دبي، الإمارات العربية المتحدة، عيّنت "أتكنز رياليس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الهندسية، بلال ديرانية نائباً أول للرئيس لشؤون النقل في عملياتها بالشرق الأوسط. وسيتولى بلال مسؤولية قطاعات السكك الحديدية والطرق والطيران والدفاع، جامعاً هذه القطاعات تحت مظلة سوق متخصصة جديدة.

يمتلك بلال خبرة دولية تزيد عن 25 عاماً في مجال الهندسة والإنشاءات، منها عقدان في الشرق الأوسط، فضلاً عن سجله الحافل في إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى ودفع عجلة نمو الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.

وينضم بلال إلى "أتكنز رياليس" قادماً من شركة "سيسترا" في السعودية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي، وقاد عملية إعادة هيكلة الشركة وتوسعها في قطاع النقل بالمملكة. وتحت قيادته، أنجزت شركة "سيسترا" مشاريع رائدة في مجال النقل والبنية التحتية في نيوم والقدية والعلا ومكة المكرمة، بالإضافة إلى مترو الرياض الذي افتتح لخدمة الركاب عام ٢٠٢٤.

وقبل ذلك، شغل بلال مناصب قيادية في شركة "لويس برجر" (التي أصبحت الآن WSP)، حيث قاد النمو التشغيلي في قطر قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط. كما عمل مع شركة "بكتل"، حيث أشرف على تنفيذ مشاريع كبرى في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وتعليقاً على التعيين الجديد، قال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لـ أتكينز رياليس الشرق الأوسط: "إن خبرة بلال الواسعة ورؤيته القيادية تجعله الخيار الأمثل لقيادة أعمالنا في قطاع النقل في الشرق الأوسط. ويؤكد تعيينه التزامنا بتقديم حلول عالمية المستوى لعملائنا ومجتمعاتنا في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده هذا القطاع".

وقال بلال ديرانية: "يسعدني الانضمام إلى أتكنز رياليس في هذا الوقت المحوري لقطاع النقل وللشركة. وأتطلع إلى العمل مع فرقنا الموهوبة لتنفيذ مشاريع تحويلية تشكّل مستقبل النقل والبنية التحتية في المنطقة".

وفي إطار منصبه الجديد، سيقود بلال أعمال النقل الإقليمية، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي وتقديم حلول مبتكرة للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

