصة، شملت إدارة علاقات العملاء، والمنتجات الاستثمارية، واستشارات الثروة. ومنذ انضمامه إلى بنك سنغافورة في عام 2020، كان أحد الأعضاء المحوريين في لجنة الإدارة، ومن بين أكثر قيادات البنك خبرة. ومن خلال موقعه الجديد في دبي، سيقود السيد ليم جهود البنك في شريحة أصحاب الثروات الفائقة، إلى جانب دفع مسار تحوّلي يستهدف تعزيز آفاق النمو طويلة المدى في السوق.

ويتمتع السيد ليم بسجل حافل في تسريع نمو الأعمال الإقليمية والعالمية. ومن أبرز إنجازاته تطوير فريق الوسطاء الماليين المتخصص في بنك سنغافورة، ليصبح أحد أسرع قطاعات البنك نمواً. ومنذ عام 2024، وبصفته الرئيس العالمي للوسطاء الماليين والمكاتب العائلية واستشارات الثروة، قاد السيد ليم الفريق لتحقيق نمو بأكثر من الضعف في الأصول المدارة ضمن شريحة الوسطاء الماليين خلال عامين.

وفي قطاع مكاتب العائلات واستشارات إدارة الثروات، نجح في مضاعفة إيرادات إحالات التأمين، كما قاد مبادرات استراتيجية من بينها برنامج "تحفيز الشركات العائلية" في بنك سنغافورة، والذي أُطلق عام 2025، ويستهدف أصحاب الثروات الفائقة الراغبين في اعتماد هيكلية تُسهم في إدارة ثرواتهم بأسلوبٍ مؤسسيٍ ومهنيٍ، مع إمكانية تطورها لاحقاً إلى شركةٍ عائلة مستقلة ومتكاملة. كذلك، يشغل ليم منصب الرئيس العالمي المؤقت لمجموعة حلول الاستثمار.

وبدأ السيد مسيرته في بنك سنغافورة بمنصب الرئيس العالمي للمنتجات. وقبل ذلك، أمضى قرابة 25 عاماً في إدارة الثروات لدى مجموعة "يو بي إس" المصرفية؛ حيث شغل عدداً من المناصب القيادية العليا، من أبرزها رئيس إدارة التخطيط للثروات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ورئيس المنتجات والخدمات الاستثمارية في سنغافورة.

وبالتزامن مع تعيين السيد ليم، ستتولى السيدة أنابيل تشاو، رئيس إدارة الوسطاء الماليين، قيادة قطاع أعمال الوسطاء الماليين عالميًا، وستعمل تحت الإشراف المباشرة للسيدة يانغ، وستكون مسؤولة عن دفع استراتيجية البنك وتعزيز عروضه الخاصة بهذا القطاع. وانضمت السيدة تشاو إلى البنك في عام 2016، وأدّت دوراً محورياً إلى جانب السيد ليم، في تطوير أعمال قطاع الوسطاء الماليين. وبالتوازي مع النمو القوي الذي شهدته الأعمال خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تضاعف حجم فريق الوسطاء الماليين الذي تقوده السيدة تشاو ثلاث مرات عبر سنغافورة وهونغ كونغ ودبي.

كذلك، قادت السيدة تشاو تطوير حلولٍ مبتكرة، من بينها منصة الاستثمار البديل الرقمية، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية العالمية الرائدة "آي كابيتال" (iCapital). وتتيح هذه المنصة، التي تم توفيرها لشركاء البنك من الوسطاء الماليين (يطلق عليهم "مديرو الأصول المستقلين")، إمكانية الوصول لما يزيد على 1,600 صندوق استثماري من خلال أكثر من 600 مدير أصول.

وتتمتع تشاو بخبرةٍ تمتد إلى 20 عامًا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حيث شغلت عدة مناصب في عدة مؤسساتٍ ماليةٍ مرموقة. ففي باركليز لإدارة الثروات في آسيا، أدت تشاو دورًا محوريًا في تأسيس مكتب إدارة الوسطاء الماليين، وعملت في بنك "كريدي سويس" (Credit Suisse AG)، على تغطية مكاتب العائلات ذات الثروات المالية الفائقة في هونغ كونغ، وأسهمت لاحقًا في بناء وتوسيع فريق العمل لتعزيز حضور "كريدي سويس" في قطاع الوسطاء الماليين في آسيا.

وقد أسهمت النجاحات التي حققها كلٌ السيد ليم والسيدة تشاو في ريادة البنك لهذا القطاع، حيث استحق جائزة أفضل بنكٍ خاص لشريحة الوسطاء الماليين من قبل مجلتي (آسيان برايفت بانكر) و(سيتي واير آسيا) في 2025.

وقال السيد جيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة: "يتمتع ليم بخبرة واسعة في الخدمات المصرفية الخاصة وبسجلٍ حافلٍ بالإنجازات، وهو أحد أكثر أعضاء لجنة الإدارة لدينا خبرة. ويعكس تعيينه لقيادة فريق دبي الأهمية الاستراتيجية لهذه السوق بصفتها مركزاً رئيسياً إلى جانب سنغافورة وهونغ كونغ".

وأضاف قائلاً: "يتمتع فريق ريكي وفي سون وليم بصلاحياتٍ واسعةٍ لتفعيل استراتيجية البنك الخاصة بشريحة الأفراد أصحاب الثروات الفائقة، والتي تُعد عنصرًا حاسمًا في مرحلة النمو المقبلة في مسيرة البنك. واعتماد هذا النموذج القائم على قيادة الأسواق لاستراتيجية الأفراد أصحاب الثروات الفائقة، سيساعدنا على تحقيق نموٍ سريعٍ ومهمٍ في هذا القطاع. وكلي ثقةٌ بقدرتهم جميعًا على اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق التي يعملون فيها. والآن، سيواصل قطاع أعمال الوسطاء الماليين (FIM) مسيرته بثقة تحت قيادة أنابيل. فخبرتها وكفاءتها الاستراتيجية تؤهلانها لتنمية هذا القطاع، الذي يُعد من المحركات الرئيسية لنمو البنك، إلى جانب شريحة الأفراد أصحاب الثروات الفائقة".

نبذة عن بنك سنغافورة

بنك سنغافورة هو الذراع المصرفي التابع للمؤسسة الصينية الدولية للصيرفة المحدودة (OCBC). وبفضل التصنيف الائتماني القوي للمؤسسة عند Aa1 من قبل موديز، وAA من قبل كل من فيتش وستاندرد آند بورز، يقدم بنك سنغافورة لعملائه قيمة استثنائية كمصرف خاص مسجل في سنغافورة ويتمتع بأعلى درجات الأمان.

وتقدم منصّة المنتجات الخاصة المفتوحة المصدر، والمدعومة بقدرات بحثية راسخة، للعملاء خدمات مصرفية خاصة على أعلى مستوى وحلولا مصممة خصيصاً لتخطيط الثروات. ويستفيد البنك كذلك من الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها المؤسسة الصينية الدولية للصيرفة المحدودة ليقدم لعملائه باقة خدمات عريضة من خلال الشبكة الإقليمية والدولية للمؤسسة.

ويقدم بنك سنغافورة خدماته للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والعائلات الثرية في أسواقه الرئيسية بآسيا والصين وشبه القارة الهندية وغيرها من الأسواق الدولية.

يقع المقر الرئيسي لبنك سنغافورة في دبي، وللبنك وشركاته التابعة مكاتب في مركز دبي المالي العالمي، وهونج كونج، ولندن، وكوالالمبور، ومانيلا. وبفضل أدائه المالي القوي، حصد البنك العديد من الجوائز التقديرية، كما فاز بجائزة أفضل مكتب استثمار رئيسي للخدمات المصرفية الخاصة في آسيا من قبل بي دبليو إم – ذا بانكر، وجائزة أفضل مبتكر رقمي للعام 2024 في آسيا من قبل بي دبليو إم.

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