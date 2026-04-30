الإمارات العربية المتحدة، في 30 أبريل 2026، أعلنت Great Place to Work® - وهي شركة عالمية للأبحاث والتدريب والاستشارات تُقر بأفضل أماكن العمل™ في أكثر من 60 دولة - رسميًا عن قائمة أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة™.

يُسلّط هذا التكريم الضوء على 100 مؤسسة نجحت في بناء ثقافات مؤسسية قائمة على الثقة والتعاون والشمولية ورفاهية الموظفين. وقد تم تكريم الشركات ضمن ثلاث فئات: 30 مؤسسة كبيرة، و40 مؤسسة متوسطة، و30 مؤسسة صغيرة.

تتصدر تصنيفات هذا العام منظمات تميزت من خلال ممارسات استثنائية في ثقافة مكان العمل والتزام قوي تجاه موظفيها:

•الفئة الكبيرة – هيئة كهرباء ومياه دبي: تشتهر الهيئة بتعزيز ثقافة عمل هادفة تشجع الابتكار والشفافية ومشاركة الموظفين، وتواصل خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالتمكين للمساهمة والنمو وإحداث تأثير ذي مغزى.

•الفئة المتوسطة – شركة سينشري فاينانشال: تميزت الشركة بثقافة الثقة العالية، وسهولة الوصول إلى القيادة القوية، والتركيز على تقدير الموظفين وتطويرهم، مما يعزز بيئة عمل يسير فيها التعاون والأداء جنبًا إلى جنب.

• الفئة الصغيرة – شركة ماتريكس لعزل المباني وإصلاحها ذات المسؤولية المحدودة: حصلت المنظمة على أعلى تقدير لإنشائها ثقافة تتمحور حول الناس مبنية على الاحترام والعمل الجماعي وعلاقات الموظفين القوية، مما يدل على التزام عميق بالحفاظ على بيئة عمل داعمة وشاملة.

وفي تعليقه على قائمة أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة لعام 2026، قال محمد وصفي، المدير الإداري لشركة Great Place to Work® الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة: "تُمثل قائمة أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة لعام 2026 مجموعة متميزة من المؤسسات التي أرست معايير جديدة لثقافة العمل في جميع أنحاء الدولة. وتتميز هذه الشركات بالتزامها الراسخ ببناء بيئات عمل قائمة على الثقة، حيث يشعر الموظفون بالتقدير والاستماع إلى آرائهم، ويتم تمكينهم من تقديم أفضل ما لديهم. في دولة تشتهر بطموحها وابتكارها ونظرتها العالمية، تُبرهن هذه المؤسسات على أن النجاح المستدام للأعمال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخلق بيئات عمل مزدهرة للموظفين. ومن خلال الإصغاء المستمر لموظفيها، وترسيخ الثقة في صميم قيادتها واستراتيجيتها، تواصل قائمة أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة استقطاب المواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها، مع تعزيز الأداء المؤسسي المتميز.

أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة™قائمة عام 2026

الفئة الكبيرة:

Dubai Electricity and Water Authority Leminar Metropolitan Group FIVE Hotels and Resorts Roads & Transport Authority Abu Dhabi Customs InterContinental Hotels Group Landmark Retail Hilton Marriott International Sunset Hospitality Group Aldar Estates PJSC Teleperformance UAE Chalhoub Group Hilton Al Habtoor City Complex Globelink West Star Shipping L.L.C Sobha Realty Sdeira Group DHL Abu Dhabi Ship Building Galadari Brothers Kibsons International LLC e& Dubai Customs Alabbar Enterprises | ANOTHER Alshaya Group Burjeel Holdings DP World Bayut Dubizzle Dubai Public Prosecution

الفئة المتوسطة:

Century Financial Consultancy LLC Majid Al Futtaim - Accor Properties Mohammed Bin Rashid Housing Est. Community Development Authority EROS GROUP DMCC Welldone Solutions White and Co. IDS BNW Developments Sky View Real Estate Brokers LLC Health and Safety - Dubai Municipality Dubai Land Department Novotel World Trade Centre LLC Convergint Middle East and Africa PIZZAEXPRESS UAE Banke International Properties Blue Ocean Corporation AbbVie Cisco Dubai Digital Authority A&A Associate Media One Hotel Hilti UAE MetLife Smart Salem Weber Shandwick STOREYS REAL ESTATE STS Group Westcon-Comstor ARM Holding InsuranceMarket.ae Dubai Culture & Arts Authority RNS Technology Services DMCC Salesforce Evolutions Project Management LLC American Center for Psychiatry and Neurology Global Feeder Shipping L.L.C Telecommunications And Digital Government Regulatory Authority Emirates Development Bank

الفئة الصغيرة:

Matrix Bldg Waterproofing Fixing LLC Aamro Freight and Shipping Services LLC Luxe Port Trading LLC Tesla Properties L.L.C Adagio Premium Hotel Apartment Jumeirah the Palm UXE Security Solutions Genesys CMS FINANCIAL LLC Expereo Ramfoam Containers Manufacturing LLC ATS Shipping LLC Chalet International Real Estate LLC Union Square House Real Estate Sahara Motors LLC LAMAISON ENGINEERING CONSULTANCY AND REAL ESTATE L.L.C Stryker Excel Properties Ras Al Khaimah Tourism Development Authority BORGROLLSWARNER MIDDLE EAST LLC Charterhouse Sutherland Ascentia HSA GROUP INNOVATION STAR CONSULTANTS DNL Properties L.L.C. Selfdrive ibis One Central LLC Ibis World Trade Centre LLC CFI Financial Group Faith Healthcare Group

نبذة عن Great Place to Work®

مؤسسة Great Place to Work® هي شركة عالمية للأبحاث والاستشارات تعمل في أكثر من 60 دولة. تساعد المؤسسة المؤسسات على بناء ثقافات عمل قوية قائمة على الثقة، وذلك باستخدام استبيان مؤشر الثقة™ الخاص بها، بالإضافة إلى خدمة التدقيق الثقافي®. وتتمثل مهمتها في تحسين حياة الناس من خلال تحسين تجاربهم في بيئة العمل.

حول قوائم أفضل أماكن العمل™

يحق للشركات في الشرق الأوسط التي تضم أكثر من 10 موظفين المشاركة. وتستند التصنيفات بشكل أساسي إلى آراء الموظفين من خلال استبيان مؤشر الثقة™، بالإضافة إلى تقييم التدقيق الثقافي® وتقارير الشركات. ويمكن للمؤسسات التقدم بطلب سنوي لإدراجها في قوائم أفضل أماكن العمل™.

