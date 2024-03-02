الكويت: حصد بنك الكويت الدولي (KIB) جائزة "أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركّز على العملاء في الكويت" للعام 2023، وذلك من قبل مجلة "وورلد فايننس" العالمية. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لالتزام KIB الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية، حيث إنها واحدة من أربع جوائز حصل عليها البنك خلال توزيع الجوائز ضمن برنامج المجلة السنوي لتكريم أفضل المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم خلال العام 2023.

وجاء ترشيح KIB للفوز بجوائز البرنامج بعد إجماع لجنة التحكيم على اختياره، استناداً إلى مجموعة من المعايير التي شملت الاستثمار في تطوير منصات تفاعلية متعدّدة وفّرت للعملاء خدمة عالية الجودة، إلى جانب تقديم مزايا الدعم الفعّال للعملاء، والحلول المخصّصة التي تفوق توقّعاتهم. وذكرت المجلة أن خدمات العملاء المخصّصة التي يقدّمها البنك تُعكس إدراكه العميق لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم، كما إن توفير خدمة تقديم الشكاوى يؤكد التزامه بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.

وبهذه المناسبة، عبّر عثمان توفيقي - مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في "KIB" عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: "إن فوز KIB بجائزة أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركّز على العملاء في الكويت لعام 2023، من قِبل مجلة وورلد فايننس العالمية المرموقة والمتخصّصة، يعتبر دليلاً على التزامنا الثابت بمواصلة تقديم تجربة مصرفية متميّزة، ما أكسبنا ثقة وولاء عملائنا على مدى السنوات الماضية، كما إنه يعكس تفاني وحرص KIB على بناء علاقات طويلة الأمد والعمل على تطويرها بشكل دائم".

وأضاف توفيقي أن KIB يعمل على تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، ومتابعة احتياجات العملاء واستقبال ملاحظاتهم عبر مختلف القنوات للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات وتوفير الحلول المتنوّعة التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، وقال في هذا السياق: "إن هذه الجائزة المرموقة توضح أننا على الطريق الصحيح في استراتيجيتنا الشاملة والهادفة إلى دعم عملائنا من أجل تحقيق متطلباتهم المالية، انطلاقاً من شعارنا الأساسي، بنك للحياة. ونحن نولي اهتماماً خاصاً لكل عميل ونسعى بكل الجهود الممكنة للحفاظ على ريادة KIB في مجال خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية وتجاوز توقعاتهم".

وتجدر الإشارة إلى أن "وورلد فاينانس" هي مجلة بارزة ومتخصّصة مقرها لندن، وتقدّم في نسختيها المطبوعة والإلكترونية تغطية شاملة وتحليلاً دقيقاً للصناعة المالية والتطورات في عالم الاقتصاد والأعمال على المستوى العالمي. كما يعتبر برنامج جوائزها المرموق معياراً لنجاح المؤسسات المختلفة ومدى التزامها بتطبيق أفضل المبادئ والمعايير في هذا المجال.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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