شاركت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من مصرف البحرين المركزي، في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، والذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2026 بمشاركة كل من السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إلى جانب ممثلين عن بورصة البحرين، وبنك HSBC البحرين، وبابكو إنرجيز، وشركة ألمنيوم البحرين (البا).

وجمع المؤتمر نخبة واسعة تضم أكثر من 300 مستثمر مؤسسي، إلى جانب ما يزيد على 100 شركة من منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن مشاركة جميع البورصات السبع في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شهد الحدث تنظيم أكثر من 3,000 اجتماع، ليُسجّل بذلك أكبر تجمع من نوعه في تاريخ المؤتمر الممتد على مدى خمس سنوات.

وضمن جدول أعمال المؤتمر، شارك الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، في جلسة نقاشية بعنوان: "الإدراجات والسيولة والحوكمة: آفاق أسواق رأس المال الخليجية"، حيث تناولت الجلسة مستقبل أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تعزيز عمليات الإدراج، وزيادة السيولة، وتطوير معايير الحوكمة بما يدعم النمو المستدام ويعزز القدرة التنافسية للأسواق الخليجية عالمياً.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين قائلاً: "تعكس مشاركتنا في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي التزام بورصة البحرين المستمر بترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة استثمارية تنافسية وديناميكية تتميز بالشفافية. وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع خطة تطوير أسواق رأس المال 2026–2028 التي أطلقتها بورصة البحرين مؤخراً تحت شعار "إرتقاء"، والتي تهدف إلى تنويع المنتجات والخدمات في السوق، وتعميق مستويات السيولة، وتسهيل العمليات في السوق."

ومن جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "يوفر مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي منصة هامة للتواصل المباشر مع نخبة من المستثمرين الدوليين واستعراض المقومات المتنامية لسوق رأس المال في مملكة البحرين. ومع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالأسواق التي تتميز بالشفافية وتقوم على أسس نمو مستدام، تُقدِّم مملكة البحرين فرصاً استثمارية واعدة مدعومة بإطار تنظيمي متين واقتصاد متنوع وخطط تطوير طموحة. ومن خلال مشاركتنا، نسعى إلى تعزيز حضور البورصة على المستوى الدولي، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم مسيرة النمو المستدام لمنظومة سوق رأس المال في المملكة."

بدوره، قال السيد جوزيف غريب، الرئيس التنفيذي لـبنك HSBC البحرين: "في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون التعامل مع البيئة الجيوسياسية والسوقية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، فإن المنظومة المالية المتقدمة التي تتمتع بها مملكة البحرين، وإطارها التنظيمي القوي، والتزامها بتطوير أسواق رأس المال، كلها عوامل توفر خارطة طريق للمستثمرين الدوليين طويلة الأجل. كما أن استراتيجية «Elevate» التي تعتمدها بورصة البحرين تمثل خطوة هامة لتعزيز السيولة المتوفرة في السوق، وتوسيع الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وتعميق التفاعل مع المستثمرين العالميين. ومن خلال التركيز على توسيع مسار اكتتابات الطرح العام الأولية، وإدخال منتجات استثمارية جديدة، وتطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق، فإن من شأن هذه الاستراتيجية أن تسهم في وضع أساس قوي لتحقيق النمو المستدام وتوسيع مشاركة المستثمرين في السوق."

وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد مملكة البحرين سلسلة من الاجتماعات الثنائية والمناقشات الفردية مع عدد من كبار مديري الصناديق والأصول الدولية، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في قطاع أسواق رأس المال. وهدفت هذه اللقاءات إلى استعراض آخر المستجدات والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها بورصة البحرين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتعزيز العلاقات مع الجهات الدولية المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي استثماري جاذب وتنافسي في المنطقة.

ومن خلال هذه المشاركة، تواصل بورصة البحرين تعزيز الروابط بين أسواق رأس المال البحرينية والمجتمع الاستثماري العالمي، بما يدعم دورها في الترويج للمقومات الاستثمارية للمملكة، فضلاً عن تسهيل وصول المستثمرين إلى فرص النمو المستدام وطويل الأجل.

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لمحة عامة

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليًا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية"