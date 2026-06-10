أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن تعيين السيد عمر علاء في منصب المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المنطقة العربية). تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، المستمر بتعزيز قدراتها الريادية الإقليمية، وتحسين مكانة علامتها التجارية، ودعم نموها المستدام في جميع أنحاء المنطقة العربية من خلال مبادرات تسويقية قائمة على البيانات وموجهة نحو الأداء.

وتواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، مسيرتها نحو النمو العالمي، مستفيدةً من قاعدة تشغيلية متينة، وبنية تحتية متطورة للتداول، وشبكة عملاء عالمية متنامية. ويدعم هذا التعيين تركيز "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، على ترسيخ مكانتها في الأسواق الرئيسية وتعزيز مشاركتها الاستراتيجية طويلة المدى في المناطق ذات الأولوية.

وتُدرك "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، أن لكل منطقة بيئتها الثقافية والاقتصادية والرقمية المُميزة، مما يستلزم اتباع نهج تسويقي ونمو مُخصص ومُراعي للظروف المحلية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدًا، حيث تتباين سلوكيات الجمهور وتفضيلات المنصات وديناميكيات السوق بشكل كبير بين الدول، يولي الوسيط العالمي متعدد الأصول اهتمامًا بالغًا بدمج أفضل الممارسات العالمية مع فهم عميق للسوق الإقليمية.

يضمن هذا النهج أن تكون الاستراتيجيات قابلة للتوسع، وذات صلة عالية، وفعّالة على المستوى المحلي. ومع استمرار "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، في توسيع نطاق أعمالها عالميًا، يظلّ تعيين خبراء إقليميين رفيعي المستوى ركيزة أساسية لاستراتيجية نموها، مما يمكّن الوسيط العالمي الحاصل على تراخيص متعددة من التنفيذ بدقة، وتعزيز حضوره في السوق، وبناء ميزة تنافسية مستدامة في الأسواق ذات الأولوية.

يتمتع السيد عمر علاء بخبرة واسعة في قيادة التسويق، والاستراتيجية الرقمية، وتطوير العلامات التجارية في قطاع الخدمات المالية. وقد قاد خلال مسيرته المهنية الطويلة مبادرات تسويقية متعددة القنوات، وأدار حملات تسويقية قائمة على الأداء، ودعم استراتيجيات التوسع الإقليمي في أسواق شديدة التنافسية.

وتشمل خبرته استراتيجية اكتساب العملاء عن طريق القنوات الرقمية، وتنفيذ الحملات الإعلانية المدفوعة، وتوجيه المحتوى، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع المؤثرين، وتطوير الجمهور، مع تركيز قوي على بناء مناهج تسويقية محلية مصممة خصيصًا لديناميكيات السوق الإقليمية. ويُركز بشكل خاص على بناء مناهج تسويقية محلية تتناسب مع ديناميكيات السوق الإقليمية.

وقال السيد عمر علاء، المدير الإقليمي للتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "إكس أس دوت كوم" (XS.com): يشرفني الانضمام إلى "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، في هذه المرحلة الهامة من نموها الإقليمي والعالمي.

واضاف: أتطلع إلى المساهمة في استمرار نجاح "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، من خلال تعزيز الأداء التسويقي، وتوسيع نطاق التفاعل الإقليمي، وتطوير مبادرات مؤثرة تلقى صدىً لدى الجمهور في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، قال السيد وائل حماد، المدير التجاري الدولي في "إكس أس دوت كوم" (XS.com): يدعم تعيين السيد عمر علاء تركيزنا المستمر على تعزيز تنفيذ الحملات التسويقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: ستلعب خبرته الواسعة في التسويق القائم على الأداء وتطوير العلامات التجارية الإقليمية دورًا هامًا في تحقيق أهدافنا التجارية، ونحن على ثقة بأنه سيساهم بشكل فعّال في استمرار نمونا وتوسعنا في السوق.

وسيشرف السيد عمر علاء على عمليات التسويق في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تنفيذ الحملات، وتحسين الأداء الرقمي، والشراكات الاستراتيجية، ومبادرات التفاعل مع الجمهور.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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