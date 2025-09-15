المنامة: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن فوزه بجائزة "أفضل مزوّد للتعليم في التمويل الإسلامي لعام 2025"، ضمن جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) المرموقة، وذلك تقديراً لإسهاماته الرائدة في تطوير منظومة التعليم والتدريب في قطاع التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد تم تسليم الجائزة إلى المعهد من قبل فخامة الدكتور محمد وحيد حسن الرئيس السابق لجزر المالديف، خلال حفل رسمي أقيم في 11 سبتمبر 2025 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور دولة السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي الدكتور أحمد زاهدي حميدي، نائب رئيس الوزراء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية من مختلف دول العالم.

وأشادت لجنة التحكيم بإنجازات المعهد اللافتة ضمن مجال التعليم والتدريب في التمويل الإسلامي، حيث جاء اختياره بعد عملية تقييم دقيقة لعدد من المرشحين المتميزين، استناداً إلى المنهجية المعتمدة من قبل جوائز التمويل الإسلامي العالمية، والتي تشمل الجودة الأكاديمية، والابتكار، والتأثير العالمي، وإعداد الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة المالية الإسلامية.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد قائلاً: "نفخر بهذا التقدير العالمي الذي يعكس التزامنا الراسخ بتقديم تعليم نوعي في مجال التمويل الإسلامي، ويسلّط الضوء على مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي للابتكار والتميّز في هذا القطاع الحيوي. إن هذا الفوز لا يعكس إنجاز المعهد فحسب، بل هو تكريم لمسيرة تمتد على مدى عقود من العمل الدؤوب في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في خدمة الاقتصادين الوطني والعالمي، وتواكب المتغيرات المتسارعة في الصناعة المالية الإسلامية."

كما قال الدكتور رضوان ملك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهد BIBF: "يعكس هذا الإنجاز الجهود المشتركة للمعهد والخبراء والممارسين، ويؤكد على دور الـمعهد في تطوير كوادر مؤهلة وقادرة على المساهمة في دفع مسيرة التمويل الإسلامي على مستوى العالم. نحن ملتزمون بالاستمرار في طرح برامج تعليمية متخصصة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتزويد الطلبة والمهنيين بالعلوم المتخصصة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وتعزيز الابتكار في قطاع المالية الإسلامية."

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المرموقة التي يحظى بها المعهد كمؤسسة وطنية رائدة للتعليم والتدريب، حيث يواصل المعهد رسالته في إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة التحولات العالمية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين.

وتُعد جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) من أبرز الجوائز المرموقة في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم، حيث تأسست في عام 2011 بهدف تكريم المؤسسات والأفراد الذين أسهموا بإنجازات بارزة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وتُمنح سنوياً لشخصيات ومؤسسات رائدة تقديراً لإسهاماتهم في مجالات الابتكار، والتعليم، والحوكمة، والاستدامة، وتعزيز الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

نبذة عن معهد BIBF

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981 تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، ويُعد المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني في مملكة البحرين والمنطقة. ويؤدي المعهد دوراً محورياً في تطوير رأس المال البشري، من خلال تقديم برامج معتمدة دولياً في مختلف التخصصات المهنية.

ويمتد نطاق خدمات المعهد إلى أكثر من 64 دولة حول العالم، مما يعزز مكانته كمركز تدريب وتعليم ذو طابع عالمي. وتشمل مجالات التدريب في المعهد: الصيرفة والتمويل، الصيرفة الإسلامية، التحول الرقمي، التأمين، القيادة والإدارة، إلى جانب البرامج الأكاديمية والتنموية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات تعليمية مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bibf.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني media@bibf.com أو الهاتف +973 17815561.

-انتهى-

#بياناتحكومية