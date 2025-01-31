دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك إتش إس بي سي عن تعيين فرح فاروق رئيساً لإدارة شؤون التواصل والإعلام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2025.

ومن خلال توليها لهذا الدور الوظيفي، ستقود فرح تطوير وتنفيذ استراتيجية التواصل والإعلام لبنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مرتكزة على تاريخ البنك العريق وحضوره ومكانته المتميزة في المنطقة والدور الذي يواصل لعبه في دعم برامج التحول الاقتصادي الأكثر طموحاً في العالم التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

هذا وستساعد فرح في تعزيز أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا كمحرك أساسي في شبكة الانتشار والترابط العالمي الذي يتمتع به البنك وبتسليط الضوء على أهمية المنطقة كمركز استراتيجي للاقتصاد والتجارة والثروات التي تربط بين الشرق والغرب.

وستتبع فرح، التي تتخذ من دبي مقراً لها، من الناحية الوظيفية لجيسيكا لي، الرئيس المؤقت لشؤون التواصل والإعلام والأعمال والأسواق لدى مجموعة إتش إس بي سي، وإلى سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، من الناحية المؤسسية.

وتتمتع فرح بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الخدمات المالية حيث عملت لدى بنك إتش إس بي سي لمدة 14 عاماً وأشرفت خلال هذه الفترة على إدارة شؤون التواصل والإعلام لإدارات الأعمال والأسواق في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وفي الآونة الأخيرة، تولت فرح منصب رئيس شؤون التواصل والإعلام للإمارات العربية المتحدة، وساعدت في نقل وايصال رسائل واستراتيجية نمو البنك.

وقبل انضمامها إلى بنك إتش إس بي سي، قامت فرح بوضع أسس ممارسة إدارة شؤون التواصل والإعلام للأمور المالية لشركة ويبر شاندويك في منطقة الشرق الأوسط، حيث قادت فريقاً قوياً يخدم العملاء من المؤسسات الحكومة ومؤسسات الخدمات المالية والبنوك المتعددة الأطراف ووكالات الاستثمار الرئيسية.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 69 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023.

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