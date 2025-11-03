أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تستعد شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) ومجموعة الخليج التجارية (GCG)، اللتان تعملان ضمن قطاع الطاقة في مجموعة غباش، لتسليط الضوء على أحدث التقنيات المبتكرة من أربعة من شركائهما العالميين: أكسفورد فلو، وإيميشيلد، وشركة جيانغسو كانغنينغ للتكنولوجيا المقاومة للانفجار المحدودة (KNEXCN)، وإميرالد إيكو تكنولوجيز، وذلك خلال معرض أديبك 2025.

ويسلّط الحدث الضوء على دور الابتكار الهندسي في دعم جهود دولة الإمارات نحو تحقيق مستقبل مستدام وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

تواصل كلٌّ من EEIC وGCG العمل معًا كممكّن إقليمي للتحول الصناعي، من خلال ربط رواد التكنولوجيا العالميين بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الكفاءة والموثوقية ودعم جهود إزالة الكربون عبر البنية التحتية الحيوية. وبالتعاون مع شركتها الشقيقة، "خدمات الهندسة GCG"، توظّف EEIC أحدث تقنيات الأتمتة والهندسة الرقمية لمساعدة القطاعات على تسريع وتيرة الكفاءة والاستدامة، وهي محاور رئيسية يسلّط عليها الضوء في معرض أديبك 2025.

وصرح هاكوب ديرموسيسيان، المدير العام للمجموعة : "من خلال شراكاتنا الاستراتيجية، نقدّم تقنيات تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الاستدامة"، مضيفًا: "يشكّل معرض أديبك منصة مثالية لعرض كيف يمكن لهذه الحلول أن تساهم بشكل مباشر في دعم طموحات دولة الإمارات نحو مستقبل طاقة أكثر نظافة ومرونة."

سيتمكّن زوّار جناح EEIC وGCG من الاطلاع على حلول متقدمة تُعالج أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة اليوم، بدءًا من خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التدفئة، وصولًا إلى تعزيز السلامة واستدامة المياه.

في قلب جناح GCG، تستعرض شركة Emisshield Inc. تقنيتها الثورية في الطلاء عالي الانبعاثية، المرخَّص من وكالة ناسا، والتي تُحدث تحولًا في إدارة الحرارة ضمن المصافي والأنظمة الصناعية عالية الحرارة. وقد تم تطوير هذا الطلاء في الأصل لحماية المركبات الفضائية عند دخولها الغلاف الجوي، وهو يُعزز نقل الحرارة الإشعاعية، مما يُسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإطالة عمر المعدات.

تُقدّم شركة أكسفورد فلو، ومقرها المملكة المتحدة، ابتكارها الحاصل على براءة اختراع والمتمثل في صمامات خالية من الجذع، صُممت خصيصًا للقضاء الكامل على انبعاثات الميثان الهاربة، أحد أكبر مسببات الاحتباس الحراري الصناعي. ويُمكّن هذا الحل المشغلين من تقليل بصمتهم الكربونية مع ضمان أداء وموثوقية فائقة في أنظمة التدفق.

بعد مشاركتها للعام السادس في معرض أديبك، تستعرض شركة KNEXCN (شركة جيانغسو كانغنينغ للتكنولوجيا المقاومة للانفجار) الجيل الجديد من أنظمة تكييف الهواء المقاومة للانفجار والمُعتمدة على ثاني أكسيد الكربون، والتي توفّر تبريدًا آمنًا وفعالًا في استهلاك الطاقة بانبعاثات كربونية شبه معدومة. وتُسهم هذه الأنظمة في دعم العمليات الصناعية في البيئات عالية الخطورة، مثل مصانع البتروكيماويات والمنشآت البحرية.

كما تُكمل شركة إيميرالد إيكو تكنولوجيز، الحاصلة على براءة اختراع في مجال معالجة المياه الكهروكيميائية “AquaChlor”، مجموعة شركائها من خلال تقديم حلول مطهّرة تُنتج في الموقع باستخدام الماء والملح فقط، ما يُلغي الحاجة إلى نقل المواد الكيميائية الخطرة، ويُخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 90%، ويُحقق إدارة آمنة ومستدامة للمياه في التطبيقات الصناعية والبلدية.

تجسّد هذه الشراكات مجتمعةً رسالة كلٍ من EEIC وGCG في تعزيز الابتكار وإحداث تأثير ملموس، من خلال تمكين المشغلين الإقليميين من تبني تقنيات متقدمة ومجربة ميدانيًا تُحقق نتائج فعلية في مجالات إزالة الكربون والكفاءة التشغيلية والاستدامة.

ستستعرض EEIC وGCG، بالتعاون مع شركائهما، في معرض أديبك 2025 بالقاعة 5، الجناح 5170، كيف يُسهم التعاون بين المبتكرين العالميين وقادة الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تشكيل مستقبل الطاقة المستدامة.

نبذة عن شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء

تأسست شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) في العام 2002، وهي إحدى شركات مجموعة غباش، وتُعد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات في مجالات الهندسة والتوريد والإنشاء. وتفخر هذه الشركة بفريق عملها الذي يضم أكثر من 500 متخصص، إلى جانب ما تُقدّمه من تقنيات متطورة تمكّنها من تنفيذ المشاريع المعقدة في مجالات الميكانيكا والكهرباء والقياس والتحكم. وتتوزع مشاريع الشركة عبر قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطاقة والمرافق، ومعالجة المياه وإدارتها، والبنى التحتية الذكية. وتشمل قاعدة عملائها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مثل مجموعة أدنوك، إلى جانب كبار المقاولين في قطاع الهندسة والتوريد والإنشاء. وتُركّز الشركة اليوم على تطوير حلول الطاقة المتجددة والمستدامة، وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل شركات المقاولات وأكثرها جذباً للكفاءات في القطاع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eeic-uae.com، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@eeic-uae.com. كما يمكنكم متابعة الشركة على منصة لينكدإن.

