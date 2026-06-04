الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أسمو"، المشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة دي إتش إل (DHL)، عن تعيين السيد "نيكو شوتز" في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك ابتداءً من الأول من شهر يونيو لعام 2026م. وسيتولى شوتز مهام عمله من مقر الشركة بمدينة الدمام، على أن يكون ارتباطه المباشر بمجلس إدارة "أسمو".

يتولى شوتز منصبه الجديد وهو يمتلك معرفة وثيقة بأعمال "أسمو"، فقد واكب عن قرب مراحلها التأسيسية الأولى قبل انطلاقها رسميا. وإبان توليه رئاسة شركة "دي إتش إل" (DHL Supply Chain) في منطقة الشرق الأوسط (بين عامي 2022 و2023م)، لعب دوراً فاعلاً في بلورة الرؤية الأولية لهذا المشروع المشترك؛ إذ أسهم في رسم ملامح نموذجه التشغيلي، وتوحيد جهود الأطراف المعنية، فضلاً عن قيادة دفة الأعمال وتوجيهها خلال مرحلة حاسمة من تأسيسها.

وقبيل انضمامه إلى "أسمو"، شغل شوتز منصب الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش إل" (DHL Supply Chain)في فرنسا، مستنداً إلى مسيرة مهنية حافلة انطلقت منذ عام 2006م، وتدرّج خلالها في العديد من المناصب القيادية العليا التي تمحورت مهامها حول التخطيط الاستراتيجي، وإدارة التحول المؤسسي، وقيادة الأعمال.

وبهذه المناسبة، أشار المهندس سالم بن عبدالرحمن الهريش، رئيس مجلس إدارة "أسمو"، إلى أن شوتز يمتلك إلماماً واسعاً بالشركة ويدرك تماماً الأهداف الاستراتيجية التي أُسست من أجلها، فضلاً عن فهمه العميق لبيئة عملها، مضيفاً: "نرى فيه اليوم، وبفضل مشاركته الفاعلة في مرحلة التأسيس، الخيار الأمثل لقيادة الشركة في مرحلتها المقبلة، والمضي بها قُدماً نحو تعزيز قدراتها، وعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق حضورها التشغيلي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وبدوره، أعرب السيد نيكو شوتز عن سعادته بالعودة إلى "أسمو" في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها، بعدما أصبحت شركة تشغيلية تخدم عميلها الرئيس "أرامكو السعودية"، قائلاً: "إن مشاركتي في مرحلة تأسيس الشركة تمنحني اليوم فهمًا واضحًا لرسالتها وإمكاناتها في قطاعات الطاقة والكيميائيات والصناعة. وأتطلع إلى العمل مع فريقنا وشركائنا للبناء على هذا الأساس، وقيادة الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والإنجاز".

تجدر الإشارة إلى أن "أسمو" ومنذ انطلاقتها، تمكنت من توسيع عملياتها التشغيلية بشكل لافت، حيث تدير اليوم ثلاثة مرافق تابعة لأرامكو السعودية في كل من الرياض وجازان، إلى جانب "ساحة الأنابيب المركزية" التي تُعد من بين الأكبر من نوعها على مستوى العالم. كما نجحت الشركة في توسيع نطاق خدمات المشتريات المقدمة لأرامكو السعودية لتشمل فئات حيوية جديدة بالاعتماد على شبكة واسعة وموثوقة من الموردين. ومؤخرًا، احتفلت "أسمو" بوضع حجر الأساس لأول وأكبر مركز لوجستي يُطوّر خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك". وبحلول عام 2030م، من المتوقع أن تدير الشركة أنشطة مشتريات تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار سنويًا، بالاعتماد على شبكة وطنية تضم ستة مرافق موزعة في مواقع استراتيجية داخل المملكة.

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لمحة عن شركة أسمو

تتمثل رسالتنا في "أسمو" في تقديم خدمات موثوقة وعالمية المستوى في مجالي المشتريات وإدارة سلاسل الإمداد الشاملة، سعياً منا لخلق قيمة حقيقية ومضافة للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والكيميائيات والصناعة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو عبر امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتمحور أعمالنا حول تعزيز الكفاءة وتبني الابتكار وتحسين التكاليف، لنتمكن من توفير حلول مستدامة وانسيابية في سلاسل الإمداد. ويغطي نطاق خبراتنا مجالات متعددة تشمل مشتريات المواد وإدارة المخزون والخدمات اللوجستية بنوعيها (المباشرة والعكسية) وعمليات التخزين، وكل ذلك مدعوم بأحدث التقنيات الرقمية والتشغيلية المتطورة.

وانطلاقاً من دورنا كمساهم فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، نأخذ على عاتقنا دعم مساعي التنويع الاقتصادي والمرونة، عبر دفع عجلة التوطين وبناء شراكات استراتيجية متينة وممتدة.

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