دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الفطيم، إحدى أكثر الشركات الخاصّة تنوّعاً وتقدماً في المنطقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم عن تعيين خورخي نافيا رئيساً لـ الفطيم للسيارات اعتباراً من تاريخه. ويشكّل هذا التعيين خطوةٍ استراتيجية تعكس التزام الفطيم برسم ملامح مستقبل التنقّل، وتسريع مسار النمو، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي.

يتمتع نافيا بخبرة دولية واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع السيارات، شملت العمل مع أبرز مصنعي المعدات الأصلية، وقطاع التوزيع، وخدمات التنقّل. وقبل انضمامه إلى الفطيم، شغل نافيا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أستارا المتخصصة بحلول التنقّل المتقدمة، حيث قاد تحولاً استراتيجياً ساهم بترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في حلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا عبر الأسواق الراسخة والسريعة النمو.

سيتولى نافيا في منصبه الجديد قيادة أجندة النمو الاستراتيجية لـ الفطيم للسيارات، مع التركيز على التوسع في الأسواق، والارتقاء بتجربة العملاء وخدمات ما بعد البيع، والاستثمارات الاستراتيجية عبر محفظة أعمال السيارات لضمان استدامة نموها في المستقبل.

يتمتع نافيا بقدرات قيادية متميزة قائمة على الشراكات والابتكار وتجارب العملاء، وهو ما يتماشى تماماً مع الرؤية الاستراتيجية لـ الفطيم في خوض التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع السيارات.

وبهذه المناسبة، قال خورخي نافيا: "يشرفني الانضمام إلى الفطيم وقيادة الفطيم للسيارات التي تتمتع بإرث عريق ورؤية واضحة لمستقبل التنقّل. وفي ضوء التحول السريع الذي يشهده قطاع السيارات، أتطلع إلى توظيف خبرتي لتسريع نمو الشركة، وتحسين تجربة عملائها، وترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق عبر تقديم حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة تتمحور حول الإنسان - بدءاً من تقنيات القيادة الذكية إلى وسائل التنقّل التي تتمتع بمستويات عالية من الاتصال والكفاءة والأمان".

من جانبه، قال عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ الفطيم: "يسرنا أن نرحب بخورخي نافيا في مجموعة الفطيم كرئيس جديد لقسم السيارات لدينا. إن خبرته الدولية الواسعة وسجله الحافل في تحويل الشركات إلى روّاد في حلول التنقّل المدعومة بالتكنولوجيا تجعل منه الخيار الأمثل لقيادة شركة الفطيم للسيارات خلال هذه المرحلة المفصلية. "وتحت قيادته، سيكون لدينا المقومات اللازمة لتعزيز استراتيجيتنا المتمثلة في التركيز على العملاء والذكاء الاصطناعي، ودفع مستقبل التنقّل قدماً، مع الالتزام بتقديم تجارب استثنائية تُعيد صياغة مفهوم التنقّل".

مع تطلعنا إلى عام 2026 تحت قيادة خورخي، تتجلى الأولويات الاستراتيجية لـ الفطيم للسيارات تحت قيادة نافيا في تسريع التحول نحو وسائل نقل كهربائية ومستدامة منخفضة الانبعاثات، وتطوير بنية تحتية ذكية بقدرات اتصال عالية، ووضع العملاء في صميم كل تجربة. وفي الوقت ذاته، تواصل الشركة التزامها الراسخ بإثراء حياة الناس من خلال إرساء مفهوم جديد للتنقل عبر توفير حلول مستدامة وذكية تتمحور حول الأفراد.

يؤكد تعيين خورخي نافيا، المولود في إسبانيا، التزام الفطيم الدائم بالريادة والابتكار وتحقيق قيمة استثنائية لعملائها وأصحاب المصلحة جميعاً فيما تواصل مساعيها المستمرة لرسم ملامح مستقبل التنقّل.

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الخاصة المتنوعة والأكثر نموًا في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك الفطيم عمليات قائمة في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة و الرعاية الصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال حلول مبتكرة ومبادرات مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم نحو 40 ألف موظف وتضم محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية موثوقة، من بينها تويوتا، ولكزس، وإيكيا، وإيس، وماركس آند سبنسر والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على خلق قيمة مستدامة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alfuttaim.com

