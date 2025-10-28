الرياض: أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن مشاركتها في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) كشريك استراتيجي للمؤسسة. ويُقام المؤتمر خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "مفتاح الازدهار".

وسيشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 650 متحدث من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 20 رئيس دولة، إلى جانب مديرين تنفيذيين وصنّاع سياسات ومستثمرين، ضمن أكثر من 250 جلسة حوارية تبحث مستقبل الاقتصاد العالمي وفرص التنمية.

وبصفتها الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، ستسهم مجموعة stc في تمكين الحوارات وتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمات الاتصال التي يقوم عليها الحدث، حيث تتولى المجموعة توفير خدمات الشبكة والإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) لضمان تجربة رقمية سلسة للمشاركين طوال أيام المنتدى، إلى جانب مشاركتها في حوارات مهمة حول مستقبل التقنية والابتكار في القطاع المالي.

وبتاريخ 28 أكتوبر، ستشارك المجموعة في جلسة حوارية بعنوان: "هل يجب أن يفكر قادة الشركات كمسؤولي أمن معلومات؟" والتي تتحدث عن دور كبار مسؤولي المؤسسات في التصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة الناتجة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي تاريخ 29 أكتوبر، ستشارك المجموعة في جلسة بعنوان: "تسليط الضوء على القطاع المصرفي السعودي" لمناقشة التوازن بين الابتكار الرقمي، والمرونة التشغيلية، ونمو الإقراض في القطاع المالي بالمملكة.

وقبل بدء المنتدى الرئيسي، قامت مجموعة stc برعاية فعالية "ملتقى الصحراء "(Desert Retreat)، وهو فعالية حصرية جمعت كبار قادة الأعمال من حول العالم، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الأفكار والمناقشات حول القضايا الاستراتيجية.

ومن خلال مشاركتها في المؤتمر، تؤكد مجموعة stc دورها في تعزيز مكانة البنية التحتية الآمنة، وخدمات الاتصال المتقدمة، والتمويل الرقمي كركائز أساسية لبناء اقتصاد مزدهر، يتماشى مع أولويات التحول الرقمي في المملكة.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

-انتهى-

