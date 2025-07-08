أبوظبي - أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) عن تعيين هيتيش اشوك تاكار بمنصب الرئيس المالي، في خطوة استراتيجية تؤكد التزام المصرف باستراتيجيته الجديدة التي أطلقها للفترة 2025-2028. يمثل هذا التعيين خطوة محورية في تعزيز القيادة المالية اللازمة لدفع عجلة النمو المستدام، والتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

سيتولى هيتيش دورًا أساسياً في صياغة الاستراتيجية المالية للمصرف ومواءمتها مع رؤيته المستقبلية، كما سيقود مبادرات التخطيط المالي وإدارة الأداء وكفاءة رأس المال، مع دعم انتقال المصرف إلى نموذج تشغيلي أكثر مرونةً واعتمادًا على التقنيات الرقمية. ومن المتوقع أن تسهم رؤيته المستقبلية وجهوده في تسريع نمو أعمال المصرف في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

يتمتع هيتيش بخبرة واسعة تمتد إلى ما يزيد عن 25 عامًا اكتسبها خلال فترة عمله لدى مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية. وينضم إلى المصرف قادمًا من بنك الإمارات دبي الوطني، حيث شغل منصب رئيس المجموعة للشؤون المالية لقسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات. كما شغل سابقًا منصب المدير المالي ورئيس الاستراتيجية في بنك الإمارات الإسلامي، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تحول البنك وانتقاله المالي. كما تولى أيضاً مناصب تنفيذية في مجال الاستراتيجية المالية والحوكمة في بنوك إيه بي إن أمرو و آي سي آي سي آي بنك و بي إن بي باريبا.

وبهذه المناسبة علق فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، قائلاً: "ينصب تركيز المصرف بشكل أساسي على تعزيز فريقنا الإداري، الذي يُعتبر الأساس للتنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا للنمو وتحقيق نتائج قوية وقيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا. يسعدني أن أرحب بانضمام هيتيش والذي يمثل إضافة مهمة إلى فريق الإدارة العليا في مرحلة محورية من مسيرة نموّنا، وأتطلّع إلى إسهاماته القيّمة في مجالات تخصّصه."

وأضاف قائلاً: "سنواصل العمل الدؤوب على تحقيق رؤيتنا الطموحة، وسنُسرّع وتيرة الاستثمارات في استراتيجيتنا للنمو، مع التركيز على تعزيز كفاءة رأس المال، وتحسين أطر إدارة المخاطر والامتثال. وكلنا ثقة بأن مساهمة هيتيش ستساعدنا في بناء مؤسسة مالية أكثر مرونة واستعدادًا للمستقبل."

تتمحور استراتيجية المصرف للفترة 2025-2028 حول تحسين جودة الأصول، وتعزيز أطر إدارة المخاطر والامتثال، ودفع عجلة نمو الإيرادات المستدام عبر قطاعات الأعمال الأساسية. كما يعمل البنك على تعزيز تحوّله الرقمي من خلال المرونة التشغيلية، وأتمتة العمليات، وتحسين تقديم الخدمات، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضع العملاء في صلب اهتمامها.

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