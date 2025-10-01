تجدد الشركة التزامها الراسخ بمنظومة الأمن في منطقة الشرق الأوسط، مُقدّمةً ابتكارات نوعية في أنظمة الدخول والهويات الرقمية على الهواتف، وأنظمة متوافقة يمكنها العمل معًا بسلاسة.

الرياض، المملكة العربية السعودية - تقدم شركة «HID»، المتخصصة عالميًا في حلول بطاقات الهويات الموثوقة والتقنيات البيومترية، أحدث باقتها من ابتكارات أنظمة أذونات الدخول الآمن للمرافق والهويات الرقمية على الهواتف الذكية كبطاقات دخول موثوقة إلى المباني ضمن فعاليات النسخة السابعة من معرض "إنترسك السعودية 2025"؛ إذ تمتد حلولها من الأنظمة البيومترية الخاصة بالتعرف على ملامح الوجوه إلى أجهزة التحكم الذكية وصولاً إلى حلول الوصول القائمة على الهواتف. وتأتي هذه التقنيات لبناء منظومات آمنة وسلسة تواكب المستقبل، على نحوٍ ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوجهات التحوّل الرقمي الطموحة، مع تركيزٍ واضح على رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم دون المساس بصرامة الضوابط والامتثال.

ضمن هذا الإطار، يشهد سوق حلول الأمن في المملكة تسارعًا لافتًا مدفوعًا بالمشاريع البنيوية الكُبرى والتوجه الوطني نحو الرقمنة؛ إذ تُقدَّر قيمة السوق بالارتفاع من 2.0 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 3.4 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، أي بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 9.1% (وهو متوسط الزيادة السنوية خلال الفترة). ويؤكد هذا المنحنى التصاعدي الحاجة إلى منظومات أمنية جاهزة للمستقبل، وتكون قابلة للتوسّع والتوافق بين الأنظمة، وكذلك تُحسّن الكفاءة التشغيلية وتوفّر في الوقت ذاته تجربة وصول سلسة للمستخدمين.

وفي هذا السياق، قال جوستافو جاسمان، نائب رئيس الأسواق الناشئة لحلول التحكم في أذونات الدخول المادي للمنشآت بشركة «HID»: "في ذروة التحوّلين الرقمي والبنيوي اللذين تشهدهما المملكة، تبرز الحاجة إلى تقنيات متطورة وآمنة في مجال أذونات الدخول بما يتماشى مع متطلبات المستقبل. وما نعرضه هذا العام في إنترسك السعودية 2025 يجسّد التزام «HID» بدعم تسارع مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تقنيات متقدّمة تُعزّز الأمان، وتُبسّط العمليات، وتُقدّم تجربة وصول سلسة للمستخدم. نحن فخورون بتقديم ابتكار عالمي مُصمَّم وفق احتياجات محلية، بما يتيح للمؤسسات في أنحاء المنطقة تبنّي الجيل الجديد من الهويات الرقمية وحلول الدخول الآمن والسلس عبر الهواتف الذكية.

وستقدم شركةHID"" في جناحها رقم 1-B24 بمعرض "إنترسك السعودية" هذا العام، عروض حيّة تُحاكي بيئات العمل، حيث تستعرض الشركة أحدث ما توصّلت إليه من تقنيات عبر تجارب تفاعلية تمكّن الحضور من التعرف على طريقة عمل التقنيات على أرض الواقع، ومعرفة سهولة استخدامها ودمجها مع الأنظمة المتعددة. ومن أبرز ما سيتم استعراضه:

قارئات الوجه البيومترية «HID® Amico» : توفّر دخولًا سريعًا وآمنًا ومن دون تلامس عند الأبواب؛ فبمجرد التعرّف على الوجه يُفتح الباب بسلاسة، ما يجعلها مناسبة للأماكن عالية الحركة وللمؤسسات متوسطة الحجم. وتتوافر القارئات بشاشات ملوّنة من نوع "TFT" بقياسين 3.5 بوصات و7 بوصات لعرض حالة الدخول والتنبيهات بصورة واضحة، فيما يسهّل تصميمها الحديث عملية التشغيل والإدارة اليومية. أما طراز 7بوصات فيضم نظام اتصال داخلي مدمج (SIP) يتيح التخاطب المباشر مع الزائر أو فريق الأمن من الجهاز نفسه، لسهولة التنسيق وسرعة التواصل على المداخل.

أجهزة التحكم الذكية «Mercury » : تعمل بمثابة العقل المُدبِّر لمنظومات الدخول؛ فهي تربط قارئات الأبواب (أجهزة التعرّف بالبطاقة أو الوجه) مع نظام الإدارة في الخادم، لتقرر فورًا من يُسمح له بالعبور وأين تُسجَّل الأحداث وكيف تُرسل التنبيهات. ويعتمد هذا الجيل قدرات معالجة أعلى تعني استجابة أسرع عند ازدحام المداخل من دون تأخير ملحوظ، إلى جانب طبقات حماية سيبرانية متقدمة بنظام "Secure Boot"، وهي آلية تتحقق من سلامة البرنامج الداخلي وتمنع أي برمجيات غير موثوقة. بالإضافة إلى اعتمادها على بروتوكول لحماية الاتصالات على الإنترنت يطلق عليه "TLS 1.3"، علاوة على ذلك، تتزود هذه الأجهزة الذكية على طاقة "PoE+" والذي يعمل بدوره على تغذية الأجهزة بالكهرباء عبر كابل الشبكة نفسه الذي ينقل البيانات. مع العلم تأتي أجهزة التحكم الذكية «Mercury » من الجيل الجديد بطرازين (MP1501 و MP1502)، وهي مصمَّمة لاستيعاب التقنيات الناشئة والتكيّف مع بيئات الأنظمة المتغيّرة. وبذلك تضمن المنظومة مرونة أعلى عند الدمج، واستعدادًا دائمًا لمواكبة ما يستجد من معايير وقدرات دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في البنية.

أجهزة تحكم «HID Aero » : تأتي هذه الأجهزة بطرازين (X100 و X1100)، وهما جهازان يقومان بدور قلب نظام الأبواب، يوصّلان بين قارئات الدخول (بطاقة أو وجه) والأقفال وحسّاسات الأبواب، ثم يتخذان قرار الفتح والإغلاق فورًا. يدعمان بابين في الوقت نفسه، ويمكن تركيب قارئ للدخول وآخر للخروج لكل باب بسهولة. وتعتمد الأجهزة على مفاتيح تشغيل داخلية قوية لفتح الأقفال بأمان، مع مداخل مراقبة تتابع حالة الباب والأسلاك لحظة بلحظة وتكشف أي عبث أو قطع. وبالتالي تكون النتيجة منظومة موثوقة وسهلة التركيب تشكّل أساسًا متينًا للتحكّم بالدخول اليومي، مع قابلية القدرة على التوسّع لاحقًا دون تعقيد.

قارئ البطاقات «Signo» : هي قارئات تُثبَّت بجانب الأبواب لقراءة بطاقة الشخص قبل السماح بالدخول. تأتي بلونين أسود وأبيض لتناسب ديكور الموقع، مع تصميم عصري سهل الاستخدام. وتدعم القارئات عدة طرق اعتماد (إثبات الهوية)، مثل البطاقات الذكية والهويات الرقمية على الهواتف، ما يسهّل الانتقال من الأنظمة القديمة والاندماج مع الأنظمة الحالية دون تعقيد. وبفضل خصائص الأمان المتقدّمة، تُحصّن "Signo" المنشآت ضد الوصول غير المصرّح به وتحمي بيانات الهوية. بما يرسّخ مكانة «HID» الريادية في قطاع التحكّم بالدخول.

تقنيات الدخول عبر الأجهزة المحمولة «HID Mobile Access » : ببساطة تُمكّنك من استخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية كـ "بطاقة دخول" آمنة إلى المباني والمصاعد وغيرها بنقرة واحدة فقط، بدل حمل البطاقات التقليدية. وتتيح إمكانية استخدام المحافظ الرقمية مثل محفظة جوجل ومحفظة آبل لتجربة دخول أكثر كفاءة وسلاسة. بحيث تُخزّن بيانات الدخول وتُستخدم بالطريقة نفسها التي تدير بها المدفوعات والتذاكر. والنتيجة تجربة وصول أسهل وأكثر أمانًا ومهيّأة للمستقبل، مع تقليل أعباء إصدار البطاقات وإدارتها على فرق الأمن والتقنية، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي داخل المؤسسة.

ومن جانبه أعرب سام شريف، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «HID» قائلاً: "لا تتوقف استراتيجيتنا عند طرح منتجات جديدة فحسب؛ بل تمتد إلى بناء منظومات أمنية شاملة، قادرة على الانسجام والتوافق مع الأنظمة المتعددة، وتستجيب لاحتياجات المنطقة الآخذة في التطوّر. نحن نبني منظومات أمن تفكر بتوجهات المستقبل، حيث ندمج ابتكارات الأجهزة المتطورة مع الهويات الرقمية على الهواتف والأجهزة الذكية، مانحين بهذه الخطوة كافة المؤسسات عبر كلا القطاعين الحكومي والخاص إمكانية تعزيز مستويات الأمان، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة وصول أكثر سلاسة للمستخدمين؛ وذلك على نحوٍ يواكب مسيرة التحوّل الرقمي الأوسع في منطقة الشرق الأوسط.

ويجدر بالذكر أن شركة «HID» ترتكز على دمج التقنيات البيومترية والمتحكّمات الذكية وحلول الاعتماد عبر الهاتف لتلبية متطلبات أمن تزداد تعقيدًا، مع إرساء أسسٍ مستدامة لاستراتيجيات التحكّم بالدخول في القطاعات الحكومية والخاصة. وتتوافق مشاركتها في معرض "إنترسك السعودية 2025" مع تنامي الطلب على حلول الهوية المتقدمة في السعودية والمنطقة، في إطارٍ أوسع من التحديث والتطوير المؤسسي.

لمحة عن شركة HID

شركة HID متخصصة في حلول الهوِّيات الموثوقة للأفراد والأماكن والأشياء حول العالم، حيث تعمل على تسهيل دخول الأفراد بأمان إلى المواقع الملموسة أو الرقمية، وذلك بعد التحقق الدقيق. نمكن الأشخاص من إنجاز المعاملات بأمان والعمل والتنقل بأريحية تامة. يستخدم ملايين الناس حول العالم منتجات HID في حياتهم اليومية، وقد تعاونت الشركة مع العديد من المؤسسات الكبيرة، مثل الحكومات، والمدارس، والمستشفيات، والبنوك.

تحتضن مدينة أوستن بولاية تكساس المقر الرئيسي لشركة HID، حيث يعمل بداخلها أكثر من 4500 موظف. تمتلك الشركة عدة مكاتب في أكثر من 100 دولة لتقديم خدماتها بشكل فعّال على مستوى عالمي، وهي جزء من مجموعة ASSA ABLOY . لمعرفة المزيد عن الشركة وخدماتها، تفضّل بزيارة الموقع www.hidglobal.com :

