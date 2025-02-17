الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - أعلن بنك الإستثمار عن تعيين أربعة من المدراء البارزين لتولي قيادة إداراته الأساسية، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة التحول التي يشهدها البنك. تعكس هذه التعيينات الاستراتيجية في إدارات الشؤون المؤسسية والتسويق والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الرقمية والعمليات، التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة للأفراد، وتعزيز العمليات والخدمات الرقمية، وترسيخ مكانته في النظام المالي المزدهر في الشارقة.

وتأتي هذه التعيينات كجزء من رؤية بنك الاستثمار، التي تجمع بين الرؤى المحلية العميقة والقدرات الابتكارية، بهدف بناء مؤسسة مرنة وتعتمد على الرقمنة بالدرجة الأولى، ومتطورة ترتكز على القيمة المضافة للعملاء. ويعكس هذا النهج استراتيجية البنك الموسعة لتقديم خدمات مصرفية متطورة، تحدد معايير جديدة للتميز، وتضع العملاء في صميم العمليات المصرفية.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "يمثل هذا التحول لحظة حاسمة في مسيرة تعزيز مكانة بنك الإستثمار. نحن نعمل على بناء مؤسسة مرنة ومبتكرة من خلال دمج القدرات الرقمية المتطورة، وإعادة صياغة مستقبل الخدمات المصرفية في المنطقة. ستساهم هذه التعيينات في تمكين فريق القيادة الجديد من دفع عجلة الابتكار وتعزيز التميز التشغيلي، مع التركيز على تقديم حلول متطورة ترتقي بتجربة العملاء. كما أن هذه المرحلة الجديدة للبنك ستمنحنا قدرة أكبر على تقديم خدمات مالية آمنة ومتخصصة، تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائنا وتدعم تطور المنظومة المالية المزدهرة في الشارقة".

• تنضم حميدة الخلصان إلى منصب رئيس الشؤون المؤسسية والتسويق، حيث تتولى قيادة الاتصال الاستراتيجي للبنك وتطوير العلامة التجارية مع التركيز على ترسيخ علاقات قوية مع الشركاء الاستراتيجيين في المشهد المالي الحيوي لدولة الإمارات.

• يتولى فينكيتيش سيركانتا منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، ويقود جهود التحول لتقديم حلول مبتكرة تضع العملاء في المقام الأول وتضع معايير جديدة للتميز المصرفي.

• ينضم براين جيمسون لفريق القيادة كرئيس لقسم الخدمات الرقمية، ويقود التحول الرقمي للبنك ويعمل على توفير تجارب مصرفية متكاملة وسلسة تلبي توقعات العملاء وتواكب أحدث الاتجاهات الرقمية.

• يتولى كريشناكومار فينكاترامان منصب رئيس العمليات، يشرف على تطوير التميز التشغيلي من خلال التكامل التكنولوجي المتقدم وتطوير العمليات لضمان تقديم خدمات مصرفية متميزة وفعالة.

وتشكل هذه التعيينات جزءاً من عملية إعادة تنظيم أوسع نطاقاً لإنشاء هيكل تنظيمي حيوي وسريع الأداء بحيث يُحدث تحولاً في عمليات البنك، ويعزز قدراته الرقمية، ويعزز الارتباط الوثيق مع مجتمع الشارقة ودولة الإمارات.

ويشكل التحول في بنك الإستثمار أحد الأولويات الاستراتيجية التي حددها الرئيس التنفيذي الجديد، إدريس الرفيع، الذي انضم إلى البنك في سبتمبر 2024.

وفي هذا الإطار، قال إدريس الرفيع: "في عصر أصبح فيه التمايز المصرفي أكثر أهمية، فإن استراتيجية التحول التي يتبناها بنك الإستثمار تواكب بشكل مباشر الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية للأفراد ذات الجودة العالية. وتمثل هذه المبادرة خطوة أساسية نحو إعادة صياغة تجربة العملاء عبر نموذج أكثر تفاعلية يركز على العملاء بالدرجة الأولى. ونعمل على بناء مؤسسة قادرة على الاستجابة بسرعة لمتغيرات السوق واحتياجات العملاء ضمن إطار مؤسسي مرن وسلس. ويجمع هذا التحول بين التكنولوجيا المتطورة والخدمات الرقمية المبتكرة، مع الحفاظ على الطابع الشخصي الذي لطالما ميّز البنك".

الأولويات الاستراتيجية لبنك الاستثمار:

• التميز والابتكار في خدمة العملاء: توفير حلول مصرفية من الجيل الجديد تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخدمات للأفراد.

• التحول الرقمي: تسريع إدماج الإمكانيات الرقمية عبر جميع الفروع لتوفير تجارب مصرفية سلسة ومتكاملة.

• تعزيز الكفاءة: تطوير العمليات والأنظمة لتقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية.

• التأثير المجتمعي: تعزيز دورنا في التنمية الاقتصادية في الشارقة من خلال الحلول المالية الهادفة والمشاركة المجتمعية.

يضيف القادة الجدد إلى بنك الإستثمار خبرات واسعة على المستويين العالمي والإقليمي. وستساهم خبراتهم معاً في تعزيز رؤية البنك لتقديم حلول متخصصة تتسم بالقيمة وتلبي احتياجات وتفضيلات العملاء المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيساهمون في تعزيز الروابط القوية مع المجتمعات التي يخدمها البنك، ووضع معايير جديدة للتميز المصرفي في الشارقة وكافة أنحاء الإمارات.

نبذة عن بنك الإستثمار:

تأسس بنك الإستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيسي في الشارقة. وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت بنك الإستثمار نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكًا استراتيجيًا، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الاستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). واليوم، يقدم بنك الاستثمار مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار.

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