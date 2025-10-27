في 19 أكتوبر، عقدت شركة إكسيد مؤتمر “التكنولوجيا والتصميم ، نحو المستقبل” تحت شعار التحوّل نحو الغد، بمشاركة أكثر من 200 من صُنّاع المحتوى الرئيسيين (KOCs) وممثلي وسائل الإعلام ووكلاء من 23 دولة. وقد شكّل المؤتمر حدثًا استراتيجيًا بارزًا ركّز على محورين رئيسيين: الابتكار التقني وتجديد لغة التصميم.

خلال المؤتمر، تم الكشف العالمي الأول عن تقنية الطاقة الجديدة Texxeract "Energy Cube" التي تغطي عدة أنواع من أنظمة الدفع، إلى جانب الإطلاق الرسمي للغة التصميم العائلية الجديدة “Perpetua”. كما شهد الحدث الظهور الأول لثلاثة طرازات جديدة هي: ESGT وRX وES Sports Sedan، والتي تجسّد القدرات القوية والرؤية المستقبلية لشركة EXEED في قطاع السيارات الفاخرة العاملة بالطاقة الجديدة.

الكشف عن تقنية Texxeract لإعادة تعريف معايير الطاقة الجديدة في ثلاثة أبعاد

كان أبرز ما في الحدث هو العرض العالمي الأول لتقنية Texxeract "Energy Cube" الحصرية من إكسيد، وهي منظومة جديدة تغطي أنظمة الدفع الهجين القابل للشحن (PHEV) والهجين الممتد المدى (REEV) والكهربائي الكامل (BEV)، محققةً قفزات نوعية في مجالات الكفاءة والأمان والأداء.

من حيث الكفاءة: توفر تقنية Texxeract ثلاث تحسينات رئيسية تشمل مدى القيادة وسرعة الشحن واستهلاك الطاقة. تدعم الطرازات الكهربائية الشحن فائق السرعة من 20% إلى 80% خلال 10 دقائق فقط. أما طراز ET REEV، المزود بنظام إدارة الطاقة الذكي IEC، فقد حقق أفضل كفاءة تحويل في الصناعة، إذ يمكنه توليد 3.7 كيلوواط/ساعة من الكهرباء باستخدام لتر واحد فقط من الوقود، ليصل المدى الإجمالي إلى نحو 1180 كيلومترًا.

من حيث الأمان: أثبتت التقنية تفوقها عمليًا في السوق، إذ توفر أنظمة حماية متقدمة تضمن سلامة البطارية واستقرارها حتى في أقسى الظروف. كما تدعم المراقبة الشبكية في الوقت الحقيقي لتعزيز سلامة المستخدمين. ويُذكر أن طراز EXEED ES هو أول سيارة في العالم تحصل على اعتماد NESTA في الصين.

من حيث الأداء: تأتي المنظومة مزوّدة بنظام iVC للتحكم الذكي الذي يوفر أداءً قويًا، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.7 ثوانٍ فقط لطراز ES. كما تضم تقنية iATS، مما يجعل إكسيد العلامة الفاخرة الوحيدة للطاقة الجديدة التي تمتلك هذه الميزة. إضافة إلى ذلك، تتضمن منظومة Texxeract نظام الدفع الرباعي الدائم الفريد عالميًا “Four Power Unit” Full-Time AWD System.

وخلال الحدث، أعلنت إكسيد عن خطط تطوير Texxeract 2.0، والتي سيتم تطبيقها في طرازات ES7 وET8 وET9 بحلول نهاية عام 2027.

إطلاق لغة التصميم العائلية الجديدة ثلاث طرازات تجسّد جمالية "Perpetua"

كان الإعلان الآخر البارز هو الكشف عن لغة التصميم العائلية الجديدة "Perpetua"، التي تعني الاستمرارية والأبدية. استُلهمت هذه الكلمة من أسطورة أتلانتس وحركة أمواج المحيط، لتجسّد إحساسًا بالجمال الخالد الذي يعبّر عن هوية العلامة الجديدة.

تجسّد ثلاث طرازات جديدة هذه الفلسفة التصميمية:

طراز ES GT بلون الجوهرة السوداء المستوحاة من عمق البحر، حيث صُمّمت الخطوط الجانبية بعناية لتحقيق توازن بين النعومة والديناميكية، بسطوح انسيابية تتناغم مع الملامح المميزة.

طراز RX بلون المحيط تحت النجوم الذي يعكس الإحساس بالفخامة والانسيابية. اعتمد تصميمه منذ البداية على التناسق المثالي بين النسب والخطوط المنحوتة، فيما تُبرز التفاصيل التقنية الدقيقة روح Da Qi الصينية التي ترمز إلى العظمة والفخامة. الواجهة الأمامية مستوحاة من السيارة التجريبية Stellar، وتبرز من خلالها الشبكة الرقمية ومصابيح Starry Sky DRL الشبيهة بالنجوم التي تعزز الطابع التكنولوجي.

والطراز الرياضي ES Sport Sedan سيارة سيدان تشترك مع ES GT في الوجهة الأمامية، لكنها تتميز بمصدّ أمامي منخفض جديد، وجوانب ممتدة مزوّدة بجناح جانبي، وناشر هواء خلفي كبير لتحسين الديناميكية الهوائية، مما يعكس الجانب الرياضي القوي من فلسفة " Perpetua".

أكد هذا الحدث الناجح متانة الأساس التقني والرؤية المستقبلية لشركة إكسيد في مجالي تكنولوجيا الطاقة الجديدة والابتكار في التصميم، كما عزّز التعاون مع شركائها العالميين. وتمضي الشركة قدمًا في اعتماد تقنية Texxeract كركيزة أساسية، ولغة التصميم "Perpetua" كمعيار جمالي موحّد، مع تسريع طرح طرازات متطورة مثل ES وET في الأسواق العالمية. وستدخل هذه الطرازات تباعًا الأسواق الأوروبية المنظمة بدقة، بما في ذلك النرويج والدنمارك وألمانيا، في خطوة تمهّد لتحقيق إنجازات نوعية في قطاع السيارات الفاخرة العاملة بالطاقة الجديدة، وتوفير قيمة أكبر للمستخدمين حول العالم.

-انتهى-

