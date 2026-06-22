دبي- الإمارات العربية المتحدة : تستضيف دبي معرض Experiential Planner Expo "EPEX 2026"، الذي يعود إليها في الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2026، فيما يشارك "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفته شريك الوجهة المستضيفة، في حين تنضم مجموعة كيرزنر الدولية Kerzner International إلى الدورة المقبلة كشريك رئيسي.

وفي دورته الحادية عشرة، رسّخ معرضEPEX مكانته كإحدى أبرز المنصات المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث يجمع بين كبار المشترين، والوجهات، والفنادق، ومواقع استضافة الفعاليات، والمعنيين بقطاع تنظيم الفعاليات في الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا، والأسواق الواعدة.

وينطلق معرضEPEX 2026 هذا العام تحت شعار "حيث يلتقي القادة مجددا ً Where Leaders Reconnect، ليأتي في توقيت مهم لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث تستعد الجهات المعنية بقطاع فعاليات الأعمال لإطلاق موسم جديد في سبتمبر، وهو التوقيت الذي يمثل تقليدياً أحد أهم فترات التخطيط والتعاقد للقطاع على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل دبي الاستثمار في قطاع فعاليات الأعمال والمنصّات التي توفّر فرصاً حقيقية للتواصل وتوثيق العلاقات المهنية على المدى الطويل، وتسهم في دعم نمو منظومته في المدينة وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من مختلف أنحاء العالم. ويؤدي معرض EPEX دوراً مهماً في جمع صناع القرار وتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في وقت يشهد فيه القطاع العالمي للفعاليات تطوراً متسارعاً. ويعكس دعمنا المستمر لهذا الحدث التزام دبي بتعزيز الشراكات الدولية وتوطيد العلاقات مع الشركاء في الأسواق الرئيسية والواعدة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال".

ومن جهتها، قالت كاريشما هوندالاني، مؤسِّسة معرض EPEX: "تأسس معرضEPEX على قناعة راسخة بأن وتيرة الأعمال تتسارع بشكل أكبر عندما يلتقي الأشخاص المناسبون في البيئة المثالية للتواصل. ويكتسب الربع الأخير من العام الحالي أهمية خاصة لقطاعنا، الذي يشهد بدوره عودة الزخم إلى الأنشطة التي تعزز من وسائل التواصل وبناء الشراكات، كما تتسارع دورات التخطيط عبر مختلف المناطق والقطاعات. وتركز هذه الدورة على جمع القادة والمشترين والمعنيين الذين يسهمون بفاعلية في تشكيل مستقبل منظومة فعاليات الأعمال".

وستركز دورة هذا العام بشكل خاص على الأسواق الواعدة ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وتركيا، حيث يجمع المعرض مجتمعاً من المشترين وقادة القطاع الذين لديهم خططاً ومشاريع تجارية فعلية جاهزة للتعاقد.

تعكس الشراكة المستمرة بين فعاليات دبي للأعمال ومعرض EPEX الدور المتنامي لهذا الحدث المهم في دعم مكانة دبي كمركز عالمي رائد لفعاليات الأعمال.

ويتميز معرض EPEX بنموذجه القائم على بناء العلاقات المهنية وتوفير تجارب تواصل مخصصة، ما يجعله مختلفاً عن المعارض التجارية التقليدية من خلال تركيزه على التواصل والتفاعل الهادف، والبرامج التجريبية المتخصصة، وجلسات الحوار مع قادة القطاع، واستكشاف الفرص التي تسهم في بناء شراكات أعمال مثمرة.

وإلى جانب الاجتماعات المنظمة وجلسات التواصل، سيشهد معرض 2026 EPEX تجارب استكشافية ملهمة للوجهة المستضيفة، وجلسات الحوار مع أبرز المتحدثين من قادة القطاع، وعروض تقديمية مختارة، ومنصات تكريم تسلط الضوء على الفعاليات والشراكات الأكثر تأثيراً في المنطقة.

ومع توقع مشاركة أكثر من 100 من كبار المشترين المستضافينhosted buyers كجزء من البرنامج الأساسي، يهدف معرضEPEX 2026 إلى تنظيم أحد أكثر التجمعات تميزاً وأهمية في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

لمزيد من المعلومات حول استضافة فعاليات الأعمال في دبي، يرجى زيارة: www.dubaibusinessevents.com

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

إنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

نبذة عن فعاليات دبي للأعمال:

يهدف "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة متميّزة لفعاليّات الأعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات في الإمارة. ويسعى المكتب التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات "دبي للاقتصاد والسياحة"، إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية. وباعتباره عضواً في تحالف أفضل المدن العالمية "BestCities Global Alliance"، يهدف مكتب فعاليات دبي للأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع الاجتماعات.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

mediarelations@dubaidet.ae

ايمان داود

dbepr@bpggroup.com

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