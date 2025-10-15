دبي: اختتمت BingX، منصة تداول العملات المشفرة الرائدة وشركة الذكاء الاصطناعي في مجال Web3، مشاركتها المميزة في TOKEN2049 سنغافورة، أكبر فعالية للعملات المشفرة في العالم، حيث شاركت كـ الراعي الرئيسي للحدث. وعلى مدار يومين، عرضت BingX دورها الريادي في التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين، مؤكدة مكانتها في القطاع من خلال الشراكات، والخطابات الرئيسية، والتفاعل مع المجتمع.

وكان من أبرز لحظات مشاركة BingX حضور أسطورة نادي تشيلسي لكرة القدم جون تيري، الذي انضم إلى BingX ضمن شراكتهما المستمرة. هذا العام، تمحورت الشراكة بين BingX وتشيلسي حول موضوع مشترك بعنوان "مدرب على العظمة"، حيث شاركت فيفيان لين، الرئيسة التنفيذية للمنتجات في BingX، تيري في جلسة حصرية تناولت مفاهيم القيادة، والعمل الجماعي، وبناء الثقة — وهي قيم تتقاطع في عالمي كرة القدم والتمويل. وخلال الجلسة، ركز كل من لين وتيري على النقاط التالية:

عقلية الفوز: النجاح يأتي من التعلم المستمر، والعمل مع زملاء أقوى، والحفاظ على عقلية النمو.

النجاح يأتي من التعلم المستمر، والعمل مع زملاء أقوى، والحفاظ على عقلية النمو. الثقافة وروح الفريق: التميز الحقيقي جماعي، ينبني على تقدير مساهمات جميع أعضاء الفريق، سواء النجوم أو الداعمين خلف الكواليس.

التميز الحقيقي جماعي، ينبني على تقدير مساهمات جميع أعضاء الفريق، سواء النجوم أو الداعمين خلف الكواليس. الانضباط والاستعداد: سنوات من التضحيات الخفية والتحضير المستمر هي الأساس للأداء العالي.

سنوات من التضحيات الخفية والتحضير المستمر هي الأساس للأداء العالي. القيادة: القيادة بالقدوة، وفهم اختلافات أعضاء الفريق، وتقاسم المسؤوليات لبناء الثقة وتحقيق نتائج مستدامة.

وفي حديثه عن أهمية القيادة، قال تيري: "القيادة ليست مجرد إعطاء أوامر — إنها تتعلق بالاستماع. بعض أصغر اللاعبين الذين كنت قائداً لهم قدموا رؤى جديدة جعلتنا أقوى. أفضل الفرق هي التي تحترم كل صوت، بغض النظر عن العمر أو الخبرة. القيادة الحقيقية هي معرفة متى تتحدث، ومتى تتراجع، ومتى تتيح الفرصة للآخرين ليتصدروا المشهد، لأن الفريق يزدهر عندما يشعر كل فرد فيه بالتقدير والاحترام."

وفي ظهورها الثاني، قدمت لين كلمة رئيسية بعنوان "المال بلا حدود والذكاء: الموجة القادمة من تقاطع العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي"، تناولت فيها كيف يكمل كل من البلوكشين والذكاء الاصطناعي الآخر. وأوضحت أن البلوكشين يعيد توزيع الثقة من خلال آلية الإجماع، بينما يوفر الذكاء الاصطناعي الشفافية والذكاء من خلال تحويل البيانات الضخمة إلى رؤى قابلة للتطبيق. كما أكدت أن جودة البيانات هي الميزة التنافسية الحقيقية، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن شريكًا في الإبداع — ي democratizes الأدوات المتقدمة ويكيّفها مع المستخدمين، مشيرة إلى مستقبل تتحول فيه منصات التداول إلى أنظمة ذكية وشخصية مبنية على احتياجات المستخدمين.

وقالت لين في ختام كلمتها: "من خلال توسيع محفظة منتجات BingX AI باستمرار، ومن خلال شراكاتنا داخل القطاع وخارجه، تعمل BingX على بناء جسور بين الثقافة والتكنولوجيا والمجتمع. هدفنا ليس مجرد مواكبة الاتجاهات، بل القيادة من خلال منتجات وشراكات ذات قيمة حقيقية تمكّن المستخدمين حول العالم."

نبذة عن BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي منصة رائدة لتداول العملات المشفرة وشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مجال Web3، تخدم مجتمعًا عالميًا يضم أكثر من 20 مليون مستخدم. وتلبي BingX احتياجات المستخدمين على اختلاف مستوياتهم، من المبتدئين إلى المحترفين، ملتزمةً ببناء منصة تداول موثوقة وذكية. وفي عام 2024، أصبحت BingX الشريك الرسمي للعملات المشفرة لنادي تشيلسي لكرة القدم، في خطوة تمثل انطلاقتها الأولى في عالم رعاية الرياضة.

-انتهى-

#بياناتشركات