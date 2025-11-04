دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشهد قطاع التعليم في دول الخليج تحديات متنامية في ظل وجود أكثر من 1783 مدرسة دولية توفر التعليم لما يزيد على 1.8 مليون طالب وطالبة، وتتمثل أبرز هذه التحديات في دمج التقنيات الحديثة، وتعزيز رفاهية الطلاب، وضمان الكفاءة التشغيلية، وتطوير مهارات المعلمين. يعود معرض GESS دبي 2025، الحدث الرائد في مجال التعليم على مستوى المنطقة، في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي (قاعات الشيخ سعيد 1–3)، بالتزامن مع فعالية الاستثمار في التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Education Investment MENA)ليجمع تحت مظلته الكوادر التربوية والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أحدث الحلول والتوجهات التي ترسم مستقبل التعليم.

دمج التكنولوجيا وتعزيز التفاعل التعليمي

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في المدارس، يسعى المعلمون إلى تبني حلول تسهم في تبسيط العمليات الإدارية وتعزيز تفاعل الطلبة داخل الفصول الدراسية. في هذا الإطار، يستعرض معرض GESS دبي 2025 أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، ومن أبرز هذه الشركات، PowerSchool (حلول إدارة التعليم السحابي بين مرحلتي K–12)، و Padlet (أدوات التعلم التعاوني)، و Almoe للحلول الرقمية، و MDBTuition Ltd، و Readspeaker ، حيث تقدم هذه الجهات ابتكارات تسهل سير العمل وتتيح تعلماً أكثر تخصيصاً وتفاعلاً.

ويسهم العارضون الجدد في إعادة رسم ملامح التعليم الرقمي في مدارس دول الخليج، ومن بينهم Slangit، المنصة التعليمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، و Chapters & Co المتخصصة في برامج تعلّم اللغات الأجنبية بطريقة تفاعلية شاملة. وسيكون الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في معرض GESS دبي 2025، حيث تستعرض شركات رائدة مثل Malek AI وNeuroBoost AI وAlbie AI وMeraTutor.AI وLearno.AI مجموعة من الأدوات المبتكرة التي تعزز التعلم المُخصص، وتبسط إدارة الفصول الدراسية، وتمكن المعلمين من تقديم أفكاراً تعليمية دقيقة تستند إلى البيانات.

تصميم بيئات تعليمية ملهمة وقابلة للتكيّف

تتطلب أساليب التعليم الحديثة مساحات تعليمية تحفز الإبداع والتعاون وتعزز الرفاهية داخل البيئة المدرسية. وفي هذا الإطار، يقدم العارضون في معرض GESS دبي 2025، ومن بينهم إيدولاب للأثاث التعليمي والمختبري (الإمارات العربية المتحدة)، ومدرسة ميربلاي) أسبانيا)، وميتاليفورم القابضة (المملكة المتحدة)، نماذج مبتكرة لتصاميم الفصول الدراسية المرنة، والأثاث المريح المصمم هندسياً، والبيئات التفاعلية القائمة على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بما يسهم في تعزيز تركيز الطلبة ورفع مستوى راحتهم أثناء التعلم.

إعداد الطلبة لمستقبل واعد عبر التعليم التطبيقي وعلوم STEM

لا يزال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) يشكل حجر الأساس في منظومة التعليم الحديثة، لما يقدمه من أدوات ومفاهيم تعزز التفكير النقدي والابتكار. في معرض GESS دبي 2025، ستعرض شركات رائدة مثل BEDO (المتخصصة في أدوات التعليم الهندسي)، و Twohands Interactive Inc (التعليم التفاعلي القائم على تقنيات الواقع المعزّز)، وATLAB الشرق الأوسط، حلولاً تطبيقية مبتكرة تربط بين الجانب النظري والممارسة العملية، بما يتيح للطلبة اكتساب مهارات واقعية تؤهلهم لعالم العمل المستقبلي.

التعاون الدولي والمشاركة الحكومية

يشهد معرض GESS دبي 2025 حضوراً دولياً واسعاً من خلال أجنحة مخصصة للمملكة المتحدة والصين وكوريا الجنوبية، تعرض كل منها أحدث التقنيات والموارد التعليمية المبتكرة. كما تشارك وزارة التعليم الوطني في تركيا (MoNE) في الحدث، ممثلة عدداً من أبرز العلامات التعليمية التركية الرائدة. يؤكد هذا التنوع الدولي على مكانة المعرض كمنصة عالمية تجمع صناع السياسات والمعلمين والموردين لتبادل الخبرات وبناء شراكات عابرة للحدود.

تقدم أيضاً وزارة التعليم الوطني التركية والتعاونية الكورية لصناعة الأدوات العلمية، إلى جانب علامات أوروبية وآسيوية بارزة مثل BenQ، أفضل الممارسات التعليمية ومنتجات تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحسين الأداء التشغيلي في المدارس حول العالم.

ويشهد هذا العام إقامة أكبر جناح مخصص للشركات الناشئة في تاريخ المعرض، ليكون منصة نابضة بالحيوية تستعرض أفكاراً جديدة تُحدث تحولاً في مشهد التعليم. ويقدم المشاركون مثل Mojo Educationو The 5 Chairsو Curipodو Ten Pointsو Robert Student Travelو Vedatma، حلولاً مبتكرة تشمل رفاهية الطلبة، وتنمية مهارات القيادة، والتعليم القائم على السفر، والتعلم المخصص، مما يعزز مكانة GESS دبي كالمنصة الإقليمية الأولى للابتكار والتعاون في مجال التعليم.

تعزيز منظومة التعليم الإقليمية

تعكس مشاركة مزودي الخدمات التعليمية في دولة الإمارات مثل Almoe Digital Solutions وEDULAB وAvientek FZCO مكانة الدولة المتنامية كرائدة عالمية في مجال الابتكار التعليمي. وفي الوقت ذاته، تشارك للمرة الأولى شركات مثل Brisk Teaching وEduCoach و Nemu Company للتدريب والتعليم، مقدمة مفاهيماً جديدة في التعلم المعزز بالذكاء الاصطناعي، وتطوير المعلمين، والتفاعل داخل الفصول الدراسية، مما يرسخ مكانة GESS دبي 2025 كالمنصة الأبرز لاكتشاف مستقبل التعليم واتجاهاته المقبلة.

كما يحظى تعليم الطفولة المبكرة باهتمام خاص هذا العام، حيث تقدم شركات مثل Hihilulu و SeeSaw/Little Thinking وTeaching Strategies LLC و Sejolly Education حلولاً مبتكرة تهدف إلى تنمية الإبداع والتفكير النقدي والذكاء العاطفي لدى الأطفال منذ المراحل الأولى من التعلم.

انضم إلى مستقبل التعليم في GESS دبي 2025

مع استمرار النمو السريع لقطاع التعليم في دول الخليج، يقدم المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS في دبي 2025 فرصة فريدة أمام المعلمين وقادة المدارس والمستثمرين لاستكشاف أحدث الحلول المبتكرة، وبناء شبكات تواصل مع خبراء التعليم العالميين، والتعرف على أفضل الممارسات في التعليم الحديث. انضم إلى أبرز فعالية تعليمية في المنطقة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي واستمتع بتجربة استثنائية تمتد على مدار ثلاثة أيام ملهمة، تجمع بين أحدث تقنيات تكنولوجيا التعليم، وبيئات التعلم التفاعلية، والأدوات التعليمية التحويلية التي ترسم ملامح مستقبل التعليم.

للمزيد من المعلومات وللتسجيل المجاني، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gessdubai.com

