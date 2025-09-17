الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – يسر بنك الشارقة أن يعلن عن تعيين السيد عدنان سجواني رئيساً تنفيذياً بالإنابة لإدارة الامتثال. وسيتولى السيد سجواني في هذا المنصب قيادة منظومة الامتثال الرقابي لدى البنك، ومكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسات، والإجراءات الخاصة بالتصدي للجرائم المالية، بما يضمن استمرار البنك في تطبيق أعلى معايير الامتثال عبر جميع أنشطته. ويعكس هذا التعيين التزام البنك المستمر بدعم الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و حرصه على تعزيز فريقه التنفيذي بخبرات متمرسة.

يمتلك السيد سجواني خبرة تزيد على عشرين عاماً، شغل خلالها مناصب إدارية عليا في القطاع المصرفي، مكتسباً خبرات عميقة في مجالات الامتثال، والتصدي للجرائم المالية، ومكافحة غسل الأموال. وقبل انضمامه إلى بنك الشارقة، شغل السيد سجواني منصب رئيس الامتثال في مصرف الهلال، كما تولى مناصب عليا في أدوار مماثلة لدى كل من بنك أم القيوين الوطني، وبنك "إتش.إس..بي.سي"، ومؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، و بنك باركليز.

وفي تعليق له على التعيين، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "يسعدنا انضمام عدنان إلى أسرة بنك الشارقة. فخبرته العميقة في مجالات الامتثال، والرقابة التنظيمية، والحوكمة، ستكون ذات قيمة كبيرة، فيما نواصل تعزيز ثقافة الالتزام داخل البنك، ودفع استراتيجية النمو التي نقوم بتنفيذها."

من جانبه، أعرب السيد عدنان سجواني عن سعادته بهذا التعيين قائلاً: "يشرفني الانضمام إلى بنك الشارقة في هذه المرحلة المهمة من مسيرته، وأتطلع إلى العمل عن قرب مع الفريق التنفيذي لتعزيز معاييرنا المؤسسية في الامتثال والحوكمة، ومواكبة المستجدات في المشهد التنظيمي، و ترسيخ علاقتنا المتينة مع الجهات الرقابية."

تخرّج السيد سجواني من كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، إلى جانب الدبلوم العالي في الخدمات المالية والمصرفية. كما أنه حاصل على شهادة "ضابط الامتثال" من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.

