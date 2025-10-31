أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك عن فوز مركز أدنيك أبوظبي بجائزة أفضل مركز لفعاليات المعارض والأنشطة في العالم ضمن جوائز مجلة المؤتمرات والسفر (C&IT) العالمية 2025 المرموقة، والتي تُعد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في تقييم أداء وجهات وصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وتُمنح فقط للمؤسسات التي تحقق مستويات استثنائية من الابتكار والكفاءة التشغيلية والتأثير الاقتصادي والاستدامة.

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لريادة مركز أدنيك في تقديم تجربة متكاملة تحت سقف واحد، واعتماده على أعلى معايير الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، إلى جانب بنيته التحتية المتطورة التي تمتد على مساحة أكثر من 153 ألف متر مربع من القاعات والمساحات متعددة الاستخدامات. وقد نجح المركز في استضافة أكثر من 205 فعالية في العام 2024، واستقبال أكثر من 2.4 مليون زائر، ما عزّز مكانته كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والسياحي في إمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "نفخر بحصول مركز أدنيك أبوظبي على هذه الجائزة العالمية المرموقة، والتي تعكس ثقة الشركاء الدوليين وتؤكد المكانة الرائدة التي تحققها أبوظبي كعاصمة عالمية لصناعة الفعاليات والأعمال. ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لرؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود، والتزامنا المتواصل بالابتكار والاستدامة وتقديم تجارب استثنائية تعزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية".

وأضاف: "سنواصل الاستثمار في تطوير بنيتنا التحتية وحلولنا الرقمية وخدماتنا المتكاملة، لترسيخ موقع مجموعة أدنيك كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني وشريك استراتيجي في دعم رؤية أبوظبي المستقبلية".

ويُعد مركز أدنيك أبوظبي أول مركز فعاليات في الشرق الأوسط يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة ما يشكّل معياراً جديداً للريادة البيئية في المنطقة، ويجسّد التزام المجموعة الراسخ بتعزيز الاستدامة ودعم مستهدفات الحياد المناخي لدولة الإمارات.

ويمثّل هذا الفوز تأكيداً جديداً على الدور المحوري الذي يلعبه مركز أدنيك في دعم القطاعات الصناعية والاقتصادية الوطنية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى إمارة أبوظبي. ويأتي ذلك بفضل منظومة الأعمال المتكاملة للمجموعة، التي تشمل كابتيال للضيافة وسياحة 365 وكابيتال 360 وكابيتال بروتوكول، والتي تُمكّن من تقديم خدمات شاملة تحت سقف واحد وفق أعلى المعايير العالمية.

وتواصل مجموعة أدنيك التزامها بدعم رؤية أبوظبي للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الإمارة على خارطة الفعاليات العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة أولى للأعمال والاستثمار والسياحة على مستوى العالم.

وتعد جوائز C&IT العالمية من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم، وتنظمها مجلة المؤتمرات والسفر البريطانية، إحدى أهم المراجع الدولية في تقييم أداء وجهات تنظيم الفعاليات العالمية.

وتُمنح هذه الجوائز للمؤسسات والمراكز التي تحقق تميزًا استثنائيًا في الابتكار والكفاءة التشغيلية والتجربة المتكاملة والاستدامة والتأثير الاقتصادي، وتُعد بمثابة مؤشر عالمي موثوق على الريادة والتنافسية في قطاع الفعاليات الدولية، كما يُنظر إليها من قِبل منظمي الفعاليات والشركات العالمية والمستثمرين كمعيار رئيسي عند اختيار الوجهات والشركاء الاستراتيجيين لتنظيم أكبر المؤتمرات والمعارض الدولية.

