القاهرة - حصل QNB مصر، التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، رسميًا على شهادةISO 22301:2019 ، المعيار الدولي المعتمد لنظام إدارة استمرارية الأعمال(BCMS) . وجاء ذلك بعد أن اجتاز البنك إجراءات التدقيق واستوفى جميع المتطلبات الخاصة بسياسات وإجراءات استمرارية الأعمال، وفعالية خطط الطوارئ، ومستوى جاهزية البنية التحتية التكنولوجية، وكفاءة فرق العمل في التعامل مع مختلف السيناريوهات لضمان استمرارية الخدمات المصرفية.

ويعكس هذا الإنجاز القدرات الاستباقية لمجموعة QNB وكفاءة عملياتها، إلى جانب نهجها الاستراتيجي في التصدي للمخاطر المحتملة، وضمان استمرارية الأعمال خلال الأزمات، مما يعزز من الثقة في خدماتها المصرفية عبر كافة الأسواق التي تعمل بها. كما يؤكد التزام QNB مصر بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة المخاطر، وتعزيز المرونة التشغيلية، والاستعداد الفعّال لحالات الطوارئ.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر: "يعكس حصولنا على شهادة الأيزو 22301، هذا الاعتماد العالمي المرموق، نجاح الرؤية الاستراتيجية لمجموعة QNB في مجال تعزيز المرونة والاستباقية وقدرتها على الاستجابة الفعالة في مواجهة أي تحديات محتملة. كما يؤكد هذا الإنجاز نجاحنا في تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن الاستقرار والاستمرارية لأعمال QNB مصر، مدعومة بمنظومة رقمية متطورة ."

وأضاف: "ويُعد هذا الإنجاز شهادة جديدة على ريادة QNB مصر كشريك مالي موثوق بفضل ما يمتلكه من قدرات متطورة لمواجهة التحديات غير المتوقعة، واتخاذ التدابير الاستباقية التي تضمن استمرارية الأعمال في ظل التغيرات بما يتوافق مع استراتيجية مجموعة QNB الفعالة والقوية لإدارة الأزمات في جميع الأسواق التي تعمل فيها."

وتُعتبر شهادة الأيزو 22301 من أبرز المعايير العالمية لإدارة استمرارية الأعمال، إذ توفر منهجية عمل واضحة تمكّن المؤسسات من تقييم المخاطر بشكل استباقي، والحفاظ على سير العمليات الأساسية خلال الأزمات، والتعافي بكفاءة عالية.

