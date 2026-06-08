علي الدبوس : نؤمن بان الابتكار هو المحرك الرئيسي لنمو الاعمال و استدامتها

الكويت – في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات، حصدت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، جائزتين مرموقتين خلال فعاليات قمة شركاء هواوي الكويت (Huawei Kuwait Partner Summit)، التي أُقيمت مؤخراً في فندق جميرا المسيلة، تقديراً لدورها الريادي في تقديم أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية لقطاع الأعمال في الكويت، وإسهاماتها المتواصلة في دعم مسيرة التحول الرقمي وتمكين المؤسسات من تبني أحدث الابتكارات التقنية، تماشياً مع رؤية الكويت 2035.

وقد حصلت الشركة على جائزة التميز في قطاع الضيافة (Industry Excellence Award – Hospitality)، إلى جانب جائزة التميز في المبيعات التجارية (Commercial Sales Excellence Award)، في تأكيد جديد على مكانتها كشريك موثوق للمؤسسات والشركات الساعية إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة أعمالها من خلال أحدث التقنيات والحلول المتطورة.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها Ooredoo business في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والحلول الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الضيافة متمثل في مجالاته المختلفة والمؤسسات الصحية بالتحديد والذي يشهد تحولاً متسارعاً نحو اعتماد التكنولوجيا الذكية بهدف تحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية.

وشهدت القمة مشاركة نخبة من قادة التكنولوجيا وصنّاع القرار والشركاء الاستراتيجيين، حيث تم استعراض أبرز التوجهات المستقبلية في مجال التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تكريم المؤسسات التي حققت إنجازات استثنائية في توظيف التكنولوجيا لخدمة أعمالها وتعزيز تنافسيتها.

ويعكس فوز Ooredoo الكويت بجائزة التميز في قطاع الضيافة نجاحها في توفير حلول متقدمة تشمل خدمات الاتصال، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وغيرها من الخدمات التي تساعد هذه المنشآت على تقديم تجارب أكثر تطوراً وكفاءة لعملائها. كما أطلقت Ooredoo الكويت مؤخراً مشروع البنية التحتية الرقمية المتطورة والتي تسهم في تمكين المؤسسات الصحية من تبني نموذج "المستشفى الذكي"، وتعزيز إدارة البيانات الطبية بكفاءة وأمان، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

كما تؤكد جائزة التميز في المبيعات التجارية قدرة الشركة على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء من قطاع الأعمال بمختلف أحجامهم وأنشطتهم، إلى جانب نجاحها في بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على فهم متطلبات السوق وتقديم قيمة حقيقية للعملاء.

وبهذه المناسبة، قال علي الدبوس مدير إدارة التحوّل الرقمي في قطاع الهيئات والشركات في Ooredoo:

"نفخر بحصولنا على جائزتي التميز القطاعي في قطاع الضيافة والتميز في المبيعات التجارية من هواوي، وهو إنجاز يعكس التزام فرق العمل لدينا بتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائنا، كما يؤكد قوة الشراكات الاستراتيجية التي تجمعنا مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا."

وأضاف الدبوس: في Ooredoo business نؤمن بأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لنمو الأعمال واستدامتها، ولذلك نواصل الاستثمار في أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق أهدافهم وتعزيز تنافسيتهم. وتأتي هذه الجوائز لتؤكد نجاح استراتيجيتنا في تمكين المؤسسات بمختلف القطاعات من الاستفادة من أحدث التطورات التقنية لتحقيق النمو والنجاح."

وتواصل Ooredoo الكويت تعزيز مكانتها كمزود رائد للحلول الرقمية المتكاملة من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل حلول الاتصال المتقدمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المُدارة، بما يواكب تطلعات المؤسسات في عصر الاقتصاد الرقمي.

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