الصالحاني: نجاح الموسم السياحي لا يقاس بعدد الزوار فقط، بل بقدرتنا على تحويل كل زيارة إلى تجربة تدفع الزائر للعودة مرة أخرى.

الصالحاني: محافظة طرطوس ليست وجهة مميزة للسياحة والضيافة فحسب.. بل هي محرك اقتصادي متكامل لكافة الأعمال

من البحر إلى الاقتصاد... طرطوس تعلن بداية موسم صيفي يعيد الحركة إلى المدن والناس

دمشق، الجمهورية العربية السورية، برعاية وحضور فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، أطلقت وزارة السياحة "موسم طرطوس السياحي 2026"، حيث أعلن معالي وزير السياحة مازن الصالحاني افتتاح الموسم خلال فعالية جماهيرية كبرى أقيمت بين الكورنيش البحري وجزيرة أرواد، بحضور رسمي ومجتمعي واسع ومشاركة فعاليات سياحية واقتصادية وفنية ورياضية متنوعة.

تجسد هذه الاحتفالية انطلاقة موسم سياحي استثنائي يستمر على مدى الأشهر المقبلة بمجموعة من الفعاليات والتجارب النوعية، ما يعزز مكانة محافظة طرطوس بصفتها وجهة أساسية لإثراء الحراك السياحي في سوريا.

هذا وشهدت الاحتفالية برنامجاً سياحياً وترفيهياً وخدمياً منوعاً، حيث تم الإعلان عن افتتاح ميناء الطاحونة (المخصص للنقل بين طرطوس وأرواد) بحلته الجديدة بعد تأهيله، ليشكل أحد الممرات الرئيسية المؤدية للجزيرة، بما يعزز السلامة والخدمات للزوار، كما تم تقديم عرض خاص بآليات الشرطة السياحية والدفاع المدني والهلال الأحمر، وعروض للزوارق والطيران الشراعي والنزول المظلي، إضافة لعروض الأحصنة وقطار الفرح المخصص للأطفال في ساحة الاحتفالية وسط تفاعل جميع الحاضرين، وذلك إلى جانب فقرة غنائية لفرقة مشروع محطة، وإطلاق الألعاب النارية التي أنارت سماء طرطوس بالأضواء المبهرة

كما اتسعت الفعاليات لتشمل جزيرة أرواد والوصول إليها عبر رحلة بالزوارق البحرية، والقيام بجولة في الجزيرة وزيارة قلعتها الأثرية، كما تم الإعلان عن إطلاق عمل الماعونة البحرية (المخصصة لنقل النفايات من الجزيرة) كخطوة خدمية بيئية للحفاظ على الواجهة البحرية.

وفي كلمة له خلال الاحتفالية الجماهيرية التي أعلنت انطلاق الموسم السياحي الصيفي، أكد معالي وزير السياحة مازن الصالحاني أهمية محافظة طرطوس كوجهة سياحية رئيسية، معلناً بدء الموسم الصيفي لهذا العام من بوابة طرطوس إثراءً للحراك السياحي والاقتصادي فيها، وانسجاماً مع غناها الحضاري وموقعها المميز وتاريخها العريق.

وأضاف: إن طرطوس لا تحتفي اليوم بإطلاق موسمها السياحي فحسب، بل تفتح أبواب عودة الصيف والحركة الاقتصادية الموسمية، ونمط الحياة الذي افتقده السوريون لسنوات عديدة، وهي اليوم تستقبل ضيوفها وزوارها ومحبيها بحفاوة كبيرة، منوهاً بدورها المهم في مرحلة التعافي واستضافتها للفعاليات السياحية والاقتصادية والثقافية، ودعمها لقطاعات الأعمال والإنتاج المحلي.

ولفت الصالحاني إلى أن طرطوس ليست وجهة مميزة للسياحة والضيافة فحسب.. بل هي محرك اقتصادي لقطاعات متعددة، من النقل والأعمال والمشاريع الصغيرة إلى الخدمات السياحية، بما توفره من فرص للعمل ودعم التنمية المستدامة.

وأضاف الصالحاني أن السياحة لا تقتصر على تنشيط الاقتصاد أو استقطاب الزوار فحسب، بل تمثل أيضاً أداة لتحسين جودة الحياة وإعادة إحياء الفضاءات العامة وصناعة لحظات الفرح والسعادة التي يستحقها السوريون بعد سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر إلى القطاع السياحي بوصفه جزءاً من مشروع أوسع يعيد الحياة إلى المدن ويخلق تجارب إيجابية للمواطنين والزوار على حد سواء.

وختم الصالحاني داعياً أصحاب المنشآت السياحية والعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية إلى أن يكونوا شركاء في إنجاح الموسم السياحي، مؤكداً أن تجربة الزائر لا تصنعها المنشآت وحدها، بل يصنعها المجتمع بأكمله، وأن نجاح الموسم لا يقاس بعدد الزوار فقط، بل بقدرتنا على تحويل كل زيارة إلى تجربة تدفع الزائر للعودة مرة أخرى، من خلال ترسيخ ثقافة الضيافة وتحسين تجربة الزوار بوصفها مسؤولية مشتركة تسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز صورة سوريا كوجهة ترحب بضيوفها.

هذا ويمتد الموسم السياحي الصيفي في سورية حتى نهاية شهر أيلول، متضمناً باقة واسعة من الفعاليات والمهرجانات في مختلف المحافظات، بما يعزز حركة الزوار، ويعزز مكانة سوريا إلى وجهة سياحية نابضة بالحياة تجمع بين الترفيه والتجارب الاستثنائية والأنشطة الثقافية والاقتصادية والرياضية المنوعة.

عن وزارة السياحة – الجمهورية العربية السورية

تقود وزارة السياحة جهود تطوير القطاع السياحي عبر سياسات تعزز النمو المستدام وترفع تنافسية المقصد السوري، مع توسيع الفرص الاستثمارية في قطاعات الضيافة والسياحة الثقافية. وتعمل الوزارة على تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مكانة سوريا كوجهة واعدة في المنطقة.

للتواصل الإعلامي

يوسف باطر

مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة السياحة

yousef.batter@mots.gov.sy

-انتهى-

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