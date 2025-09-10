سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تلقي كلمة في اليوم الثاني على منصة وورلد إكس وتستعرض أبرز توجهات الذكاء الاصطناعي المحيطي

ريجي تاونسند، المستشار السابق للبيت الأبيض في شؤون الذكاء الاصطناعي، يشدد على أهمية الابتكار المسؤول، فيما تستعرض كبرى شركات التكنولوجيا الصحية من المنطقة والعالم أحدث ابتكارات القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستمرّ لليوم الثالث على التوالي فعاليات معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية WHX Tech 2025، المنصة الجديدة المتخصصة بابتكارات الصحة الرقمية، بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، وأكثر من 5,000 من رواد قطاع الرعاية الصحية حول العالم على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

واستضافت منصة "وورلد إكس" يوم الثلاثاء قمة WHX TECH – الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية(EHS) 2025، والتي تركز على الدور الهامّ للذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة وكيفية توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031. وقد استعرضت سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أبرز التوجهات في مجال الذكاء الاصطناعي الصحي، بما فيها الذكاء الاصطناعي المحيطي مثل الأجهزة القابلة للارتداء التي تراقب معدل ضربات القلب أو الكاميرات التي ترصد ارتفاع درجات الحرارة، ممّا يسهم في خفض حجم التوثيق بنسبة 41% ويتيح للأطباء وقتاً إضافياً بنسبة 22% مع مرضاهم.

وقالت سعادة إبراهيم: "قد يمتلك كل فرد يوماً ما توأمه الرقمي؛ وهو عبارة عن نموذجٍ حيّ يعكس حالته الصحية، حيث يتم اختباره وعلاجه وتحسينه قبل أن يصف الطبيب أي دواء. وهو تطورٌ في غاية الأهمية، ليس على صعيد التكنولوجيا، بل من ناحيةٍ فلسفية كذلك، إذ علينا أن ندرك بأنّ الذكاء الاصطناعي لم يُوجد ليحل مكان الإنسان، بل ليمنحه قدراتٍ أكبر".

وفي كلمة ألقاها لاحقاً على المنصة ذاتها، استعرض ريجي تاونسند، نائب رئيس ممارسات أخلاقيات البيانات في شركة "ساس"، الذي تم تعيينه في عام 2022 لتقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حادثة وقعت في عام 2024 حين استخدم أحد أنظمة الرعاية الصحية الكبرى الذكاء الاصطناعي في قسم الطوارئ، ليتبين أنه قام بتشخيص بعض الحالات الروتينية على أنها حرجة والعكس صحيح.

وشدد تاونسند على أهمية الابتكار المسؤول والتواصل الإنساني الحقيقي، مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على دور الذكاء الاصطناعي في الحدّ من أشكال التمييز، موضحاً: "ما تكشفه لنا هذه الحادثة هو أن الإشكاليات التقنية واردة، لذا فإن نجاحنا لا يعتمد على تجنّب كل خطأ محتمل، بل يعتمد على تطوير القدرة على الاستجابة عندما تقع تلك الأخطاء".

وتعمل شركة "بيور هيلث" الإماراتية منذ عامين على تطوير تطبيقها الصحي الذكي "بيور"، الذي يُعد رفيقاً صحياً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد وصل عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 600 ألف شخص، من بينهم 90% من موظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من 56 ألف موظف. ويجمع التطبيق بين خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، ونتائج الفحوص المخبرية، وربط الأجهزة القابلة للارتداء بما يغطي 95% من الأجهزة المتاحة، إلى جانب نظام مكافآت يعزز الصحة والعافية. وخلال مشاركتها في معرض WHX Tech هذا الأسبوع، كشفت الشركة عن ميزات جديدة تشمل أداة تغذية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمسح الأطعمة وحساب السعرات الحرارية، وخدمة جمع عينات الدم من المنزل.

وأشار مارك مايكروفت، المدير المساعد للشراكات الرقمية في "بيور هيلث": "نسعى إلى جعل الرعاية الصحية في متناول الجميع، إذا لم يتمكن أحد حتى الآن من سد الفجوة بين الرعاية الصحية من منظور سريري وبين جانب اللياقة والعافية الذي نعيشه يومياً. وسنطلق هذا الشهر خدمة جمع عينات الدم من المنزل، ما يتيح إجراء فحوص الدم الخاصة بالصحة من أي مكان في الإمارات. وستصل النتائج مباشرة إلى التطبيق مرفقة بتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي – على سبيل المثال، إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعاً قليلاً، سنقدّم اقتراحات غذائية وحركية مناسبة".

ومن جانبها، تعرض الشركة الأمريكية "أيريا" أحدث منصاتها للذكاء الاصطناعي، والتي تتيح وفقاً لما أكده جليو زاهر، مدير المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التكامل مع الأنظمة ومصادر البيانات القائمة لتعزيز كفاءة سير العمل السريري والإداري على حد سواء.

وقال زاهر: "من المساعدات الذكية التي تدعم الأطباء في التشخيص إلى التكامل الآمن لبيانات المرضى وآليات الامتثال الشاملة، نثق بأن الذكاء الاصطناعي سيُعيد تعريف تقديم خدمات الرعاية الصحية. وتمكّن منصتنا مزوّدي الرعاية الصحية من اختبار ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة، بما يحدث نقلة نوعية في سير العمل السريري والإداري، فضلاً عن دعم الأطباء في عملية التشخيص. تجسد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً سوقاً مزدهرة للذكاء الاصطناعي، وقد أكد معرض WHX Tech أن الرعاية الصحية تُعدّ أحد أهم العوامل الداعمة لهذا التحول".

من جانبه، قال بيتر هول، رئيس شركة إنفورما ماركتس في منطقة الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا: "لا نزال في منتصف النسخة الأولى من المعرض، ومع ذلك يثبت WHX Tech أنه منصة فاعلة للتعاون والشراكات وعرض ابتكارات مستقبل الصحة الرقمية. وكان الدعم الذي تلقيناه من شركائنا بالغ الأهمية في جعل هذه النسخة الافتتاحية انطلاقة ستواصل النمو لسنوات قادمة".

يُقام معرض WHX Tech بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية، مما يُضفي بُعداً عالمياً على الفعالية ويعزز مكانتها، فضلاً عن ضمان انسجام محتواها مع أولويات القطاع المهمة.

