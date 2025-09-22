الدوحة، قطر: أعلنت شركة إرث كابيتال مانجمنت، وهي منصة استثمار بديل قطرية أمريكية مشتركة، أسسها كلٌ من سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وماثيو برادشو، عن تعيينها السفير الأمريكي السابق لدى قطر، تيمي ت. ديفيس، رئيساً لها وشريكاً، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قدرات فريقها القيادي العالمي.

وكان السفير ديفيس قد شغل مؤخراً منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر خلال الفترة من (2022-2025)، حيث اضطلع بدور محوري في ترسيخ العلاقات الثنائية المتينة بين الدوحة وواشنطن. ويتحدث ديفيس اللغتين العربية والإسبانية بطلاقة، فيما يتمتع بخبرة عريضة تناهز ثلاثة عقود أمضاها في مجالات الدبلوماسية والأمن القومي ومشاة البحرية الأمريكية، وهو ما يجلب إلى إرث مزيجاً فريداً من الرؤية الاستراتيجية والفهم الثقافي والخبرة العالمية.

ويعكس هذا التعيين التزام شركة إرث الراسخ تجاه قطر ودورها كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار الدوليين. وبفضل مكتبيها في نيويورك والدوحة، تربط شركة إرث بين رأس المال العالمي والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها قطاعات مثل الأغذية الاستراتيجية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والدفاع.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة إرث: "كان السفير ديفيس شريكاً وصديقاً موثوقا به لقطر خلال مسيرته الدبلوماسية. ويُعتبر انضمامه إلى إرث دليلاً على طموحنا في إنشاء منصة استثمارية عالمية المستوى، تكون الدوحة هي نقطة انطلاقها، ثم تمتد عالمياً. ولذلك يسعدنا بكل فخر أن نرحب به ضمن عائلة إرث، فيما نواصل بناء الجسور بين قطر والولايات المتحدة والأسواق الدولية."

ومن ناحيته، قال السفير تيمي ديفيس، الرئيس والشريك: "لقد كان شغلي لمنصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى قطر أعظم شرف حظيت به خلال مسيرتي المهنية. إن قطر دولة ذات طموح ولديها قيادة ذات رؤية عالمية. وأنا متحمسٌ لمواصلة البناء على العلاقات الوطيدة التي كوّنتها هنا، ودعم مهمة إرث المتمثلة في خلق قيمة مضافة لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ولمستثمرينا."

وعلَّق السيد ماثيو برادشو، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة إرث: "تيمي قائد مشهود له، وقد تصدى ببراعة لمجموعة من أعقد التحديات الدبلوماسية والأمنية في عصرنا. وستكون حكمته ومصداقيته وقدرته على بناء الثقة بين الثقافات والمؤسسات ذات قيمة لا تُقدَّر بثمن في سعي شركة إرث لبناء منصة راسخة في القيادة والشراكات طويلة الأمد."

نبذة عن إرث كابيتال مانجمنت:

إرث كابيتال مانجمنت هي شركة إدارة أصول عالمية هجينة تستثمر عبر الأسهم العامة والخاصة. وتعتمد الشركة على نهج استثماري بنَّاء مدعوم بشبكة واسعة من الشركاء النشطين حول العالم. ويضم فريقها القيادي مزيجاً من الخبراء المخضرمين وصناع السياسات رفيعي المستوى، مما يتيح للشركة توليد عوائد غير مرتبطة باتجاهات الأسواق التقليدية عبر استراتيجيات موجهة للأسواق العامة والخاصة. وتمتلك الشركة مكتباً في كل من نيويورك والدوحة. لمزيد من المعلومات:

