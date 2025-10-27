(عمّان، الأردن ): اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، بنجاح كببر، مشاركتها في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية MRO Europe 2025، والذي أقيمت فعالياته في لندن على مدار يومي 15 و16 تشرين الأول الجاري، بمشاركة أكثر من 11,500 زائر من المعنيين بصناعة الطيران، منهم أكثر من 500 مزود من شركات الطيران والمؤجرين وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والمصنعين والموردين والخبراء والعاملين ضمن القطاع.

وكجزء من مشاركتها في المؤتمر والمعرض كراعٍ رئيسي، استعرضت "جورامكو" خدماتها وخبراتها، مسلطة الضوء على قدراتها التي عززتها بإضافة هنجر 7 الجديد والمتطور لمنشآتها، والذي تم تشغيله مؤخراً، وذلك عبر تجربة تفاعلية قدمتها ضمن جناح خاص، استقطبت معها حضوراً لافتاً من الزوار والعملاء.

وعلى هامش المعرض، برزت "جورامكو" من خلال التفاعل البنّاء مع ممثلي أبرز الشركات العالمية العاملة والمعنية بالقطاع، بما فيهم ممثلي العملاء الحاليين والمحتملين وشركاء الأعمال.

وقد كلّلت "جورامكو" مشاركتها في المؤتمر والمعرض، الذي شكل منصة مثالية لاستكشاف وتوسيع شبكة العلاقات، بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة جديدة أبرمتها لأول مرة، ومن أهمها شراكتها مع شركة mas المكسيكية الرائدة في مجال الشحن الجوي، وشركة "وورلد ستار للطيران" الرائدة عالمياً في مجال تأجير وتملك وإدارة الطائرات التجارية ومحركاتها، فضلاً عن تجديد وتوسيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة المدى التي تجمعها مع شركاء عالميين مثل خطوط الطيران TUI، وشركة MNG التركية للشحن الجوي.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "تعكس مشاركتنا في مؤتمر ومعرض MRO Europe دورنا المحوري والصاعد كشريك موثوق لشركات الطيران والمؤجرين من أنحاء العالم، الأمر الذي يتجلى من خلال توسع حضورنا العالمي الذي نشهده كل عام، والذي نترجمه بشراكات جديدة تعزز خبراتنا التقنية وترسخ مكانتنا في هذا المجال، كما تؤكد تميزنا التشغيلي، وتدعم التزامنا تجاه تقديم حلول ذات قيمة مضافة. فخورون بشراكاتنا الجديدة والموسعة وبعلاقاتنا التي استطعنا توطيدها، كونها تمثل لبنة أساسية في مستقبل قطاع الطيران، كما أنها تدفع مسيرة نمو الشركة المستمرة على الصعيد الدولي."

ويشار إلى أن المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية MRO Europe يعد حدثاً سنوياً بارزاً. ويقام المؤتمر والمعرض في كل نسخة من نسخه في مدينة مختلفة ضمن أنحاء أوروبا، ليجمع كافة مزودي الخدمات المقدمة لشركات الطيران عبر حلقات سلاسل التوريد تحت سقف واحد، وليشكل منصة لصناع القرار وقادة القطاع لمناقشة التحديات والاتجاهات الحديثة.

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

