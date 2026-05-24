المنامة، البحرين: أعلنت Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، عن مشاركتها كراعٍ ذهبي لمعرض مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) 2026، بما يؤكد التزامها بتطوير المواهب الوطنية في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني.

ويوفر المعرض لطلبة بوليتكنك البحرين منصة لعرض مشاريعهم التقنية التطبيقية، والتواصل مع ممثلي القطاع، واكتساب خبرة أوسع في تطبيقات التكنولوجيا والأمن السيبراني في بيئات عملية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود Beyon Cyber المستمرة لدعم المنظومة الرقمية في مملكة البحرين، وتشجيع التواصل بين قطاع التكنولوجيا والمواهب الوطنية الواعدة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين التعليم والفرص المهنية المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة: Beyon Cyber "نؤمن في Beyon Cyber بأن تطوير المواهب الوطنية في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني يتطلب ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي. ومن خلال تعاوننا مع كلية "بوليتكنك البحرين"، نفخر بدعم الطلبة في عرض مهاراتهم واستكشاف الفرص المستقبلية في قطاعي التكنولوجيا والأمن السيبراني، حيث يعد الاستثمار في الكفاءات البحرينية الشابة أمرًا أساسيًا لبناء مستقبل رقمي مبتكر وأكثر مرونة لمملكة البحرين. "

بدوره، علّق البروفيسور كيران أوكاهون، الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، قائلاً: "نفخر بالشراكة مع روّاد القطاع مثل Beyon Cyber، حيث يلعب دعمهم دوراً مهماً في إثراء المسيرة التعليمية لطلبتنا، وتسهم مثل هذه الشراكات في توفير فرص قيّمة للطلبة للاطلاع على متطلبات وخبرات القطاع، وإلهامهم للمساهمة في دعم وتنمية قطاعي التكنولوجيا والأمن السيبراني في مملكة البحرين."

هذا، وتواصل Beyon Cyber دعم المبادرات التي تسهم في تطوير القدرات الوطنية وإعداد الشباب البحريني لمسارات مهنية مستقبلية في مجالي التكنولوجيا والأمن السيبراني.

نبذة عن شركة Beyon Cyber :

تعتبر Beyon Cyber، إحدى شركاتBeyon ، مزودًا رائدًا لخدمات الأمن السيبراني، حيث تدير أكبر مركز لعمليات الأمن السيبراني (CSOC) للقطاع الخاص في مملكة البحرين، مستفيدة من شبكة واسعة تضم شركاء عالميين لتوفير خدمات أمن عالمية المستوى تتميز بالسلاسة وبأسعار تنافسية. توفر Beyon Cyber محفظة شاملة من الحلول الجاهزة، وحلول الأمن السيبراني المتطورة، فضلًا عن الخدمات المدارة، والخدمات الاستشارية بما يلبي احتياجات المؤسسات في مملكة البحرين وفي المنطقة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.beyoncyber.com أو تواصل مع info@beyoncyber.com

