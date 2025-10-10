دبي – الإمارات العربية المتحدة – يعود المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) في دبي 2025، الحدث الأبرز في المنطقة في مجال التعليم، ليُقام من 11 إلى 13 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، قاعات الشيخ سعيد 1–3. ولأول مرة، سيُنظم المعرض بالتزامن مع فعالية الاستثمار في التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليمنح الحضور رؤية أوسع حول فرص الاستثمار التعليمي في المنطقة. يجمع الحدث نخبة من التربويين والمبتكرين وصنّاع التغيير الشباب من مختلف أنحاء العالم، ويُعدّ فعالية مجانية معتمدة من التطوير المهني المستمر (CPD)، ويتيح منصة حصرية لاستكشاف مستقبل التعليم بدءاً من القيادة والرفاهية ووصولاً إلى التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والتعلّم الإبداعي.

من المدرّسين ومديري المدارس إلى روّاد التكنولوجيا التعليمية وخبراء الرفاهية، صُمّم برنامج المتحدثين في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) دبي 2025 لإلهام العقول وإثراء الفكر وتحفيز التغيير. يمكن للحاضرين المشاركة في جلسات متقدمة تناقش كل شيء من الفصول الدراسية المعززة بالذكاء الاصطناعي إلى الممارسات المبتكرة في تعزيز الرفاهية، وكل ذلك تحت سقفٍ واحد.

أبرز الخبراء الذين يُعيدون تشكيل مستقبل التعلّم:

إيوان ماكنتوش، خبير استراتيجي تعليمي عالمي، يقود جلسات متعددة يقدم خلالها رؤى جديدة وعملية حول التعليم التحويلي والتعلّم، وكيفية إعادة تصميم الفصول الدراسية وعلم التربية والتكنولوجيا لتشجيع الإبداع وتحفيز مشاركة الطلاب، وجعل الدروس أكثر جاذبيةً وأهمية، وتصميم بيئات تُمكّن المتعلمين من تولي مسؤولية عملية التعلم بأنفسهم.

فرانك فيرناري وجيريمي دالتون، خبيران في مستقبل التعليم التقني، يسلطان الضوء على دور التقنيات الحديثة في إعادة صياغة بيئات التعليم، مع إرشاد المعلمين إلى كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلّم الغامر والمنصات التكيّفية لتعزيز المشاركة، واستخدام الأدوات الرقمية لتعزيز الشمول والإبداع، وترجمة الاتجاهات التكنولوجية المعقدة إلى استراتيجيات عملية للفصول الدراسية تزوّد الطلاب بالمهارات اللازمة في عالم سريع التغير.

ستيفاني مارتن، مؤسسة ومديرة شركة إدفانس للتعليم بخبرة تزيد عن 15 عاماً في أنظمة المدارس الأسترالية والدولية. في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم دبي 2025 تشارك مارتن استراتيجيات عملية في القيادة والتخطيط الاستراتيجي، وتُرشد المعلمين إلى كيفية دفع عجلة تطوير المدارس، وتعزيز بيئات تعليمية متمحورة حول الطالب، وتطبيق مناهج مستقبلية تُبقي المدارس في طليعة المشهد التعليمي المتغير بسرعة.

دير بيتان، رئيس قسم التعليم الرقمي بجامعة برمنجهام دبي، وخبير في تطبيق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة في التعلم الواقعي. في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم دبي 2025، يشارك بيتان استراتيجيات عملية في مجال تكنولوجيا التعليم تُساعد المعلمين على تحسين نتائج التعلم، وتشجيع الإبداع والشمولية، وبناء فصول دراسية جاهزة للمستقبل ومجهزة لتلبية متطلبات العالم الرقمي.

جوين بايروم، مديرة استراتيجية التعليم بمدارس شمال لندن الدولية (North London Collegiate ) ، تقدم خبرة تمتد لثلاثة عقود في التعليم والقيادة، وتشارك استراتيجيات لتعزيز ممارسات القيادة المدرسية، وتنفيذ مبادرات تُحسّن نتائج التعلم، وترسيخ ثقافة مدرسية قائمة على الابتكار والتميز.

، تقدم خبرة تمتد لثلاثة عقود في التعليم والقيادة، وتشارك استراتيجيات لتعزيز ممارسات القيادة المدرسية، وتنفيذ مبادرات تُحسّن نتائج التعلم، وترسيخ ثقافة مدرسية قائمة على الابتكار والتميز. الدكتورة دالا كاكوس، مستشارة الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع في الإمارات، ومتخصصة في استراتيجيات التعليم والتعلم الشامل. تناقش كاكوس دمج الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات في المناهج التعليمية المتمحورة حول الطالب، وتوجيه المعلمين لتصميم أنظمة شاملة مستقبلية لضمان التوازن بين النمو الأكاديمي والذكاء العاطفي والمرونة .

الدكتور نيل هوبكين، مدير التعليم في Fortes Education وهو شخصية رائدة في ابتكار المناهج الدراسية، وتطوير الكادر التعليمي، ورفاهية الطلاب. تسلط جلساته الضوء على المناهج الحديثة في علم التربية، مستعرضاً كيف يمكن للمدارس ابتكار استراتيجيات تعليمية، وتسخير التعلم المعزز بالتكنولوجيا، وتعزيز التطوير المهني لخلق بيئات تركز على الطلاب وتعزز مشاركتهم وإنجازاتهم.

أبرز فعاليات المعرض

مؤتمر القادة في التربية و التعليم: برنامج مخصص لقادة المدارس وأعضاء “نادي قادة التعليم”، يستكشف الحلول الاستراتيجية والابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل التعليم عبر كلمات رئيسية ونقاشات تفاعلية حول القيادة والشمولية والرفاهية.

برنامج مخصص لقادة المدارس وأعضاء “نادي قادة التعليم”، يستكشف الحلول الاستراتيجية والابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل التعليم عبر كلمات رئيسية ونقاشات تفاعلية حول القيادة والشمولية والرفاهية. محادثات GESS المباشرة: محادثات مباشرة مع نخبة من المتحدثين العالميين والمبتكرين الطلاب، تتيح للمشاركين التفاعل وتبادل الأفكار واستلهام استراتيجيات عملية للتعليم المستقبلي الشامل.

محادثات مباشرة مع نخبة من المتحدثين العالميين والمبتكرين الطلاب، تتيح للمشاركين التفاعل وتبادل الأفكار واستلهام استراتيجيات عملية للتعليم المستقبلي الشامل. مركز الاستدامة والرفاهية : مساحة مخصصة لتزويد المعلمين والقادة بأدوات عملية لدمج الاستدامة والرفاهية في المدارس، حيث يمكن للمشاركين استكشاف الأساليب المبتكرة لرفاهية الطلاب والتعليم البيئي وتجارب التعلم العملي. ماريسا بير، المعالجة النفسية الشهيرة ومؤسسة RTT - Always Enough LLC ، تقدم جلسة ملهمة حول بناء الثقة والمرونة لدى المتعلمين الصغار. ماريسا بير هي أيضاً مؤسسة مدرسة RTT وحركة I Am Enough بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في مساعدة الجميع – من الرياضيين الأولمبيين إلى القادة العالميين – على إطلاق إمكاناتهم الكاملة. ألهم عملها ملايين الأشخاص حول العالم، مسهماً في إعادة تشكيل الطريقة التي يفهم بها الأطفال والبالغون على حد سواء قيمة الذات والرفاهية العاطفية.

مساحة مخصصة لتزويد المعلمين والقادة بأدوات عملية لدمج الاستدامة والرفاهية في المدارس، حيث يمكن للمشاركين استكشاف الأساليب المبتكرة لرفاهية الطلاب والتعليم البيئي وتجارب التعلم العملي.

تكنلوجيا التعليم على أرض الواقع: اكتشف كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة والواقعين المعزز والافتراضي تشكيل التعليم. يشارك قادة التكنولوجيا التعليمية أفكارهم العملية لإلهام الفصول الدراسية في المستقبل وإظهار كيف يمكن للتكنولوجيا تعزيز التعلم والإدماج. أليكس غراي، رئيس قسم المرحلة الثانوية في مدرسة أركاديا ويشارك استراتيجيات تدريس مبتكرة عبر خبرته الطويلة في التعليم وقيادة الأداء. يحمل أليكس درجة الماجستير في التعليم (MA in Education) وشهادة القيادة والتطوير المهني للمعلمين , (NPQLTD) يشارك رؤاه وخبراته مع التربويين حول العالم من خلال البودكاست الخاص به “The International Classroom” ، ومنصته الإلكترونية deepprofessional.com ، إضافةً إلى قناته على يوتيوب “D.E.E.P Professional” ، حيث يُقدّم محتوى متخصصاً يساعد المعلمين على تبنّي أحدث الممارسات التعليمية التي تُعزّز إمكانات الطلاب وتدفعهم نحو التميّز . الدكتور سريجيت تشاكربارتي، رئيس قسم التكنولوجيا والابتكار في فورتيس للتعليم، يعرض خبرته حول دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في التعليم، مستنداً إلى خلفيته الأكاديمية الواسعة وإنجازاته الدولية . يحمل الدكتور سريجيت تشاكربارتي درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي، وماجستير إدارة الأعمال في الأنظمة (MBA in Systems) ، إلى جانب خلفية علمية في هندسة الإلكترونيات، وقاد أيضاً مبادرات تحولية كبرى في التعليم العام K–12 والتعليم العالي، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات Web3 والروبوتات في المناهج التعليمية حول العالم . يُعدّ الدكتور تشاكربارتي من القادة الفكريين البارزين عالمياً، واستضافته قناة سي إن إن إنترناشيونال، وقد تم تكريمه بلقب مدير تكنولوجيا المعلومات للعام والمؤثر التعليمي للعام، ويواصل مشاركة معرفته وخبراته على المستوى العالمي، مساهماً في سدّ الفجوة بين الابتكار والأثر العملي في التعليم، ودعم المؤسسات والمعلمين في بناء منظومات تعليمية مستقبلية قائمة على التكنولوجيا والتجربة الإنسانية .

مساحة ورش العمل: بيئة تفاعلية عملية تُترجم النظريات إلى تطبيقات فورية في المدارس. تشمل الورش مجالات مثل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، الشمولية، الرفاهية، وعلم التربية المبتكر، لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ الفوري في المدارس. سام هارفي، مؤسس القادة الأكثر شجاعة ( Braver Leaders )، ومتخصص في تطوير القيادة والتعلّم التجريبي. يقود المشاركين خلال جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز المرونة القيادية وتنمية القيادة التكيفية وبناء ثقافات مدرسية شاملة تقوم على التعاون والتمكين والإلهام . مايكل لوري، مدير الرياضة في جيمس ميتروبول ( GEMS Metropole )، يتمتّع بخبرة واسعة في التربية البدنية، وتحفيز مشاركة الطلاب، والتعلّم التعاوني. تركز ورش عمله على دمج مفاهيم الرفاهية والتعلّم النشط في البرامج المدرسية، بما يعزّز الصحة الجسدية والعقلية للطلاب ويجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية وحيوية . علي عز الدين، المدرب والمؤلف في ( Millennium Zone )، وهو خبير في التطوير المهني والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، يقدّم استراتيجيات عملية لدعم الشمولية وتعزيز الحس الإبداعي في علم التربية، إلى جانب تحفيز التفاعل البنّاء بين المعلمين والطلاب داخل الصفوف الدراسية لخلق بيئة تعليمية أكثر حيوية وتوازناً .

بيئة تفاعلية عملية تُترجم النظريات إلى تطبيقات فورية في المدارس. تشمل الورش مجالات مثل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، الشمولية، الرفاهية، وعلم التربية المبتكر، لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ الفوري في المدارس. الألعاب @GESS: استكشف أثر التعلّم القائم على الألعاب في رفع مشاركة الطلاب داخل الصف. تعرّف من خلال دراسات حالة مبتكرة وجلسات يقودها خبراء على الكيفية التي يمكن بها للألعاب أن تعزّز التفكير النقدي والدافعية، وتحوّل الحصص الدراسية إلى بيئات أكثر تفاعلاً وحماساً.

استكشف أثر التعلّم القائم على الألعاب في رفع مشاركة الطلاب داخل الصف. تعرّف من خلال دراسات حالة مبتكرة وجلسات يقودها خبراء على الكيفية التي يمكن بها للألعاب أن تعزّز التفكير النقدي والدافعية، وتحوّل الحصص الدراسية إلى بيئات أكثر تفاعلاً وحماساً. عرض المنتجات: اكتشف أحدث الحلول والتقنيات التعليمية التي تُحدث ثورة في أساليب التدريس والتعلّم. سيقدّم العارضون ابتكارات رائدة تمكّن المدارس من تطبيق استراتيجيات جديدة وتحسين نتائج التعلم، بما يعزز جودة التعليم ويواكب تطورات المستقبل .

الاستثمار في التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تواصل مع أبرز الجهات الفاعلة والمستثمرين الذين يقودون مسيرة النمو والاستثمار في قطاع التعليم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركّز هذه المنطقة على تعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية وإتاحة فرص جديدة لقادة التعليم وروّاد الأعمال، بما يسهم في تطوير منظومة تعليمية مستدامة ومواكبة للتغيرات العالمية.

تواصل مع أبرز الجهات الفاعلة والمستثمرين الذين يقودون مسيرة النمو والاستثمار في قطاع التعليم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركّز هذه المنطقة على تعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية وإتاحة فرص جديدة لقادة التعليم وروّاد الأعمال، بما يسهم في تطوير منظومة تعليمية مستدامة ومواكبة للتغيرات العالمية. المستقبل الإبداعي: تُبرز هذه المنطقة قوة التعليم الإبداعي في تشكيل المبتكرين وإعداد المهارات المهنية للمستقبل، من خلال عرض مشاريع تطبيقية ومبادرات يقودها الطلاب، إلى جانب استراتيجيات لحل المشكلات بطريقة إبداعية، وتهدف إلى تمكين المتعلمين من اكتساب مهارات متقدمة تتماشى مع تطورات الاقتصاد العالمي المتغير، وتؤهلهم للنجاح في بيئات العمل المستقبلية .

نحو مستقبل تعليمي متجدد، يقدّم المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) دبي 2025 أفكاراً ثورية وعملية تمكّن المعلمين من إحداث تغيير حقيقي في بيئات التعلم. من خلال حضور ثلاث ساعات فقط من الجلسات، يمكن للمشاركين الحصول على شهادة التطوير المهني المستمر (CPD) المعتمدة دولياً، والتي تضيف قيمة مهنية حقيقية وتدعم التقدّم الوظيفي.

من التكنولوجيا التعليمية الغامرة والابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجيات التدريس التحويلية والأصوات الطلابية الملهمة، تمنح كل جلسة المشاركين منظوراً جديداً وتجربة عملية تُعيد تعريف مستقبل التعليم.

انضم إلى أكبر مؤتمر ومعرض تعليمي في المنطقة في مركز دبي التجاري العالمي من 11 إلى 13 نوفمبر 2025.

ثلاثة أيام من الإلهام والتعلم والتواصل تنتظرك – سجّل مجاناً الآن وكن جزءاً من مستقبل التعليم في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) دبي 2025!

للمزيد من المعلومات والتسجيل المجاني، يُرجى زيارة الموقع الرسمي www.gessdubai.com

-انتهى-

#بياناتحكومية