تحتفل شركة "دار جلوبال"، المطوّر العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، بمرور خمسة أعوام على تأسيسها، في محطة بارزة تعكس نجاحها في ترسيخ حضورها العالمي من خلال توسع دولي متسارع، أسهم في بناء منصة عقارية عالمية بقيمة 23 مليار دولار، تستقطب مستثمرين من أكثر من 125 جنسية.

ومنذ إطلاق أول مشاريعها في دبي عام 2021، رسّخت "دار جلوبال" حضورها في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، وإسبانيا، واليونان، والمملكة المتحدة، لتُنشئ محفظة استثنائية من المشاريع السكنية الفاخرة ووجهات الضيافة وأنماط الحياة الراقية، في عدد من المواقع الأكثر تميزاً وجاذبية حول العالم.

تتمتع "دار جلوبال" بأسس مالية راسخة تدعم طموحاتها التوسعية، حيث تضم محفظتها نحو 6,100 وحدة قيد الإنشاء موزعة على 16 مشروعاً، مدعومة بسيولة نقدية وما في حكمها بلغت 702 مليون دولار حتى ديسمبر 2025، فضلاً عن تأمين تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار، بما يعزز قدرتها على تنفيذ خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "على مدى السنوات الخمس الماضية، نجحنا في بناء شركة صُممت لتلبية تطلعات المواطنين العالميين والمستثمرين الذين تتجاوز أنشطتهم حدود دولة واحدة. وقد تطورت ’دار جلوبال‘ من مطور عقاري فاخر إلى منصة عالمية متعددة الأنشطة تشمل العقارات، والضيافة، والجولف، والأندية الخاصة، وإدارة الأصول، والتقنيات العقارية الناشئة، بالشراكة مع عدد من أشهر وأهم العلامات التجارية في العالم. وعلى الصعيد المستقبلي، يتمثل طموحنا في ما هو أبعد من بناء المنازل، إذ نسعى إلى تطوير وجهات استثنائية وتجارب متكاملة ومنظومات مبتكرة تسهم في إعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة."

ومع دخولها مرحلة جديدة من النمو، نجحت "دار جلوبال" في تعزيز حضورها في قطاعي الضيافة والترفيه. وهي تعمل حالياً على تطوير فنادق فاخرة في دبي والرياض ومسقط وجزر المالديف، إلى جانب إنشاء محفظة متنامية من وجهات الجولف الحصرية ونوادي الأعضاء الخاصة في أبرز الأسواق العالمية.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت "دار جلوبال" ذراعها الاستثمارية المتخصصة في إدارة الأصول "دار جلوبال كابيتال بارتنرز"، إلى جانب المضي قدماً في مبادرات الترميز الرقمي للأصول العقارية ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع الوصول إلى فرص الاستثمار العقاري العالمية. ويُعد التعاون مع علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، عنصراً محورياً في مسيرة نمو الشركة، بما في ذلك "منظمة ترامب"، و"لامبورغيني"، و"أستون مارتن"، و"باغاني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"فنادق دبليو"، و"فنادق ومنتجعات نيكلوديون".

وقد أصبحت "دار جلوبال" مؤخراً أول شركة في دول مجلس التعاون الخليجي تتم ترقيتها إلى فئة الإدراج التجاري (ESCC) في بورصة لندن، مما يعكس التزامها بمعايير الحوكمة الدولية والشفافية. وبالنظر إلى المستقبل، تخطط "دار جلوبال" لزيادة تركيزها على إدارة الأصول والضيافة والتكنولوجيا العقارية، إلى جانب تطوير مجتمعات سكنية متكاملة في مسقط، والرياض، وجدة، وجنوب إسبانيا، والدوحة، بالإضافة إلى مجتمع سكني واسع مقرر في اليونان.

واختتم الشعار: "نؤمن أننا لا نزال في مستهلّ الرحلة، إذ يتمثل طموحنا في مواصلة ترسيخ مكانة إحدى أبرز المنصات العالمية للمواطنين العالميين، بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمستثمرينا وشركائنا وعملائنا، على حدٍ سواء".

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نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال وتوفير الثقة والخبرة العالية المتخصصة، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز الجاذبية العالمية لكل وجهة.

وتتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية، التي تضم 4200 وحدة سكنية ما بين مكتملة وقيد الإنشاء، المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

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