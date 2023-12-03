تشهد الدورة الـ 44 من معرض Big 5 Global مشاركة 2200 عارض من أكثر من 60 دولة تشمل العديد من العلامات التجارية المشهورة مثل: أريستون ( Ariston )، وجيه جي بي ( JGB )، وهنكل بوليبيت ( Henkel Polybit )، وحديد الإمارات ( Emirates Steel )، وكابارول ( Caparol )، و ماسا( MASA )، وبوتسمايستر ( Putzmeister )، وشركة باور( Bauer ).

تستعرض بلدية دبي خلال المعرض أحدث تقنيات البناء بما في ذلك الطباعة الحية ثلاثية الأبعاد للخرسانة للمشاريع الإنشائية المعقدة

سيكون الدخول مجاني لحضور فعالية Big 5 Talks الحصرية لليوم الافتتاحي من الحدث والمعتمدة من قبل التطوير المهني المستمر، والتي تغطي مجموعة من الجلسات التفاعلية في إطار إدارة الخرسانة والمرافق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والأربعون من معرض Big 5 Global الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، غداً الإثنين في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام حتى يوم الخميس 7 ديسمبر، حيث يجمع هذا الحدث جميع قطاعات صناعة البناء والتشييد العالمية تحت سقف واحد ويقدم أحدث الابتكارات والتقنيات التي تدفع الصناعة إلى الأمام.

سيقام المعرض لهذا العام في موقع مشترك مع ثمانية معارض متخصصة تغطي قطاعات كاملة لصناعة البناء والتشييد وتشمل كافة مراحل عملية البناء، وهي معرض Big 5 Heavy و معرض الشرق الأوسط للخرسانة، و معرض HVAC R، ومعرض الشرق الأوسط للحجر، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض FM Expo بالإضافة إلى معرض النوافذ والأبواب والواجهات الذي يقام كل سنتين و معرض Gulf Glass.

وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: "مع افتتاح معرض Big 5 Global غدًا، فإننا نتطلع إلى الترحيب بـ 2200 عارض من أكثر من 60 دولة، حيث ستستعرض هذه الشركات أحدث المنتجات والابتكارات والأفكار والخبرات الجديدة والتقنيات المتطورة، مما يسهل عقد الصفقات التجارية الرائدة".

وأضافت هيجمانز قائلة: "بعد إعلان يوم الإثنين 4 ديسمبر كعطلة رسمية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذه ستكون فرصة مثالية للزوار والحضور لاستكشاف أبرز فعاليات الحدث دون قيود زمنية محددة، والانخراط أكثر في محادثات مثمرة وتوفير المزيد من الفرص لإبرام شراكات جديدة".

مشاركة نخبة من الشركات العارضة الرائدة عبر 23 جناح دولي:

سيوفر الحدث في يوم افتتاحه لمحترفي ومتخصصي قطاع البناء الزائرين منصة مثالية للتفاعل بشكل مباشر مع العلامات التجارية العالمية عبر 23 جناح دولي والتي من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية الدولية بما في ذلك كلاً من: ألمانيا وإيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية وتركيا والهند واليونان والصين على سبيل المثال لا الحصر.

ومن بين كبرى الشركات المشاركة في هذا الحدث كلاً من: شركة أريستون (Ariston)، الشركة الرائدة في مجال منتجات الراحة الحرارية وكفاءة الطاقة وشركة جيه جي بي (JGB)، مورد معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الكهروميكانيكية؛ ويونيون بايبس (Union Pipes)، الشركة المصنعة للأنابيب البلاستيكية عالية الجودة؛ وستانلي بلاك آند ديكر (Stanley Black & Decker)، مزود الأدوات والحلول الهندسية المبتكرة و شركة ماسا (MASA)، الشركة المصنعة لمنتجات الخرسانة الخلوية المعقمة، وشركة بوتسمايستر(Putzmeister) ، الشركة المصنعة لمضخات الخرسانة ومعدات الضخ الأخرى، من بين العديد من الشركات الأخرى غيرها.

إطلاق المنتجات في يوم الافتتاح والعروض التوضيحية الحية:

من المقرر أن تقوم الشركات المشاركة بالحدث بتحويل معرض Big 5 Global إلى مركز إبداعي للعروض التوضيحية الحية، بحيث يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من استعراض آخر وأحدث شاشات العرض المدعمة بالتكنولوجيا وحتى الميزات والقدرات الرائدة التي يمكنها أن تحدث ثورة وابتكار في عمليات التصميم والبناء والتسليم.

كما ستعرض بلدية دبي أحدث تقنيات البناء بما في ذلك الطباعة الحية ثلاثية الأبعاد للخرسانة لإثبات استخدامها لبناء وتصميم الأشكال الهندسية الهيكلية المعقدة.

وفي مكان آخر من الحدث ستطلق شركة Bauer الألمانية، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البناء وتصنيع الآلات، منصة BAUER Maschinen أول منصة حفر دوارة كهربائية كبيرة في العالم تتميز بـ BAUER eBG33 الذي يتميز بمحرك كهربائي جبار، كما ستطلق شركة ميلووكي ومقرها الولايات المتحدة أيضًا آلة الحفر الماسي MX Fuel 350mm التي تعمل بالبطارية لقطع الخرسانة المسلحة، كما ستعيد شركة Techarabia Information Systems، ومقرها دبي، إطلاق برنامجها المتطور لإدارة المناقصات والمشتريات القائم على السحابة والمسمى Fortender.

وفي هذا الإطار علق عبد الرحمن الملا، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة Techarabia قائلاً: "نحن نستفيد من الزخم العالمي الكبير لمعرض Big 5 Global من أجل الإعلان عن العديد من التحديثات والإنجازات المثيرة الجديدة لبرنامج Fortender".

فعالية Big 5 Talks المعتمدة من قبل التطوير المهني المستمر الحصرية لليوم الأول من الحدث:

يوفر معرض Big 5 Global الذي يعقد بشكل سنوي منصة مثالية لمحترفي الصناعة للمشاركة مجاناً في المحادثات المعتمدة من قبل تطوير المهني المستمر واللجان والمناقشات التعليمية.

تغطي فعالية Big 5 Talks حصريًا في يوم الافتتاح كلاً من: محادثات الخرسانة، التي ينظمها معهد الخرسانة الأمريكي (ACI)، حيث ستزود الحضور بآخر التطورات البحثية المتعلقة باستخدام قضبان FRP في الهياكل الخرسانية المسلحة والتي سيعرضها الدكتور فريد عابد، أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، ومن بين الجلسات المشوقة الأخرى، سيعرض حبيب الرحمن حسن، عضو في معهد الخرسانة الأمريكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آخر التطورات في مجال البناء الإضافي في جميع أنحاء المنطقة.

وفي مكان آخر من الفعالية الحصرية التي سيتم انعقادها في اليوم الأول من المعرض فقط، ستتضمن محادثات إدارة المرافق نقاشات ثاقبة ستديرها لارا بايمين، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الجمعية الدولية لإدارة المرافق، حيث سيتم تسليط الضوء من خلالها على تحول صناعة إدارة المرافق.

كما سيتضمن يوم الافتتاح أيضًا انعقاد محادثات حول إدارة المشاريع ومحادثات حول التكنولوجيا، والتي ستستمر أيضًا خلال الأيام المتبقية من الحدث، بالإضافة إلى جلسات النقاش التي تسلط الضوء على البناء المرن وتقنيات زيادة كفاءة المشروع والتي سيتم إدارتها من قبل سامر أبو دقة من شركة المقاولات الهندسية (ECC) والدور الحيوي للمعايير المفتوحة في التحول الرقمي لشركة الإلكترونيات المتقدمة والتي تضم خبراء من بلدية دبي من بين العديد من جلسات النقاش الأخرى غيرها.

سيقام معرض Big 5 Global في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، وسيستقطب أكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة وأكثر من 2,200 عارض يعرضون أكثر من 50,000 منتج.

إن حضور معرض Big 5 global الذي يعقد بشكل سنوي سيكون مجاني للمتخصصين في هذا المجال. كما أن تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط التالي: https://www.big5global.com

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نبذة عن معرض (Big 5 Global):

معرض Big 5 Global هو الحدث الأضخم حجمًا والأعلى تأثيرًا في مجال الإنشاءات. ومنذ عام 1979، أطلق هذا المعرض مئات الآلاف من المنتجات التي عزّزت من توسّع أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أنه يسّر عقد الشراكات وقدّم المعرفة المتقدمة وأفضل الممارسات في المجال، وكان في الوقت نفسه بوابة للشركات الدولية للنفاذ إلى المنطقة.

ويحتفل الحدث بمرور 44 عامًا على تأسيسه، ويهدف إلى دعم شركات الإنشاءات من خلال المشهد الاقتصادي المتغيّر في المنطقة، وكذلك تعزيز الأعمال التجارية، وطرح أحدث حلول البناء، وتثقيف المتخصّصين في المجال، وترويج أفضل الممارسات التي تناصر الابتكار التقني.

يغطي معرض Big 5 Global دورة الإنشاءات بكاملها؛ فهو لا يسلّط الضوء فقط على المنتجات عبر ستة قطاعات مخصّصة للمنتجات، وإنما تنعقد فعالياته أيضًا جنبًا إلى جنب مع تسعة معارض متخصّصة تمكّن العاملين في المجال من استعراض واقتناء منتجات من شتى أنحاء العالم لكل مرحلة من مراحل المشاريع الإنشائية: معرض The Big 5 Heavy، ومعرض Middle East Concrete، ومعرض HVAC R Expo، ومعرض Middle East Stone، ومعرض The Big 5 Solar، ومعرض Urban Design & Landscape Expo ومعرض Windows, Doors & Facades ومعرض Gulf Glass ومعرض FM Expo

تقدّم المعارض التسعة التي تنعقد في الموقع نفسه أكثر من 70 قمة، وندوة عملية، وورشة عمل معتمدة للتطوير المهني المستمر، يمكن حضورها جميعها مجاناً دون دفع أي رسوم، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون ودعم أفضل الممارسات وتوفير حلول فعّالة للتحديات التي تواجه المجال اليوم.

وفي إطار الترويج للابتكار التقني في مجال الإنشاءات، يضم المعرض أيضًا فعاليات أخرى مثل مدينة الشركات الناشئة في The Big 5، ومنطقة الابتكارات المباشرة، وقمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات، وغير ذلك.

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نبذة عن شركة دي إم جي إيفنتس:

دي إم جي إيفنتس هي شركة رائدة لتنظيم الفعاليات الحية ونشر المجلات المهنية.

نهدف إلى إبقاء الشركات على اطلاع مستمر وإلى ربطها بالأوساط المعنية لإنشاء أسواق نابضة بالحيوية وتسريع أعمالها عبر فعاليات حية.

تنظّم شركة دي إم جي إيفنتس أكثر من 80 حدثًا في 25 بلدًا، بحيث تجذب أكثر من 425 ألف زائر وموفد كل عام. تشمل مجموعة منتجات الشركة العديد من الفعاليات الرائدة في مجالها في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد والضيافة والتصميم والتكسية والنقل والمواصلات. ومن أهم هذه الفعاليات، أديبك وThe Big 5 وGastech وإيجبس ومعرض الفنادق وإندكس. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.dmgevents.com.

تأسست الشركة في عام 1989، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي، www.dmgt.co.uk)، التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات الإعلامية بالمملكة المتحدة.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

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