أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت اليوم شركة Robo.ai Inc ، (NASDAQ: AIIO) عن مشاركة Neurovia AI ، شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، في القمة الحكومية الثالثة للأمن السيبراني بوصفها شريكاً رسمياً حكومياً في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حيث استعرضت أحدث القدرات التقنية لبنيتها الأساسية NeuroStream™. وألقى الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، منصور علي خان، كلمة محوريّة بعنوان "بناء بنية تحتية موثوقة للذكاء البصري في عصر الذكاء الاصطناعي"، استعرض فيها التحول الأساسي في البيانات المطلوب لنشر الذكاء الاصطناعي الفيزيائي على نطاق واسع.

جمعت القمة نخبة من قادة حكوميين من دولة الإمارات، وجهات تنظيمية، وخبراء عالميين في الأمن السيبراني، ومبتكرين في مجال التكنولوجيا وذلك بهدف تبادل الرؤى، وعرض الاستراتيجيات، وتعزيز النمو الرقمي الآمن. وخلال الحدث، حظيت منصة البنية التحتية للبيانات المرئية NeuroStream™ التابعة لشركة Neurovia AI باهتمام واسع بفضل قدراتها في إعادة بناء البيانات وتوفير ضغط عالي الكفاءة دون فقدان للبيانات، حتى في ظل أحمال تشغيلية واقعية.

أظهرت بيانات الاختبار الميداني أن المنصة نجحت في ضغط ملف فيديو أصلي بدقة 4K وبمعدل 60 إطاراً في الثانية، لينتقل من حجم 12.15 غيغابايت، إلى 421 ميغابايت، محققةً انخفاضاً بنسبة 96.37% في مساحة التخزين، مع الحفاظ على جودة بصرية دون فقدان ملحوظ. وتُظهر النتائج أن البيانات المضغوطة تحتفظ بالخصائص البصرية والهيكلية المطلوبة لعمليات الرؤية الآلية ومعالجة الذكاء الاصطناعي اللاحقة.

ويمكن لهذه القدرة أن تُسهم بشكل كبير في خفض تكاليف البنية التحتية عبر الحوسبة، واستهلاك الطاقة، وعرض النطاق الترددي للشبكات، وعمليات شبكات توصيل المحتوى (CDN)، مما يساعد على تقليل البصمة البيئية لعمليات نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

ويجري حالياً تقييم البنية التقنية من قبل جهات حكومية وعملاء من قطاع المؤسسات في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي كلمته، أشار السيد خان إلى أن العقد المقبل في صناعة الذكاء الاصطناعي سيكون مدفوعاً بالبنية التحتية الأساسية وتطور البيانات. ولمعالجة تحديات التخزين، وتكاليف نقل البيانات عبر الشبكات، والتحديات الأمنية المنهجية الناجمة عن النمو المتسارع لبيانات الفيديو، تعمل بنية NeuroStream™ على إنشاء مصفوفة دفاع متعددة المستويات مباشرةً عند مصدر البيانات.

ويضمن هذا التصميم التأسيسي التداول المغلق للبيانات الوطنية الحساسة والحرجة داخل جدران الحماية المؤسسية، بما يوفر دعماً تقنياً قوياً لإدارة البيانات والتحكم بها محلياً، مع دفع تحول بنيات البيانات المرئية من المشاهدة البشرية إلى الفهم الآلي.

كما أسهمت القمة في توضيح مكانة Neurovia AI بوصفها الطبقة التأسيسية الجوهريّة ضمن الاستراتيجية العالمية لشركة .Robo.ai وتعمل الشركة على تسريع الطرح التجاري لهذه التقنية عبر سيناريوهات مؤسسية عالية التزامن، تشمل السلامة والأمن، والقيادة الذاتية، والمدن الذكية، والتصنيع الذكي، بما يرسخ إدراك أهمية شبكات الآلات الذكية عالمياً والتنسيق الفعّال لضمان الكفاءة.

نبذة عن القمة الحكومية الثالثة للأمن السيبراني

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والعام في دولة الإمارات، يظل الأمن السيبراني أولوية وطنية قصوى. ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، بدءاً من الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى نقاط الضعف في البنية التحتية الحيوية، أصبحت الحاجة إلى التعاون والابتكار والمرونة أكبر من أي وقت مضى.

وتجمع القمة الحكومية الثالثة للأمن السيبراني قادة حكوميين من دولة الإمارات، وجهات تنظيمية، وخبراء عالميين في الأمن السيبراني، ومبتكرين في مجال التكنولوجيا، لتبادل الرؤى، واستعراض الاستراتيجيات، ودفع عجلة النمو الرقمي الآمن.

نبذة عن شركة Neurovia AI Limited

Neurovia AI ‏(www.neuroviaai.ae)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Robo.ai Inc ‏(NASDAQ: AIIO)، هي شركة متخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المرئية، وتركز على إحداث تحول في طريقة تخزين المعلومات المرئية وإدارتها واستخدامها في عصر الذكاء الاصطناعي.

وانطلاقاً من رسالتها المتمثلة في: "تخفيف عبء البيانات وإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي"، تستفيد الشركة من منصتها المملوكة NeuroStream™ لتقديم حلول بنية تحتية للبيانات المرئية من الجيل التالي، تعالج النمو الهائل في بيانات الفيديو والطلب المتزايد لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

وتدعم تقنيات Neurovia AI قطاعات حيوية تشمل السلامة والأمن، والقيادة الذاتية، والمدن الذكية، والتصنيع الذكي، موفرةً أساساً موثوقاً للإدراك الآلي، والأتمتة الذكية، ونشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

نبذة عن شركة Robo.ai Inc

Robo.ai Inc ‏ (NASDAQ: AIIO) هي شركة تقنية تركز على تطوير منصة لاقتصاد الآلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الدمج المنهجي بين برمجيات الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، والأصول الذكية، تبني الشركة نظام تشغيل موحداً للذكاء الاصطناعي ومنظومة مُمكَّنة، لتقديم حلول بنية تحتية متكاملة تجمع بين الأجهزة والبرمجيات لعملاء الحكومات والمؤسسات حول العالم.

بيانات مستقبلية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات مستقبلية وفقاً لما هو محدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وقد تختلف النتائج الفعلية عن التوقعات؛ وللحصول على معلومات تفصيلية، يُرجى الرجوع إلى وثائق الإفصاح ذات الصلة التي قدمتها شركة Robo.ai Inc. إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

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