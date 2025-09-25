الجبيل، المملكة العربية السعودية: نظّمت شركة specialized by stc، الرائدة في مجال الاتصالات الحرجة في المملكة، فعالية خاصة لإطلاق شبكة الاتصالات الحرجة من stc Business Critical) Network ( في محافظة الجبيل. حيث تم تصميم هذه الشبكة لدعم القطاعات التي تتطلب استمرارية الأعمال دون انقطاع، وتوفير خدمات اتصال آمنة وموثوقة.

وتعتبر الجبيل من أهم المدن في قطاعي الطاقة والتصنيع بالمملكة، إذ تضم أكبر مجمع للصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم، وتؤدي منظومتها الصناعية دوراً أساسياً في دعم تنوع الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية 2030. وتسهم شبكة BCN منstc في تلبية متطلبات هذا المجمع الصناعي من خدمات الاتصالات والحماية، من خلال ضمان استمرارية العمل دون انقطاع، ودعم تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية، وتعزيز سلامة العاملين، وضمان اتصالات موثوقة في حالات الطوارئ.

وجاء إطلاق الشبكة خلال جولة تعريفية حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية وقادة القطاع الصناعي والشركاء الاستراتيجيين، تم خلالها استعراض دور شبكة الاتصالات الحرجة من stc في دعم استمرارية الأعمال ورفع موثوقية العمليات في القطاعات الحيوية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد الضراب، الرئيس التنفيذي لشركة specialized by stc: "يعكس إطلاق شبكة الأعمال الحرجة من stc الدور المتنامي للمجموعة كشريك موثوق في القطاع الصناعي السعودي، حيث نسهم في توفير شبكات متكاملة ومتطورة، لتمكين قادة القطاع من تعزيز مرونة وموثوقية العمليات، بما يسهم في دعم بيئة تشغيلية آمنة وفعالة".

ويأتي تدشين الشبكة في مدينة الجبيل ضمن خطة وطنية لتوسيع نطاق شبكات الاتصالات الحرجة في المناطق الصناعية الرئيسية، وذلك في إطار جهود مجموعة stc لتعزيز مساهمتها في مسيرة التحول الرقمي في المملكة وبناء اقتصاد قائم على الابتكار.

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا

