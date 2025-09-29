أعلنت "يونيفونك" (Unifonic)، المنصة الرائدة في مجال تفاعلات العملاء متعددة القنوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمزوِّد الرائد للبرمجيات كخدمة في الشرق الأوسط، عن مشاركتها كراعٍ بلاتيني في مؤتمر E3 تمكين تجربة العميل في نسخته الخامسة، المقرر انعقاده خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر الجاري في فندق "جي. دبليو. ماريوت الرياض" في المملكة العربية السعودية.

ويشكل المؤتمر منصةً مثالية لوضع الاستراتيجيات الخاصة بتجربة العميل، حيث يجمع المبتكرين والرواد في هذا المجال. وباعتبارها شركةً سعوديةً رائدة، يؤكد حضور "يونيفونك" في هذا المؤتمر التزامها بإعادة تصور مستقبل التفاعل مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعم الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.

وفي اليوم الأول من المؤتمر، سيُلقي أيمن حمدان، الشريك المؤسس ليونيفونك، كلمةً يؤكد فيها على الدور الفاعل للتقنية الناشئة في تحوُّل تجارب العملاء.

كما ستعلن "يونيفونك" خلال الحدث عن إطلاق منصتها للتفاعل مع العملاء والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه المنصة، والتي تستعين بمحرك الذكاء الاصطناعي "يونيفونك إنتليجنس" (Unifonic Intelligence)، على تحويل كل تفاعل مع العميل إلى تجربةٍ شخصية تتكيف مع كل سياق وتتوقع نية العميل وتحترمها وتُحقق نتائج أعمال قابلة للقياس.

ويحظى محرك الذكاء الاصطناعي "يونيفونك إنتليجنس" (Unifonic Intelligence)، وهو المحرك المشغِّل لمنصة يونيفونك، بدعم "هيوماين" (HUMAIN)، شركة الذكاء الاصطناعي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "غروك" (Groq)، وهي منصة استدلال الذكاء الاصطناعي التي تتعاون مع "هيوماين" داخل المملكة. ومن خلال شراكتها مع كل من "هيوماين" و"غروك"، تحظى "يونيفونك" بميزةٍ تنافسية في نشر الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة من خلال تقديمها لأدوات ذكاء اصطناعي عالية الأداء ومنخفضة التكلفة بسرعة، مع ضمان خصوصية البيانات والامتثال للأنظمة الإقليمية.

وتتيح هذه الخطوة لـ "يونيفونك" إمكانية تقديم ميزات ذكاء اصطناعي فائقة التخصيص للمنطقة، تتسم بملاءمتها للأغراض المحددة وقابليتها للتكيف، مستفيدةً في ذلك من النشر السريع للنماذج والدعم المتنوع لها من قبل "غروك"، إلى جانب البنية التحتية الفعَّالة لـ "هيوماين"، والامتثال الشامل والأمن المعزز، والدعم المحسن للغة العربية.

وقال كريم زكي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والرئيس التنفيذي للتقنية في شركة يونيفونك: "نتطلع للمشاركة في مؤتمر E3 تمكين تجربة العميل النسخة الخامسة، والذي يشكل منصةً رائدة لصياغة مستقبل تفاعل العملاء في المنطقة. ويسعدنا التعاون مع شركائنا في «غروك» و«هيوماين» خلال المؤتمر، حيث مكنتنا خبرتهم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من تقديم تجارب ذكاء اصطناعي جاهزة لاستيفاء معايير الامتثال ومركِّزة على اللغة العربية ومصمَّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات اللغوية والثقافية للمنطقة. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة لتمكين الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تجارب جديدة للعملاء."

ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لكل من "هيوماين" و"غروك"، تزود "يونيفونك" عملاءها بالقدرة على اختبار وضبط ونشر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة لمهام محددة، مع ضمان دعم اللغة العربية من خلال نماذج مثل "علام".

وقال فهد الطريِّف، المدير الإقليمي لـ "غروك" في المملكة العربية السعودية: "تتيح سرعة «Groq» تقديم تجارب عملاء تركز على اللغة العربية على نطاق واسع، مع توفير الأداء ومستوى الامتثال الذي تتطلبه الشركات في المنطقة. ومن خلال تعاوننا معًا، نضع معيارًا جديدًا لكيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتعزيز تفاعل العملاء في المملكة العربية السعودية وفي أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وصرَّح سعيد الدوباس، رئيس قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في شركة هيوماين: "مهمة "هيوماين" هي تمكين رواد الابتكار والشركات الرائدة في المنطقة من تبني الذكاء الاصطناعي. وستعمل "هيوماين لحوسبة الذكاء الاصطناعي"، ذات الطابع السيادي بالتصميم، على تمكين شركة "يونيفونك" من إحداث تحول في سوق تجربة العملاء عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي وبسرعة فائقة.

وسيشهد مؤتمر E3 تمكين تجربة العميل 2025 النسخة الخامسة انعقاد "هاكاثون تجربة العملاء" الثاني، بالإضافة إلى فصلٍ تعليمي مخصص للمدراء التنفيذيين، إلى جانب معرض، مركزًا على مجالات رئيسية مثل تخطيط رحلة العميل والاستراتيجيات متعددة القنوات والتخصيص وتجارب العلامة التجارية. وسيرسي المؤتمر الأساس لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحوُّل الرقمي والابتكارات القائمة على التحليلات في تعزيز تفاعلات العملاء وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة عالميًا في مجال تجربة العملاء.

